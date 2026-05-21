Die beiden letzten Schornsteine der ehemaligen Tamoil-Raffinerie in Collombey-Muraz VS wurden gesprengt.

Nun gibt es keine Spuren mehr von einem Unternehmen, das die regionale Wirtschaft geprägt hat.

Die fast 100 Meter hohen Schornsteine mit einem Gesamtgewicht von 4000 Tonnen stürzten nacheinander wie ein Kartenhaus innerhalb weniger Sekunden ein. Die Aktion, die seit fast drei Monaten vorbereitet wurde, erforderte den Einsatz von 50 Kilogramm Sprengstoff.

Legende: Ein Publikum hat die Sprengung vor Ort verfolgt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Umliegende Strassen wurden aus Sicherheitsgründen für fast eine Stunde gesperrt. «Der gleichzeitige Abriss von zwei Schornsteinen dieser Grössenordnung ist ein seltenes Ereignis in der Schweiz», erklärte Stéphane Trachsler, Geschäftsführer von Tamoil Suisse SA, auf einer Pressekonferenz.

«Seit 2024 wurden Umwelt-, Technik- und Risikoanalysen durchgeführt, und 2025 fanden Feldversuche statt, um die Bodenvibrationen zu bewerten», fügte er hinzu.