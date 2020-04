Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:25 Milliarden für den Kampf gegen die Pandemie Die Weltbank stellt bis zu 160 Milliarden Dollar für Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie bereit. Das Geld soll über die 15 kommenden Monate für den Umgang mit den gesundheitlichen Folgen der Pandemie und für eine Unterstützung der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dies teilte die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington mit. In einem ersten Schritt wurden 1.9 Milliarden Dollar für Schwellen- und Entwicklungsländer freigegeben.

21:17 Reinigungsbranche vor grossen Herausforderungen Während einige Reinigungsinstitute vermehrt auch in der Desinfektion tätig sind, verlieren andere die Aufträge. Insbesondere viele der selbstständigen Reinigungskräfte geraten in existenzielle Schwierigkeiten. 01:27 Video Weniger Arbeit für Reinigungsbranche Aus Tagesschau vom 02.04.2020. abspielen

21:06 Offener Brief an den Bundesrat Der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hat in einem offenen Brief an den Bundesrat eine Änderung der Covid-19-Verordnung zu den Arbeits- und Ruhezeiten gefordert. Menschen mit einem erhöhten Risiko dürften keine Arbeitserlaubnis erhalten. Sie müssten zwingend zu Hause bleiben und den vollen Lohn erhalten. Zudem soll das Arbeitsgesetz der rechtliche Referenzrahmen für den Gesundheitsschutz des Spitalpersonals bleiben, schreibt der VPOD. Die bundesrätliche Verordnung führe seit ihrem Inkrafttreten zu vielen Unklarheiten, kritisiert der VPOD. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass 80'000 Menschen ihre Forderung nach klaren und transparenten Schutzbestimmungen für das Spitalpersonal unterstützten.

20:43 EU-Kommission entschuldigt sich Die EU-Kommission hat sich bei dem von der Coronakrise besonders schwer getroffenen Italien für mangelnde Solidarität entschuldigt. Viele EU-Staaten seien anfangs zu sehr auf die eigenen Probleme fixiert gewesen, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem in der italienischen Zeitung «La Repubblica» veröffentlichten Beitrag. «Die haben nicht realisiert, dass wir nur gemeinsam als Union die Pandemie besiegen können.» Dies sei verletzend und hätte vermieden werden können. Legende: «Heute aber steht Europa an Italiens Seite», versicherte von der Leyen den Italienern. Keystone

20:22 Mehr als 50'000 Todesopfer Das Coronavirus hat weltweit bereits mehr als 50'000 Menschen das Leben gekostet. Das gibt die Johns Hopkins University, Link öffnet in einem neuen Fenster an. Knapp 205'000 Erkrankte haben sich vom Virus erholt. Mit knapp 14'000 hat Italien die höchste Anzahl Opfer, gefolgt von Spanien mit 10'000 und Frankreich mit 4000. Legende: Im chinesischen Wuhan soll je länger je mehr der Alltag zurückkehren. Keystone

20:02 Gotthardtunnel sperren? Viele Deutschschweizer verbringen Ostern traditionell im Tessin. Auch dieses Jahr? Giovanni Gossi ist Bürgermeister von 20 Gemeinden des Malcantone, einer beliebten Feriendestination oberhalb von Lugano. Er sagt: «Es ist extrem wichtig, diese Strassentunnel für Touristen zu schliessen.» Die Situation in den Tessiner Spitälern sei bereits sehr angespannt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf dem Coronavirus Gotthardtunnel präventiv über Ostern sperren? 02.04.2020 Mit Audio

19:42 Zürich richtet Krankenstation für infizierte Asylsuchende ein Der Kanton Zürich schafft für Asylsuchende mit Corona-Infektion eine separate Krankenstation. Sie wird im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof in Zürich eingerichtet. Dieses Pflegezentrum werde gegenwärtig zu einem Notspital umfunktioniert, teilte der Kanton mit. Für Asylsuchende gibt es demnach nun eine eigene Etage. Seit dem 20. März gibt es zudem für besonders gefährdete Personen eine separate Unterkunft. Legende: In allen kantonalen Asylzentren existieren für Infizierte und Verdachtsfälle bereits Isolierzimmer. Keystone

19:17 Schweizerin war nicht «Patientin null» in Tirol Heute machte eine Meldung die Runde, dass eine Schweizerin die erste Patientin mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion in Tirol sei. Gemeldet hatten dies die lokalen Behörden. Es habe einen Übertragungsfehler gegeben, begründen diese nun den Fehler. Der «erste gesicherte Corona-Fall» in Tirol betrifft eine einheimische Kellnerin – und keine Schweizerin.

18:58 Demokratischer Herausforderer von Donald Trump wird später bestimmt Wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben die US-Demokraten ihren für Mitte Juli geplanten Parteitag zur Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten. Der Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin soll nun in der Woche vom 17. August stattfinden. Dies teilte die Oppositionspartei am Donnerstag mit. Bei der Konferenz soll der Herausforderer von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November gekürt werden. Klarer Favorit ist Joe Biden vor Bernie Sanders. Wahlkampf und Vorwahlen sind wegen der Coronavirus-Pandemie aber faktisch zum Erliegen gekommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vorwahlen in den USA Corona-Krise überschattet TV-Debatte 16.03.2020 Mit Audio

18:32 Nordkorea nach eigenen Angaben noch mit «keinem einzigen Fall» Trotz der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus behauptet Nordkorea, bisher von der Pandemie verschont geblieben zu sein. Angesichts der Nähe Nordkoreas zu China, wo das Virus erstmals auftrat, wird die Aussage international angezweifelt. «Bisher ist in unserem Land kein einziger Mensch mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden», sagte Pak Myong Su, Direktor der Abteilung für Epidemiebekämpfung Nordkoreas, jedoch der Nachrichtenagentur AFP. Der Direktor rühmte die Bemühungen Nordkoreas, das bereits im Januar seine Grenzen zu China geschlossen und drastische Massnahmen zur Eindämmung verhängt hatte. «Wir haben präventive Massnahmen durchgeführt, wie Kontrollen und Quarantäne für alle, die in unser Land einreisen», sagte der hochrangige Gesundheitsbeamte. Laut Experten ist das international isolierte Nordkorea wegen seines schwachen Gesundheitssystems besonders anfällig für das Virus. Im März sagte der oberste US-Militärkommandant in Südkorea, General Robert Abrams, er sei «ziemlich sicher», dass der Norden bestätigte Ansteckungsfälle habe. Legende: Pak Myong Su, Direktor der Abteilung für Epidemiebekämpfung in Nordkorea. Keystone

18:14 Testzentrum «für alle» in Bern Der Kanton Bern hat am Donnerstagmittag ein Corona-Drive-in-Testzentrum auf dem Berner BEA-Expo-Gelände eröffnet. Das Zentrum steht grundsätzlich allen offen. Voraussetzung ist, dass man zuerst einen Online-Fragebogen, Link öffnet in einem neuen Fenster ausfüllt. Wer ihn ausgefüllt hat, erhält die Nachricht, ob ein Test angezeigt ist oder nicht. Ist das der Fall, bekommt diese Person ein Test-Ticket und wird aufgefordert, das Zentrum aufzusuchen. Zugelassen wird man nur mit dem Auto -Fussgänger, Velofahrerinnen und Motorradfahrer werden aus Sicherheitsgründen nicht bedient. Der Testvorgang dauert rund 15 Minuten, wie der frühere Berner Kantonsarzt. 24 bis 48 Stunden nach dem Test erhalten die Testpersonen das Resultat. Das Zentrum kann täglich 200 bis 300 Tests durchführen. Die prinzipielle Offenheit für alle und der digitalisierte Zugang unterscheide es von anderen Drive-In-Testzentren in der Schweiz wie etwa jenem in Luzern, hiess es. 00:10 Video So sieht das Testzentrum in Bern aus Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

18:08 Geruchs- und Geschmacksverlust als Merkmal einer Infektion Einer neuen Studie zufolge sind Geruchs- und Geschmacksverlust sehr oft Symptome für die Lungenkrankheit Covid-19. Wissenschaftler der belgischen Universität Mons untersuchten für die Studie 417 infizierte Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf. Von ihnen berichteten 86 Prozent von einer Beeinträchtigung des Geruchssinns, der Grossteil von ihnen roch sogar überhaupt nichts mehr. Über Probleme mit dem Geschmackssinn klagten 88 Prozent. Der teilweise oder volle Verlust des Geschmackssinns bei Patienten ohne Hals-Nasen-Ohren-Vorerkrankungen müsse als «spezifisches Merkmal» für eine Corona-Infektion angesehen werden, schreiben die Studienkoordinatoren Jérôme Lechien und Sven Saussez. Auffallend: Frauen waren deutlich öfter von Problemen mit dem Geruchssinn betroffen als Männer. Insgesamt hatten 44 Prozent der Patienten nach zwei Wochen ihren vollen Geruchssinn wieder. Es könne allerdings auch bis zu ein Jahr dauern, sagten die Forscher voraus.

17:52 Schweizer Medien kämpfen ums Überleben Die Schweizer Medien - besonders die privaten - müssen aktuell einen regelrechten Spagat hinkriegen. Einerseits ist das Interesse an ihren Inhalten so hoch wie noch selten, doch andererseits brechen ihnen wegen der wirtschaftlichen Lage die Werbeeinnahmen weg. Medienorganisationen wie die Gewerkschaft Syndicom rufen deshalb zur Rettung der Medien auf. Das Überleben zahlreicher Pressetitel, lokaler Radio- und Fernsehstationen sowie journalistischer Websites stehe auf dem Spiel. Die Organisationen appellieren deshalb an den Bundesrat, das Parlament und die Kantone, dringende Massnahmen zu ergreifen. Beim Bundesrat rennen die Organisationen mit ihrer Forderung grundsätzlich offene Türen ein. Dieser plant schon länger, Medien zusätzlich zu unterstützen. Ein Massnahmenpaket stellte der Bundesrat bis im nächsten Sommer in Aussicht. Angesichts des dramatischen Inserate-Einbruchs dürfte es dann für einige Medien zu spät sein.

17:42 Sprunghafter Anstieg der Todesfälle in Grossbritannien In Grossbritannien ist die Zahl der Corona-Toten innert eines Tages um einen Viertel nach oben geschnellt. Per gestern (1. April) seien nunmehr über 2900 positiv auf das Virus getestete Menschen gestorben, teilt das Gesundheitsministerium heute mit. Insgesamt sei bei knapp 34'000 Getesteten eine Infektion nachgewiesen worden. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich derweil noch nicht von seiner Corona-Infektion erholt. Seine siebentägige Selbstisolation, während der er gearbeitet hat, endet am Freitag. Es ist unklar, ob er dann schon wieder offizielle Termine wahrnehmen kann, wie ein Regierungssprecher am Donnerstag berichtete. Johnson leide noch unter milden Symptomen. In Isolation hatte der Premier seine Besprechungen per Telefon und Video geführt. Legende: Der britische Premier Boris Johnson führte die Sitzungen aus der Selbstisolation per Video-Chat. Keystone

17:26 Saudi-Arabien verhängt Ausgangssperre in Mekka und Medina Saudi-Arabien hat wegen des Coronavirus eine Ausgangssperre für die beiden wichtigsten muslimischen Städte Mekka und Medina verhängt. Bis auf Gemüseläden, Apotheken, Tankstellen und Banken sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Die Ausgangssperre gelte bis auf Weiteres. Die Behörden hatten schon vorher den Zutritt zu den Moscheen beschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Legende: Saudi-Arabien ist in der arabischen Welt besonders stark von der Corona-Epidemie betroffen. Nach offiziellen Angaben sind 1885 Menschen mit dem Virus infiziert. Keystone

17:10 Starker Rückgang im Flugverkehr bereits im Februar Der weltweite Passagierluftverkehr ist wegen der Corona-Krise bereits im Februar stark zurückgegangen. Die geflogenen Passagierkilometer sanken nach Angaben des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA) im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14.1 Prozent. Das sei der schärfste Einbruch seit den Terroranschlägen in New York und Washington 2001 gewesen, teilte die IATA mit. In der Asien-Pazifik-Region lag das Minus im Vergleichszeitraum sogar bei 41 Prozent, in China allein bei fast 84 Prozent. Seitdem habe sich die Lage noch verschlimmert, aber die Daten für März lagen noch nicht vor. Legende: Passagierkilometer sind eine Grösse, bei der Zahl der Passagiere mit den von ihnen zurückgelegten Flugkilometern multipliziert wird. Keystone

16:56 Schweizweit 4500 bis 5500 Zivilschützer täglich im Einsatz 850'000 Zivilschutz-Diensttage hat der Bundesrat zur Bewältigung der Coronakrise bewilligt. Momentan seien landesweit täglich 4500 bis 5500 Zivilschützer im Einsatz, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Sie entlasten das Personal beispielsweise in Spitälern oder in Altersheimen. Legende: Im alten Bettenhochhaus im Spital Frauenfeld werden mithilfe von Armee und Zivilschutz 200 zusätzliche Betten aufgebaut, um das Spital in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Keystone

16:39 Hunderte Corona-Infizierte in Stockholmer Altersheimen In einer Reihe von Altersheimen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich das Coronavirus einem Medienbericht zufolge in beunruhigendem Masse ausgebreitet. Ein Pflegedienst sagte dem Fernsehsender SVT, dass es in den von ihm betreuten Heimen in der Region Stockholm mittlerweile 250 Ältere mit einer Corona-Infektion gebe, darunter viele mit Vorerkrankungen. Davon seien bisher 50 gestorben. Legende: Schweden verfolgt im Kampf gegen das Coronavirus eine andere Strategie als die meisten Staaten. Keystone

16:26 Zürcher Regierung will schneller entscheiden können Der Zürcher Regierungsrat setzt einen dreiköpfigen Ausschuss ein, der auch ausserhalb der regulären wöchentlichen Sitzung Entscheide fällen kann. Die Regierung rechnet damit, dass sich die Lage in den nächsten zwei Wochen rasch verändern wird. «Wir müssen schneller sein als das Virus», begründet Regierungspräsidentin Carmen Walker-Späh (FDP) diesen Schritt. Dem Ausschuss gehören sie selbst, Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) sowie Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht ZH und SH Spazieren erlaubt - Grillparty nicht: Regierung zählt aufs Volk 02.04.2020 Mit Audio