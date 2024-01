Chinesischer Besuch in Bern

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist bei seinem offiziellen Besuch in der Schweiz am Montagvormittag im Landgut Lohn von Bundespräsidentin Viola Amherd begrüsst worden.

Der hohe Gast aus China wurde mit militärischen Ehren empfangen. Nach dem Abschreiten der Ehrengarde zogen sich Amherd und Li Qiang zu einem kurzen persönlichen Gespräch zurück, wie ein Fotoreporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Danach standen offizielle Gespräche der chinesischen und der Schweizer Delegation auf dem Programm.

Themen könnten das seit 2014 geltende Freihandelsabkommen der Schweiz mit China und die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder sein. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang traf am Sonntag für einen mehrtägigen Besuch in der Schweiz ein.

1 / 3 Legende: Hoher Besuch in Bern: Li Qiang ist seit einem Jahr Ministerpräsident und somit die Nummer Zwei in China. Keystone / EPA / PETER KLAUNZER 2 / 3 Legende: Das Landgut Lohn ist regelmässig Treffpunkt des Bundesrats mit Staatsoberhäuptern und weitere Staatsgästen, so auch am Montag. Keystone / AP / Peter Klaunzer 3 / 3 Legende: Empfang mit militärischen Ehren. Schon gestern, Sonntag traf Li Qiang ein und wurde von Amherd am Flughafen abgeholt. Keystone / EPA / PETER KLAUNZER

Li Qiang ist der höchste chinesische Regierungsvertreter in der Schweiz seit Präsident Xi Jinpings Besuch 2017. Er nimmt auch am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil.