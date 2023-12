Das Scheitern der Topfavoritin Eva Herzog bei den Bundesratswahlen 2022 hatte stark nachgewirkt: Zweifel dämpften diesmal die Vorfreude.

Weil Städte im Bundeshaus wenig Gewicht zu haben schienen, hielten sich Jans-Unterstützende mit lokalpatriotischer Basel-Werbung zurück.

Die Freude ist am Rheinknie jetzt riesig: Nach exakt 50 Jahren hat der Stadtkanton am Nordwestrand der Schweiz wieder einen Bundesrat.

In der Kleinbasler Fussball-Bar «Didi Offensiv» glich der Jubel kurz nach 12 Uhr dem nach einem FCB-Sieg. Dort hatten sich Akteure von Beat Jans' Kantonalpartei zum gemeinsamen Mitfiebern versammelt.

Fast unglaublich, grossartig!

Mit Freudentränen in den Augen sagt dort Grossrätin Edibe Gölgeli: «Wahnsinnig, wenn ich jetzt Beat sehe – fast unglaublich, grossartig!» Nach 50 Jahren habe man wieder einen Basler Bundesrat «und dann erst noch aus dem Kleinbasel», dem Stadtteil nördlich des Rheins mit teils problembehafteten Quartieren.

Dasselbe Bild der roten Freude in Bern in der Pizzeria Da Keli. Dort brach Jans' SP-Entourage, die nicht im Bundeshaus Platz fand, nach dem dritten Wahlgang in Jubel aus. Und auch auf dem Bundesplatz frohlockten angereiste Zaungäste aus Basel, neben Parteileuten auch eine Schulklasse und eine Fasnachtsclique.

Basler Jubel auf dem Bundesplatz

1 / 3 Legende: Mitgereiste Parteifreunde freuten sich auf dem Bundesplatz über Beat Jans' Wahl in den Bundesrat. SRF/Nina Gygax 2 / 3 Legende: Auch der frühere SP-Grossratspräsident Roland Stark reiste für Jans nach Bern. SRF/Nina Gygax 3 / 3 Legende: Auch eine Basler Fasnachtsclique hatte sich für den historischen Moment in die Bundeshauptstadt begeben. SRF/Nina Gygax

Rückblende: Nachdem sich Ende 2022 gefühlt die ganze Region Basel hinter Eva Herzog geschart hatte, die Regierung schon Medien eingeladen hatte und bereits eine grosse Wahlfeier organisiert war, war die Niederlage der weitherum als Topfavoritin gehandelten SP-Ständerätin dann ein Schock. Dieser wirkte jetzt nach.

Noch beim kurzen Point-de-Presse am Wahlmorgen sprachen Jans’ Basler Regierungskolleginnen und -kollegen zwar von Optimismus und Zuversicht, aber mit hörbar angezogener Handbremse und Verweis auf nicht absehbare Wahlentscheidungen – stellvertretend für viele.

Legende: Beat Jans' Wahl zum Bundesrat bot Schülerinnen und Schülern des Basler Gymnasiums Kirschgarten in der Aula live Staatskundeunterricht mit Lokalprominenz. SRF/Lisa Garberson

Umso grösser ist die Erleichterung nach Jans' Wahl im dritten Wahlgang kurz nach Mittag. Endlich kann seine Anhängerschaft der Freude trauen. Die enorme Anspannung weicht.

Freude auch in der Mitte

Auch ausserhalb seiner Partei ist Lob für Jans zu hören, so vom Solothurner Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der Jans einst noch als Nationalrat erlebt hatte: «Ich bin glücklich. Ein hochgradig fähiger Kollege wurde jetzt in den Bundesrat gewählt.» Für ihn sei zudem «überfällig» gewesen, dass die Stadt Basel wieder in der Landesregierung vertreten ist. Der letzte Basler Bundesrat war Hans-Peter Tschudi, der vor 50 Jahren abtrat.

Mit dem mittäglichen Jubel hat das Feiern für den frisch gebackenen Basler Bundesrat erst begonnen: Die SP will in Basel am Abend in der Markthalle anstossen. Und auch die Kantonsregierung hatte bereits durchblicken lassen, dass sie ein Fest ins Auge fasst und dafür einen Kostenrahmen von 300'000 Franken vorsehe. Details sind noch nicht bekannt.