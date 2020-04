Zug will «dem Bürger zurückgeben, was dem Bürger gehört»

Im bereits steuergünstigen Kanton Zug will die Regierung die Steuern weiter senken – um so der Corona-Krise wirtschaftlich entgegenzuwirken. Die Gegner der Steuersenkung sehen einen «Missbrauch der Krise».

In Griechenland haben die Behörden das Flüchtlingszentrum Ritsona nördlich von Athen unter Quarantäne gestellt. Anfang Woche sei bei einer Frau nach der Geburt ihres Kindes das Coronavirus festgestellt worden, berichtete der nationale Radiosender ERT. Anschliessend seien 20 weitere Flüchtlinge in Ritsona positiv auf das Virus getestet worden. Im Flüchtlingslager leben nach Schätzungen griechischer Medien mindestens 2'500 Personen.

In den USA verkauft sich in Zeiten von Corona nicht nur WC-Papier gut – auch Waffen sind gefragt. Seine Kunden bewaffneten sich, weil sie soziale Unruhen und Kriminalität als Folge der Corona-Epidemie fürchteten, sagt ein Waffenhändler aus Kalifornien. Unser Bericht.

Wegen vieler Schliessungen als Folge der Coronavirus-Pandemie nehmen die Entlassungen bei kleinen und mittleren Unternehmen zu. Über 6 Prozent der befragten KMU haben bereits Mitarbeitern gekündigt, wie aus einer Umfrage des KMU-Beschaffungsportals Gryps hervorgeht. Zudem würden mehr als 8 Prozent der Firmen Entlassungen in der nächsten Zeit planen. Gut 43 Prozent hätten bereits Kurzarbeit eingeführt, hiess es weiter. Über 8 Prozent planten diese in nächster Zeit. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hätten einen Einstellungsstopp erlassen. An der Online-Umfrage zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf KMU in der Schweiz haben zwischen dem 30. März und dem 2. April 270 Unternehmen teilgenommen.

Gestützt werden die Ölpreise durch Meldungen aus China: Das Land wolle die aktuell niedrigen Ölpreise nutzen, um die staatlichen Ölreserven aufzustocken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Bereits am Vortag war bekannt geworden, dass Russland die Öl-Förderung im Zuge des Preiskrieges offenbar nicht weiter anheben will. Dies hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf russische Regierungskreise berichtet.

Öl wird teurer: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostet am Donnerstagmorgen 26.76 US-Dollar. Das sind 2.02 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1.45 auf 21.76 Dollar.

Momentan arbeitet in der Bundesverwaltung eine Task-Force an Massnahmen, um die Luftverbindungen der Schweiz in die Welt zu sichern. Dabei geht es einerseits um Direkthilfen an Fluggesellschaften, andererseits um Unterstützung für die Flughafenbetriebe. Soll die Flugindustrie unterstützt werden – und wenn ja, wie? In der Politik gehen die Meinungen dazu auseinander

Staatliche Unterstützung an klimapolitische Bedingungen knüpfen – diese Diskussion läuft momentan auch in der Schweiz. Zum Beispiel bei der Frage, ob die Flugbranche mit Staats-Geldern unterstützt werden soll. Sowohl Swiss als auch Easy-Jet haben wegen der Corona-Krise den Bund um Hilfe ersucht.

Das EDA plant zahlreiche weitere Flüge, die es jeweils chartert. So kommen heute Donnerstag Flugzeuge mit Schweizer Reisenden aus Yangon (Myanmar) und Casablanca (Marokko) im Zürcher Flughafen an. Am Freitag treffen Maschinen aus Phuket (Thailand), Quito (Ecuador) sowie aus Phnom Penh (Kambodscha) ein. Und am Sonntag ist ein Flug von Sydney (Australien) nach Zürich eingeplant.

Mehr als 200'000 Infizierte in den USA

In den USA sind mehr als 200'000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden - so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins , Link öffnet in einem neuen Fensterin Baltimore hervor. Ein Grossteil der Infektionen wurde im Bundesstaat New York registriert. Gemessen an der absoluten Zahl der bestätigten Infektionen sind die USA inzwischen weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

US-Präsident Donald Trump begründet die hohe Zahl der Infektionen immer wieder damit, dass die USA mehr als jedes andere Land testen würden. Das stimmt zwar in absoluten Zahlen, aber nicht gemessen an der Bevölkerungszahl. So hat beispielsweise Südkorea pro Kopf mehr getestet als die USA. Die Werte der einzelnen Länder lassen sich folglich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer nur schwer vergleichen.