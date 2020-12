In diesen Kantonen steigen die Corona-Zahlen am stärksten

Wie entwickelt sich die Situation in den einzelnen Kantonen? Um diese Frage zu beantworten, macht es Sinn, sich folgende Werte anzuschauen: Der 7-Tage-Schnitt zeigt, wie viele Neuinfektionen täglich durchschnittlich über sieben Tage gemeldet wurden. Weil grössere Kantone oft mehr Neuinfektionen verzeichnen, lohnt sich der Blick auf die 7-Tagesinzidenz, die alle gemeldeten Fälle während sieben Tagen summiert und pro 100'000 Einwohner des jeweiligen Kantons berechnet. Diese gibt die Situation relativ zur Bevölkerung wieder. Ob die Inzidenz zu- oder abnimmt, zeigt die prozentuale Entwicklung zur Δ Vorwoche. Eine weitere wichtige Kennzahl zur Ausbreitung der Pandemie ist die geschätzte, effektive Reproduktionszahl (R-Wert). Diese zeigt auf Kantonsebene, ob die Neuinfektionen zurückgehen (Wert unter 1.0) oder steigen (Wert über 1.0). Sie wird jeweils von der ETH, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster mit zehn Tagen Verspätung berechnet. Damit sich die Fallzahlen während zwei Wochen halbieren, müssen die Kantone gemäss Science Task Force, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster den R-Wert unter 0.8 bringen. Klicken Sie auf Details, um noch mehr Zahlen zum jeweiligen Kanton zu sehen oder auf den Tabellen-Kopf, um die Zahlen neu zu sortieren.

Wie sich die Situation weiter entwickelt, zeigen auch unsere täglich aktualisierten Grafiken bei: «So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz».