Der Start der ESA-Mission Cheops ist rund eine Stunde und zehn Minuten vor dem Start automatisch gestoppt worden.

Grund für den Abbruch ist ein Software-Problem.

Der neue Starttermin ist voraussichtlich am Mittwoch.

Der Start der «Cheops»-Mission zur Erkundung von Exoplaneten ist verschoben worden. Die Sojus-Trägerrakete blieb am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika stehen, wie der Betreiber Arianespace mitteilte.

Einschätzung von Sonderkorrespondent Michael Weinmann Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen SRF News: Wieso ist es heute Morgen zum Abbruch der Mission gekommen? Michael Weinmann: Eine detaillierte Antwort darauf gibt es noch nicht. Ein Verantwortlicher des Betreibers des Weltraumbahnhofs in Kourou hat vor den Medien lediglich erklärt, dass es trotz grünem Licht der Meteorologen rund anderthalb Stunden vor dem Start zum Abbruch kam. Für mich tönte es nicht nach einem Problem im Startablauf, sondern eher nach einem technischen Defekt. Hektik ist aber keine ausgebrochen, laut den Betreibern des Weltraumbahnhofs sei dies Standard, Ähnliches haben man schon mit zwei Sojus-Raketen erlebt. Es handelt sich also um nichts Aussergewöhnliches? Nein – es gibt viele Gründe dafür, warum ein Raketenstart verschoben werden muss. Ein Beispiel sind starke Winde, oder ein Gewitter. Oder es sind eben technische Defekte. Damit ein Start gelingt, braucht es unglaublich viele Schritte. Es grenzt an ein logistisches Wunder. Deshalb ist so ein Startabbruch nichts Aussergewöhnliches. Wie geht es nun weiter? Ein neues Startfenster wäre 24 Stunden nach dem abgebrochenen Start, also morgen früh – oder dann erneut einen Tag später. Die neueste offizielle Meldung behält sich einen Entscheid noch vor. Ein Entscheid werde so bald wie möglich bekannt gegeben. Was bedeutet die Verspätung für die Mission? Nicht viel. Grundsätzlich wollte man Cheops schon deutlich früher ins Weltall schiessen, die Teams waren bereit. Doch dann gab es eine Verschiebung, die nichts mit der Sojus-Rakete zu tun hatte, sondern mit einem italienischen Satelliten. Von dem her ist nun ein oder zwei Tage Verspätung kein Weltuntergang.

Der Start der Sojus-Fregat-Rakete mit dem Schweizer Weltraumteleskop Cheops an Bord sei wegen eines Problems im Bereich der Oberstufe abgebrochen worden. Das bestätigte Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für Raumtransport. Dabei handelt es sich um die oberste Raketenstufe, in der sich die Nutzlast, also die Satelliten, befinden. Diese, inklusive Cheops, seien aber in Sicherheit, hiess es.

Die genauen Ursachen würden nun von den technischen Teams analysiert, sagte Neuenschwander in Kourou in Französisch-Guayana. Danach soll entschieden werden, ob sich das Problem beheben und der Start am Mittwochmorgen um 9.54 Uhr durchführen lässt.

Offenbar waren die Daten vom Wetterballon gut. Und auch betankt war die Rakete bereits, als der Countdown abgebrochen wurde.

Erste ESA-Mission unter Schweizer Leitung

Das Startfenster ist auf die Sekunde genau. Deshalb gibt es erst in 24 Stunden die nächste Startmöglichkeit. Ansonsten gibt es um 9.54 Uhr am Donnerstagmorgen vorläufig die letzte Chance für einen Start in diesem Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe: Der Kerosintank der ersten Raketenstufe wurde nach Abbruch des Countdowns wieder geleert und kann nur noch einmal wieder befüllt und - bei erneutem Abbruch - entleert werden.

Danach könnte es Probleme mit den Dichtungen geben, sagte Neuenschwander. Zum anderen sind die zweite und dritte Raketenstufe noch betankt und können nicht längere Zeit so belassen werden. Um 18 Uhr Schweizer Zeit wollen ESA und Arianespace mitteilen, ob sich der Start um 24 oder um 48 Stunden verzögert.

Analyse von Expolaneten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die «Cheops»-Mission (Characterising Exoplanet Satellite) soll sich auf die Analyse von Exoplaneten konzentrieren. Exoplaneten sind Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems, die andere Sterne umkreisen. «Cheops» soll helle Sterne beobachten, von denen bekannt ist, dass sie von Planeten umkreist werden. Dabei soll das Weltraumteleskop zum Beispiel die kleinen Helligkeitsänderungen, die durch den Transit eines Planeten über die Sternscheibe verursacht werden, aufzeichnen, um die Grösse des Planeten zu bestimmen.

Das erste Schweizer Weltraumteleskop hätte am Dienstagmorgen um 9:54 Uhr an Bord einer Sojus-Fregat-Rakete abheben sollen. Es handelt sich um die erste ESA-Mission unter Schweizer Leitung.