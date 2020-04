Der Ticker startet um 5:30 Uhr

11:13 Gotthard zu an Ostern? Entscheid noch nicht getroffen Thorsten Imhof, Chef der Abteilung Bereitschafts- und Verkehrspolizei vom Kanton Uri sagte gegenüber SRF1, dass der Gotthardtunnel Stand heute offenbleibt. Aber man wisse es konkret noch nicht, die Planung werde erst am Wochenende beendet sein. Man wolle die Situation an diesem Wochenende beobachten, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Man wolle aber auf der Urner Seite des Gotthardtunnels präsent sein – in welcher Form sei noch nicht klar. Imhof wiederholte die Bitte der Behörden, zu Hause zu bleiben. Notwendige Reisen seien davon ausgenommen.

Wie schnell wird uns die Forschung helfen können? Wissenschafts-Expertinnen und -Experten von SRF beantworten heute von 16:00 bis 18:00 Uhr Ihre Fragen zu den wissenschaftlichen Aspekten des Coronavirus – live im Chat.

Was wenn man zu Hause fürs Home-Office keine Ruhe findet? Oder in der Selbst-Quarantäne auf Annehmlichkeiten wie Mahlzeiten- und Wäscheservice nicht verzichten möchten? Luxus-Hotels und Appartements sowie Privatkliniken haben eine neue Marktlücke entdeckt!

10:28 Tessin meldet 14 Todesfälle, Bern drei Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden 14 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 106 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Freitagmorgen im Kanton Tessin 2377 positiv auf das Virus getestet. 155 Menschen verloren bisher ihr Leben. Auch im Kanton Bern ist die Zahl der Covid-19-Todesfälle gestiegen um drei Personen auf nun insgesamt 26. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen erhöhte sich um 70 auf 1073. Wie der Kanton Bern weiter mitteilt, befinden sich 109 mit dem Coronavirus infizierte Personen im Spital. 30 davon liegen auf der Intensivstation; 26 dieser 30 Personen werden beatmet.

Viele Haushalte beschäftigen Putzhilfen. Weil zurzeit viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, putzen sie auch selbst, verzichten also auf die Hilfe der Reinigungskräfte. Muss der Lohn der Person, die sonst reinigt, weiterhin bezahlt werden? Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, beantwortet die wichtigsten Fragen zum Arbeitsverhältnis und der Lohnfortzahlung anhand typischer Fälle.

Die Organisatoren der Tour de Suisse sehen sich infolge der Coronavirus-Pandemie dazu gezwungen, die Schweizer Landesrundfahrt abzusagen. Die 84. Ausgabe der Tour de Suisse hätte am Sonntag, 7. Juni, mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld starten sollen. Eine Woche später wäre die zur World Tour zählende Rundfahrt mit der Königsetappe in Andermatt zu Ende gegangen.

10:08 Post will Kontingente einführen – Online-Händler wehren sich Die Post will die 100 grössten Paketauftraggeber mit Kontingenten belegen. Sie könne die Paketflut sonst nicht mehr bewältigen. «Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen», teilte der Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) mit. Der Paketzustellung drohe ohne Massnahmen der Kollaps. Die Post habe im Verlaufe des Donnerstags den 100 grössten Paketauftraggebern Paketkontingente angekündigt. Der VSV schlägt nun fünf Massnahmen vor, die die Lage entschärfen könnten. Erstens müsse der Fokus auf das Inlandgeschäft gelegt und die sogenannten UPU-Sendungen aus dem Ausland suspendiert werden. Es handelt sich um täglich über 100'000 Kleinwarensendungen aus dem Ausland. Zweitens müsse die Post den Briefkanal umgehend auch für Kleinpakete öffnen. Drittens soll bis zur Lockerung der Ladenschliessungen die Sonntags- und Feiertagszustellung generell erlaubt werden. Viertens müsse eine «kontrollierte Abholung» unter Einhaltung der Abstands- und Dosierungsregeln wie im Lebensmitteleinzelhandel ermöglicht werden. Fünftens müsse die Absperrung von Non-Food-Sortimenten in Grossverteilern und Lebensmittelgeschäften schnell aufgehoben werden. Diese Absperrungen für Produkte des nicht täglichen Bedarfes belasten laut VSV das Paketsystem zusätzlich. Legende: Weil viele Dinge nur noch online bestellt werden können, hat die Post alle Hände voll zu tun und will nun Kontingente einführen. Keystone

9:41 SMI sinkt etwas Die Schweizer Börse präsentiert im frühen Handel eine Spur schwächer. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr halten sich die Anleger laut Händlern aber zurück. Daher bröckelten die Kurse etwas ab. Der SMI notierte um 09.25 Uhr um 0.17 Prozent tiefer auf 9'254.74 Punkten. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, sank um 0.48 Prozent auf 1'330.58 Punkte.

9:10 Auch SBB fordern auf, auf unnötige Fahrten zu verzichten Wegen der Corona-Pandemie wird der gesamte Öffentliche Verkehr der Schweiz an Ostern keine Verstärkungen - etwa Extrazüge oder längere Züge - anbieten. Auf unnötige Fahrten auf Schiene oder Strasse soll die Bevölkerung verzichten. Der öffentliche Verkehr der Schweiz sei bestrebt, das «Social Distancing» nach Möglichkeit einzuhalten, teilten die SBB mit. Dies sei aber nur dann möglich, wenn die Weisung des Bundesamtes für Gesundheit konsequent eingehalten und konsequent auf unnötige Fahrten verzichtet werde. Wer trotzdem fahren müsse, solle nach Möglichkeit schwach ausgelastete Züge benützen. Für die Strasse gilt das Gleiche, wie Postauto-Mediensprecher Benjamin Küchler auf Anfrage von SDA-Keystone sagte. Für Ostern gelte der Aufruf noch verstärkt, das Postauto nicht für Freizeit und Ausflüge zu benützen, sondern nur für wirklich notwendige Fahrten. Der Postauto-Fahrplan ist bereits ausgedünnt worden.

8:40 Weitere Schweizer aus Thailand zurückgeholt Ein zweiter Rückflug ist um 7.50 Uhr in Zürich gelandet. Das Edelweiss-Flugzeug mit 177 Passagieren an Board kam aus Phuket. Davon waren 120 Schweizer und 57 aus anderen europäischen Ländern, wie das Aussendepartement EDA auf seiner Homepage, Link öffnet in einem neuen Fenster bekannt gibt. Es handelte sich um den zweiten Flug aus Thailand im Rahmen der Rückholaktion des EDA. Ein dritter Flug soll am 5. April 2020 erfolgen, dann ist die Landung eines Flugzeugs der Swiss aus Bangkok vorgesehen, wie dort weiter steht.

8:18 Novartis spannt im Kampf gegen Covid-19 mit US-Firma zusammen Auf der Suche nach einem Mittel zur Behandlung von Covid-19 schliesst sich der Basler Pharmakonzern Novartis mit dem US-Pharma-Unternehmen Incyte zusammen. Man starte eine gemeinsame Studie mit dem Medikament Jakavi, das eigentlich bei einer Knochenmarkserkrankung eingesetzt werde, schreibt Novartis. Geplant sei, das Mittel bei Corona-Patienten zu verwenden, deren Immunsystem schwer überreagiere – einem sogenannten Zytokin-Sturm. Diese Überreaktion kann bei Patienten, die sich am Coronavirus infiziert haben, zu lebensbedrohlichen Atemwegskomplikationen führen. Jakavi ist bereits im 101 Ländern zur Behandlung der Knochenmarkserkrankung primäre Myelofibrose zugelassen.

7:54 Weitere 117 gestrandete Schweizer zurückgeholt Die Schweiz hat weitere 117 im Ausland gestrandete Touristen repatriiert. Am Morgen landete in Zürich ein Flug aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Es war der sechste organisierte Rückflug aus Südamerika. Die Maschine der Fluggesellschaft Edelweiss mit 117 Passagieren aus der Schweiz und 182 Passagieren aus anderen europäischen Ländern an Bord setzte um 6.05 Uhr in Zürich-Kloten auf, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Nach zwei Flügen aus Lima sowie je einem Flug aus Bogotá, Santiago de Chile und Buenos Aires sei dies der sechste vom EDA organisierte Flug aus Südamerika. Möglich wurde dieser Flug dank der Zusammenarbeit zwischen dem Krisenzentrum des EDA, der Schweizer Botschaft in Quito und der Fluggesellschaft Edelweiss. Ebenfalls für heute werden noch Maschinen aus Phuket (Thailand), und Phnom Penh (Kambodscha) in Zürich erwartet. Am Sonntag ist ein Flug von Sydney (Australien) nach Zürich geplant.

Seit der Bundesrat am 6. März die Ausserordentliche Lage erklärt hat, stehen die Parteien weitgehend hinter der Regierung. Kritik gibt es höchstens vereinzelt. « Viel eher als zwischen den Parteien zeigen sich bereits jetzt Differenzen zwischen den Landesteilen», sagt Politgeograf Michael Hermann. Bemerkt aber, dass sich das schnell ändern könne. Bis sich die Schweizer Politik wieder um Themen abseits der Corona-Krise kümmert, werde es jedoch noch lange dauern.

7:34 Peru: Geschlechtergetrennter Ausgang zum Schutz gegen Coronavirus Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, begrenzt Peru die Ausgehzeiten für Männer und Frauen. Wie Präsident Martin Vizcarra sagte, dürfen Männer und Frauen ihre Häuser nur an bestimmten Tagen, getrennt nach Geschlecht, verlassen. So ist es montags, mittwochs und freitags nur Männern erlaubt, nach draussen zu gehen, um sich zu versorgen. Frauen dürften dann Dienstag, Donnerstag und Samstag ausgehen. Sonntags dürfe niemand das Haus verlassen. «Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Menschen täglich auf der Strasse sind», sagte Vizcarra.

Etliche Kreuzfahrtschiffe irren derzeit durch die Weltmeere und warten auf die Einfahrerlaubnis in die Häfen – allein vor Australien ankert eine ganze Flotte von Schiffen. Betroffen sind mehrere Tausend Passagiere – das EDA zählt über 400 Schweizer darunter. Es sitzen aber auch Besatzungsmitglieder fest.

Dieses Wochenende ist ein erster grosser Test für die Schweizer Bevölkerung. Es ist prächtiges Wetter angesagt. Und auch am darauffolgenden langen Osterwochenende sind die Wetterprognosen bestens. Die Behörden verlangen klar: zu Hause bleiben und auf Ausflüge verzichten! Doch haltet sich die Schweizer Bevölkerung dran? Der Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten, Stefan Blättler, erklärt klar: Die Polizeipräsenz wird verstärkt. Audio Testfall schönes Wochenende und Polizeimassnahmen 12:48 min, aus HeuteMorgen vom 03.04.2020. abspielen. Laufzeit 12:48 Minuten.

6:52 Trauriger Rekord In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das neuartige Coronavirus binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstagabend 1169 weitere Todesfälle registriert. Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität bis Donnerstagabend 5926 Todesopfer in den USA.

6:34 Wuhan soll sich weiter isolieren Hohe Funktionäre fordern die Einwohner der chinesischen Millionenmetropole Wuhan auf, ihre Schutzmassnahmen zu verstärken und zu Hause zu bleiben. Erst vor ein paar Tagen sind diese nach Monaten der Isolation wieder etwas gelockert worden. Wuhan ist das Epizentrum der Epidemie – dort war das Coronavirus Ende Dezember zum ersten Mal aufgetreten. 60 Prozent aller Coronavirus-Infizierten in China entfallen auf Wuhan. Auf dem Festland Chinas sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Krise im Februar zwar stark zurückgegangen, so dass Peking die Industrien des Landes wieder hochfahren konnten. Die Funktionäre sind jedoch besorgt über die Gefahr einer so genannten zweiten Welle, da jeden Tag Dutzende neue Covid-19-Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet.

4:47 UNO fordert globale Solidarität Die UNO-Vollversammlung fordert globale Solidarität im Kampf gegen das Coronavirus. Sie hat in New York eine entsprechende Resolution ohne Gegenstimme verabschiedet. In dieser wird für internationale Kooperation und Multilateralismus in der Coronakrise plädiert. Russland hatte vergeblich einen anderen Resolutionstext vorgeschlagen, in dem indirekt auch die Aufhebung der internationalen Sanktionen gefordert wurde. Die Resolution wurde von sechs Ländern initiiert, unter anderem auch von der Schweiz. Der UNO-Vollversammlung gehören 193 Staaten an. Im Gegensatz zu den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats haben die Resolutionen der Vollversammlung keinen völkerrechtlich bindenden Charakter.