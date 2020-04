Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:54 Videoüberwachung ersetzt die Polizeipatrouille nicht Im Kanton Aargau würden Echtzeit-Aufnahmen von Überwachungskameras verwendet, um die Menschen zu kontrollieren, so ein Journalist. Er möchte wissen, wie die Rechtslage aussehe. «Es gelten die normalen datenschutzrechtlichen Regeln, so Susanne Kuster vom Bundesamt für Justiz. Auch Polizeikommandanten-Präsident Stefan Blättler bestätigt dies. Das Recht zur Überwachung des öffentlichen Raumes sei kantonal geregelt. Die Polizei habe verschiedene Mittel und die Videoüberwachung gehöre dazu. Doch keines dieser Mittel ersetzt die physische Präsenz.

14:51 Polizei geht gegen Verkauf von überteuertem Schutzmaterial vor Was macht die Polizei gegen den Verkauf von überteuertem Schutzmaterial im Internet, wird Stefan Blättler gefragt. «Wo Wucher festgestellt wird, werden Strafverfahren geführt», sagt er. Die Fälle hätten in letzter Zeit zugenommen. Genaue Zahlen kann Blättler aber nicht nennen.

14:50 Weitere Infos zur App Matthias Egger von der wissenschaftlichen Taskforce gibt noch die Webseite der gesamteuropäischen App an. Auf www.pepp-pt.org , Link öffnet in einem neuen Fensterfänden sich weitere Informationen.

14:48 Daniel Koch spricht sich weiterhin gegen Tests in Unternehmen aus Es gäbe ja Unternehmen, die ihre gesamte Belegschaft testen liessen, so ein Journalist. Und nun hätte ein Kantonsarzt dies sogar empfohlen. «Wir sind dran, die Teststrategie zu überarbeiten», so Daniel Koch vom BAG. Doch noch mehr Tests zu machen sei nur dann angezeigt, wenn es genügend solche gäbe. Auf internationaler Ebene sei die Lage prekär und man müsste deshalb sehr sorgfältig mit den verfügbaren Tests umgehen. Daniel Koch ist also nach wie vor gegen solche Tests in Unternehmen. Susanne Kuster vom Bundesamt für Justiz ergänzt, dass man auch noch prüfen müsse, ob ein Arbeitgeber seine Belegschaft überhaupt zu solchen Tests zwingen könnte.

14:43 Der Bund verteilt die meisten Schutzmasken Die Mehrheit der Schutzmasken in den Apotheken kämen vom Bund, so die Antwort von Daniel Koch auf eine entsprechende Frage. Dieser schaue dafür, dass es genügend Masken habe. Es gebe vereinzelt Kantone, die Masken verteilten, doch die allermeisten kämen vom Bund.

14:41 Massnahmen könnten verschärft werden Das Wochenende verspricht schön zu werden, so eine Journalistin. Was wären die Schritte, wenn nun viele Leute dicht gedrängt an den Seepromenaden sitzen? Die Wetterprognosen führten natürlich dazu, dass es die Leute nach draussen ziehe, so Daniel Koch vom BAG. «Wir rufen jedoch dazu auf, zu Hause zu bleiben.» Ein Spaziergang um den Block sei in Ordnung. Wenn sich an einem Ort aber zu viele Menschen aufhalten würden, würde dieser in der Regel gesperrt. Nach diesem Wochenende würde diskutiert, ob es auf Ostern weitere einschränkende Massnahmen folgen werden.

14:41 Alle Spitalpatienten testen? In Zürich sollen ab sofort alle Spitalpatienten auf das Coronavirus getestet werden – entgegen den aktuellen Empfehlungen des Bundes. «Das ergebe durchaus Sinn», sagt Daniel Koch. Man sei momentan denn auch daran, die Empfehlungen zu überarbeiten.

14:38 Noch keine grossangelegte Strategie für Immunitäts-Tests Wie steht es um die Immunitäts-Tests? Sollen alle Personen, die Symptome gezeigt haben, getestet werden, so die Frage eines Journalisten. Es sei zu früh, um über eine grossangelegte Strategie bei den Immunitäts-Tests zu sprechen, so die Antwort von Daniel Koch vom BAG. Die ersten Tests seien in der Schweiz, doch die würden momentan nur für die Forschung verwendet. Matthias Egger von der Taskforce ergänzt, das Interesse an diesen Tests sei natürlich gross. Viele wollten Studien dazu durchführen. Doch, es müsse klar sein, weshalb Studien durchgeführt werden und zu welchem Zweck. Die wissenschaftliche Taskforce arbeite an einer Übersicht zu allen geplanten Studien.

14:36 «Schliessung von Durchgangsstrassen ist eine politische Frage» «Die Schliessung von Durchgangsstrassen ist eine politische Frage», sagt Polizeidirektoren-Präsident Blättler. Es sei nicht an der Polizei zu entscheiden, ob etwa die Gotthardroute über Ostern geschlossen werde.

14:34 Blättler: «Leute mit Campingwagen halten wir auf» Auf dem Weg ins Tessin würden tatsächlich Kontrollen durchgeführt, antwortet Stefan Blättler, Präsident der kantonalen Polizeikommandanten. «Da jedoch kein Verbot besteht, können wir niemand daran hindern ins Tessin zu reisen.» Leute, die mit dem Campingwagen unterwegs seien, halte man auf und man schickte sie zurück, «da ja alle Campingplätze im Tessin geschlossen sind», so Blättler. 00:41 Video Blättler: «Leute mit Campingwagen halten wir auf» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:32 Schweizerin «Patientin null» in Ischgl? Eine Kellnerin aus der Schweiz soll die Coronavirus-«Patientin null» von Ischgl sein. Sie ist gemäss österreichischen Angaben am 5. Februar in Ischgl erkrankt. Ein Journalist fragt Daniel Koch, ob die Schweizer Behörden damals davon wussten. «Wir wurden von Österreich nicht informiert», sagt Koch. Er gehe aber davon aus, dass auch Österreich die Patientin erst kürzlich identifiziert habe.

14:31 378 Patienten am Beatmungsgerät Wie steht es um die Belegung der Notfallplätze? So die Frage eines Journalisten. Die Belegung habe gesamtschweizerisch nur minim zugenommen, antwortet Daniel Koch vom BAG. Momentan würden 378 Patientinnen und Patienten in der Schweiz beatmet.

14:29 Gesamteuropäische App zur Hilfe bei der Analyse Nun können Journalistinnen und Journalisten Fragen stellen. Es gebe eine App zur europäischen Zusammenarbeit in der Wissenschaft bezüglich des Coronavirus. Wie weit die Schweiz da sei, fragt eine Journalistin. Matthias Egger von der Taskforce bestätigt, dass es diese App gibt. Es gehe darum, dass man mit Bluetooth-Technologie schaue, wo sich wie viele Menschen auf engem Raum bewegten. Das sei auf freiwilliger Basis, man könne die App freiwillig herunterladen und auch sein Bluetooth freiwillig einschalten. «Technisch sind wir sehr weit, doch es sind Abklärungen bezüglich des Datenschutzes am Laufen.» Das müsse man abwarten, bevor die App in Betrieb genommen werden könne, so Egger. 01:03 Video Egger, Taskforce: «Die App ist auf freiwilliger Basis» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:21 Stefan Blättler: «Polizeipräsenz wird erhöht» «Die Herausforderungen für unsere freie Gesellschaft sind sehr gross», sagt Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren. Die Polizeikorps seien im Moment stark gefordert. «Am wichtigsten ist im Moment die polizeiliche Präsenz auf der Strasse», sagt Blättler. Der grösste Teil der Bevölkerung habe Verständnis für die vom Bundesrat verordneten Massnahmen. «Die Einhaltung der strengen Regeln ist überlebensnotwendig – auch bei schönstem Wetter», mahnt er. Im Hinblick auf die Ostertage werde die Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit weiter erhöht werden. Blättler ruft dazu auf, auf unnötige Reisen zu verzichten. 00:32 Video Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren: «Es geht darum, dass alle den Ernst der Lage erkennen» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:17 Kuster: «Die Justiz wird ihren Aufgaben gerecht» Es folgt Susanne Kuster, Stellvertretende Direktorin des Bundesamts für Justiz. Sie wolle mit einem Thema beginnen, das alle beschäftige. Wie könne der Justizbetrieb trotz der Massnahmen aufrechterhalten werden? Die ordentlichen Gerichtsferien seien vorgezogen und verlängert worden. «Diese Verschnaufpause war nötig», so Kuster. Mittlerweile habe man einen neuen Modus gefunden: Gerichtsschreiberinnen würden etwa Homeoffice machen und Verhandlungen per Videokonferenz durchgeführt. Rechtliche Probleme bestünden trotzdem, das Bundesamt für Justiz sei sich dessen bewusst und sei mit entsprechenden Kreisen in Kontakt, diese zu lösen, so Kuster. «Doch wir dürfen feststellten, dass die Justiz ihrer Aufgabe in allen Landesteilen gerecht wird.» Dann sagt Kuster noch was zu den Unternehmen, die jetzt wegen der wirtschaftlich schwierigen Lage eventuell mit der Justiz in Kontakt kämen. «Das Gericht kann einem Unternehmen, das in Probleme gerät, bis zu sechs Monate Stundung gewähren», so Kuster. In dieser Zeit könnten keine Betreibungen eingeleitet und kein Konkurs vollzogen werden. Dieser Stillstand aller Betreibungen gebe der Justiz auch Zeit, in der aktuellen Krisensituation weiterzuplanen. 00:23 Video Kuster, Bundesamt für Justiz: «Viele Gerichte haben Lösungen gefunden» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:07 Matthias Egger: «Wissenschaftler hochmotiviert, einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten» Nun spricht Matthias Egger. Er ist Präsident der neuen Covid-19-Taskforce des Bundes. «Der Forschungsplatz Schweiz ist stark», sagt er. Viele Wissenschaftler seien hochmotiviert, einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten. Die Taskforce wolle diese Wissenschaftler zusammenbringen und ihr Wissen bündeln. Sie besteht aus insgesamt neun Expertengruppen. 00:48 Video Egger, Taskforce: «Es geht darum, die Forschungsmöglichkeiten auszuloten» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:06 Koch: «Zu früh für verlässliche Prognosen» Als erstes ergreift Daniel Koch vom BAG das Wort, der seit Mittwoch nicht mehr Leiter der Abteilung für Übertragbare Krankheiten ist, weil er pensioniert wurde. Sein neuer Titel lautet Delegierter des BAG für Covid-19, er wird das Bundesamt weiterhin in der Öffentlichkeit vertreten. Als erstes spricht Koch die aktuellen Fallzahlen an, die etwas zugenommen hätten. Es gibt 18'267 bestätigte Infektionen, das sind 1128 mehr als am Vortag. Die Fallzahlen würden etwa um 1000 neue Infektionen pro Tag schwanken, was weder eine grosse Zunahme noch eine Abnahme bedeute. Die Todesfälle sind auf 432 gestiegen. Den Höhepunkt sei mit Sicherheit noch nicht erreicht, so Koch, «der Anstieg ist aber auch nicht mehr so steil». «Es ist noch zu früh, eine verlässliche Prognose zu machen, wie es in den nächsten Wochen aussehen wird», so Koch. Die Strategien für die Zukunft würden im BAG jedoch bereits jetzt besprochen. Für eine Lockerung der Massnahmen sei es «sicher zu früh». 00:37 Video Koch, BAG: «Die Fallzahlen schwanken um 1000 herum» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

14:00 Die Experten-Medienkonferenz beginnt In Kürze informieren verschiedene Experten des Bundes und aus den Kantonen über die aktuelle Coronavirus-Lage in der Schweiz. Folgende Personen sind anwesend: Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19

Matthias Egger, Präsident «National Covid-19 Science Task Force»

Susanne Kuster, Stellvertretende Direktorin Bundesamt für Justiz

Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten

Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum EDA

Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen VBS

Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik Seco

13:11 Die neusten Zahlen des Bundes Das Bundesamt für Gesundheit hat soeben die aktuellen Coronavirus-Fallzahlen für die Schweiz publiziert. Demnach gibt es aktuell 18'267 bestätigte Infektionen, das sind 1128 mehr als am Vortag. Damit liegt der Anstieg etwas über dem Niveau der letzten Tage. 432 Menschen sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. 64 Prozent der Verstorbenen waren Männer. Knapp 140'000 Personen wurden bisher getestet, rund 15 Prozent davon mit einem positiven Ergebnis. Pro Tag finden aktuell fast 10'000 Coronavirus-Tests statt.