Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist bei seinem offiziellen Besuch in der Schweiz am Montagvormittag im Landgut Lohn von Bundespräsidentin Viola Amherd begrüsst worden.

Nach dem Gespräch zwischen Amherd und Li Qiang kam es zum Austausch der chinesischen und der Schweizer Delegation, auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin nahm teil.

Beide Seiten unterzeichneten eine Erklärung zum Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China.

Das unterzeichnete Dokument hält fest, dass eine 2017 lancierte, gemeinsame Studie zur Weiterentenwicklung des Freihandelsabkommens Schweiz-China abgeschlossen werden konnte. Dies bedeutet gemäss der Mitteilung des Verteidigungsdepartements (VBS) einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die Aufnahme möglicher Verhandlungen.

Marktzugang und Zollprozesse optimieren

In der Schweiz-China-Strategie des Bundesrates für 2021 bis 2024 heisst es zum seit 2014 geltenden Freihandelsabkommen, dieses solle modernisiert werden. Dabei geht es etwa um den verbesserten Marktzugang im Bereich Warenverkehr und für Schweizer Dienstleister, einschliesslich Finanzinstituten. Auch von einer Optimierung der Zollprozesse ist die Rede.

1 / 3 Legende: Hoher Besuch in Bern: Li Qiang ist seit einem Jahr Ministerpräsident und somit die Nummer Zwei in China. Keystone / EPA / PETER KLAUNZER 2 / 3 Legende: Das Landgut Lohn ist regelmässig Treffpunkt des Bundesrats mit Staatsoberhäuptern und weitere Staatsgästen, so auch am Montag. Keystone / AP / Peter Klaunzer 3 / 3 Legende: Empfang mit militärischen Ehren. Schon am Sonntag traf Li Qiang ein und wurde von Amherd am Flughafen abgeholt. Keystone / EPA / PETER KLAUNZER

