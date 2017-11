Weltweit haben sich die Ansichten über Cannabis und den Umgang mit der Droge in den letzten zehn Jahren stark verändert: In zahlreichen US-Bundesstaaten ist der Konsum inzwischen legal, ganze Länder wie Paraguay haben den Cannabis-Konsum legalisiert. In vielen weiteren Ländern ist der Konsum aus medizinischen Gründen inzwischen zugelassen. Da liegt es auf der Hand, dass auch die Schweiz ihre Gesetzgebung der veränderten gesellschaftlichen Realität anpasst. Die geplanten Cannabis-Versuche der Schweizer Städte könnten deshalb eine Richtung aufzeigen, in die eine Gesetzesrevision gehen könnte.