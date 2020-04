Der Ticker startet um 5:30 Uhr

18:14 Testzentrum «für alle» in Bern Der Kanton Bern hat am Donnerstagmittag ein Corona-Drive-in-Testzentrum auf dem Berner BEA-Expo-Gelände eröffnet. Das Zentrum steht grundsätzlich allen offen. Voraussetzung ist, dass man zuerst einen Online-Fragebogen, Link öffnet in einem neuen Fenster ausfüllt. Wer ihn ausgefüllt hat, erhält die Nachricht, ob ein Test angezeigt ist oder nicht. Ist das der Fall, bekommt diese Person ein Test-Ticket und wird aufgefordert, das Zentrum aufzusuchen. Zugelassen wird man nur mit dem Auto -Fussgänger, Velofahrerinnen und Motorradfahrer werden aus Sicherheitsgründen nicht bedient. Der Testvorgang dauert rund 15 Minuten, wie der frühere Berner Kantonsarzt. 24 bis 48 Stunden nach dem Test erhalten die Testpersonen das Resultat. Das Zentrum kann täglich 200 bis 300 Tests durchführen. Die prinzipielle Offenheit für alle und der digitalisierte Zugang unterscheide es von anderen Drive-In-Testzentren in der Schweiz wie etwa jenem in Luzern, hiess es. 00:10 Video So sieht das Testzentrum in Bern aus Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

18:08 Geruchs- und Geschmacksverlust als Merkmal einer Infektion Einer neuen Studie zufolge sind Geruchs- und Geschmacksverlust sehr oft Symptome für die Lungenkrankheit Covid-19. Wissenschaftler der belgischen Universität Mons untersuchten für die Studie 417 infizierte Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf. Von ihnen berichteten 86 Prozent von einer Beeinträchtigung des Geruchssinns, der Grossteil von ihnen roch sogar überhaupt nichts mehr. Über Probleme mit dem Geschmackssinn klagten 88 Prozent. Der teilweise oder volle Verlust des Geschmackssinns bei Patienten ohne Hals-Nasen-Ohren-Vorerkrankungen müsse als «spezifisches Merkmal» für eine Corona-Infektion angesehen werden, schreiben die Studienkoordinatoren Jérôme Lechien und Sven Saussez. Auffallend: Frauen waren deutlich öfter von Problemen mit dem Geruchssinn betroffen als Männer. Insgesamt hatten 44 Prozent der Patienten nach zwei Wochen ihren vollen Geruchssinn wieder. Es könne allerdings auch bis zu ein Jahr dauern, sagten die Forscher voraus.

17:52 Schweizer Medien kämpfen ums Überleben Die Schweizer Medien - besonders die privaten - müssen aktuell einen regelrechten Spagat hinkriegen. Einerseits ist das Interesse an ihren Inhalten so hoch wie noch selten, doch andererseits brechen ihnen wegen der wirtschaftlichen Lage die Werbeeinnahmen weg. Medienorganisationen wie die Gewerkschaft Syndicom rufen deshalb zur Rettung der Medien auf. Das Überleben zahlreicher Pressetitel, lokaler Radio- und Fernsehstationen sowie journalistischer Websites stehe auf dem Spiel. Die Organisationen appellieren deshalb an den Bundesrat, das Parlament und die Kantone, dringende Massnahmen zu ergreifen. Beim Bundesrat rennen die Organisationen mit ihrer Forderung grundsätzlich offene Türen ein. Dieser plant schon länger, Medien zusätzlich zu unterstützen. Ein Massnahmenpaket stellte der Bundesrat bis im nächsten Sommer in Aussicht. Angesichts des dramatischen Inserate-Einbruchs dürfte es dann für einige Medien zu spät sein.

17:42 Sprunghafter Anstieg der Todesfälle in Grossbritannien In Grossbritannien ist die Zahl der Corona-Toten innert eines Tages um einen Viertel nach oben geschnellt. Per gestern (1. April) seien nunmehr über 2900 positiv auf das Virus getestete Menschen gestorben, teilt das Gesundheitsministerium heute mit. Insgesamt sei bei knapp 34'000 Getesteten eine Infektion nachgewiesen worden. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich derweil noch nicht von seiner Corona-Infektion erholt. Seine siebentägige Selbstisolation, während der er gearbeitet hat, endet am Freitag. Es ist unklar, ob er dann schon wieder offizielle Termine wahrnehmen kann, wie ein Regierungssprecher am Donnerstag berichtete. Johnson leide noch unter milden Symptomen. In Isolation hatte der Premier seine Besprechungen per Telefon und Video geführt. Legende: Der britische Premier Boris Johnson führte die Sitzungen aus der Selbstisolation per Video-Chat. Keystone

17:26 Saudi-Arabien verhängt Ausgangssperre in Mekka und Medina Saudi-Arabien hat wegen des Coronavirus eine Ausgangssperre für die beiden wichtigsten muslimischen Städte Mekka und Medina verhängt. Bis auf Gemüseläden, Apotheken, Tankstellen und Banken sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Die Ausgangssperre gelte bis auf Weiteres. Die Behörden hatten schon vorher den Zutritt zu den Moscheen beschränkt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Legende: Saudi-Arabien ist in der arabischen Welt besonders stark von der Corona-Epidemie betroffen. Nach offiziellen Angaben sind 1885 Menschen mit dem Virus infiziert. Keystone

17:10 Starker Rückgang im Flugverkehr bereits im Februar Der weltweite Passagierluftverkehr ist wegen der Corona-Krise bereits im Februar stark zurückgegangen. Die geflogenen Passagierkilometer sanken nach Angaben des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA) im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14.1 Prozent. Das sei der schärfste Einbruch seit den Terroranschlägen in New York und Washington 2001 gewesen, teilte die IATA mit. In der Asien-Pazifik-Region lag das Minus im Vergleichszeitraum sogar bei 41 Prozent, in China allein bei fast 84 Prozent. Seitdem habe sich die Lage noch verschlimmert, aber die Daten für März lagen noch nicht vor. Legende: Passagierkilometer sind eine Grösse, bei der Zahl der Passagiere mit den von ihnen zurückgelegten Flugkilometern multipliziert wird. Keystone

16:56 Schweizweit 4500 bis 5500 Zivilschützer täglich im Einsatz 850'000 Zivilschutz-Diensttage hat der Bundesrat zur Bewältigung der Coronakrise bewilligt. Momentan seien landesweit täglich 4500 bis 5500 Zivilschützer im Einsatz, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Sie entlasten das Personal beispielsweise in Spitälern oder in Altersheimen. Legende: Im alten Bettenhochhaus im Spital Frauenfeld werden mithilfe von Armee und Zivilschutz 200 zusätzliche Betten aufgebaut, um das Spital in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Keystone

16:39 Hunderte Corona-Infizierte in Stockholmer Altersheimen In einer Reihe von Altersheimen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich das Coronavirus einem Medienbericht zufolge in beunruhigendem Masse ausgebreitet. Ein Pflegedienst sagte dem Fernsehsender SVT, dass es in den von ihm betreuten Heimen in der Region Stockholm mittlerweile 250 Ältere mit einer Corona-Infektion gebe, darunter viele mit Vorerkrankungen. Davon seien bisher 50 gestorben. Legende: Schweden verfolgt im Kampf gegen das Coronavirus eine andere Strategie als die meisten Staaten. Keystone

16:26 Zürcher Regierung will schneller entscheiden können Der Zürcher Regierungsrat setzt einen dreiköpfigen Ausschuss ein, der auch ausserhalb der regulären wöchentlichen Sitzung Entscheide fällen kann. Die Regierung rechnet damit, dass sich die Lage in den nächsten zwei Wochen rasch verändern wird. «Wir müssen schneller sein als das Virus», begründet Regierungspräsidentin Carmen Walker-Späh (FDP) diesen Schritt. Dem Ausschuss gehören sie selbst, Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) sowie Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht ZH und SH Mario Fehr: «Ich hoffe sehr, dass wir diese Prüfung bestehen» 02.04.2020 Mit Audio

15:59 6.6 Millionen Arbeitslose in den USA In der Coronavirus-Krise schnellen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf in der Geschichte des Landes nie dagewesene Höchstwerte. In der vergangenen Woche stellten 6.6 Millionen Amerikaner einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. In der Woche zuvor war bereits mit knapp 3.3 Millionen Gesuchen der bisherige Höchststand von 1982 überboten worden.

15:52 Covid-19 in Krisengebieten Das Coronavirus macht vor Krisengebieten nicht halt. Dort, wo die Heimat teils zerstört ist, die Leute verarmt sind und medizinische Einrichtungen oft Mangelware sind, käme eine Ausbreitung von Covid-19 einer Katastrophe gleich. 02:21 Video Corona in Krisengebieten Aus Tagesschau vom 02.04.2020. abspielen

Die Fallzahlen in der Schweiz schwanken um etwa 1000 neue Coronavirus-Infektionen pro Tag. Der Höhepunkt sei mit Sicherheit noch nicht erreicht, sagte Daniel Koch an der Pressekonferenz. Der Anstieg sei aber nicht mehr so steil wie vor einigen Wochen.

Die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum wird in den kommenden Tagen erhöht. Dies wegen der guten Wetterprognosen und der anstehenden Ostertage. «Die Einhaltung der strengen Regeln ist überlebensnotwendig – auch bei schönstem Wetter», sagte Polizeidirektoren-Präsident Blättler.

Der Bund hat eine Taskforce eingerichtet, um die Wissenschaft besser in die Bewältigung der Pandemie einzubinden. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Forscherinnen und Forschern des Schweizerischen Nationalfonds, der ETH Zürich, der EPFL Lausanne und der Akademie der Wissenschaften der Schweiz. Das Ziel der Taskforce sei es, die Wissenschaft zu mobilisieren, um Unterstützung zu leisten und wissenschaftliche Inputs im Kampf gegen die Pandemie zu bringen.

15:36 Ergebnisse der Taskforce gehen direkt an Krisenstab Ob die Resultate der wissenschaftlichen Taskforce veröffentlicht werden, so die Frage eines Journalisten. Die Strategie sei, dass man an den Pressekonferenzen die Ergebnisse kommunizieren werde, so die Antwort von Matthias Egger, dem Präsidenten der Taskforce. «Die Mitglieder der Taskforce können jedoch jederzeit als Experte Auskunft geben.» Grundsätzlich gingen die Ergebnisse direkt an den Krisenstab, wenn sie jedoch eine wissenschaftliche Bedeutung hätten, dann würden sie auch als wissenschaftliche Publikation erscheinen.

15:28 1.2 Millionen Anfragen auf Kurzarbeit Wie haben sich Kurzarbeits-Zahlen in der Zwischenzeit entwickelt? So die Frage einer Journalistin. Eric Scheidegger vom Seco antwortet, dass es aktuell 1.2 Millionen Anfragen auf Kurzarbeit gebe aus zirka 100'000 Unternehmen. Aktuell habe man 2.7 Prozent Arbeitslosigkeit in der Schweiz.

15:24 Mehr als fünf Millionen für die Forschung sind möglich Die fünf Millionen, die bis jetzt für die Forschung gesprochen wurden, seien keine Obergrenze, so Matthias Egger von der wissenschaftlichen Taskforce. Es seien diverse Forschungsprojekte eingereicht worden, und falls sich darunter viele hochwertige befänden, werde die Summe aufgestockt. Die Schweiz beteilige sich ausserdem intensiv an europäischen Projekten – sie nehme da in Europa einen sehr wichtigen Platz ein.

15:20 14 bis 17 Millionen Masken an Lager Er könne keine genauen Zahlen zu Schutzmasken geben, so Daniel Koch vom BAG. In der Schweiz seien jedoch zwei Maschinen zur Produktion von Masken gekauft worden – eine vom Bund und eine vom Kanton Zürich. Aktuell habe man zudem zwischen 14 und 17 Millionen Masken gelagert. 00:18 Video Koch, BAG: «Nach meinen Informationen können wir 60'000 FFP2 Masken pro Tag herstellen» Aus News-Clip vom 02.04.2020. abspielen

15:15 Keine speziellen Regeln für Spielplätze Man gebe bezüglich Spielplätze keine speziellen Empfehlungen ab, so Daniel Koch vom BAG. Es gälten dieselben Regeln wie sonst: Kontakt vermeiden oder zumindest reduzieren, Erwachsene sollten keinen engen Kontakt zueinander haben, keine Ansammlungen von über fünf Personen und immer zwei Meter Abstand halten.

15:11 Studie mit Bluttransfusionen in Basel In Basel würden erste Tests mit Bluttransfusionen gemacht, meint ein Journalist. Risikopatienten werde das Blut von Personen verabreicht, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Wie er das einschätze, so die Frage an Daniel Koch vom BAG. Der Grundgedanke dahinter sei sehr alt und bekannt, meint dieser. Zur klinischen Wirksamkeit könne er jedoch nichts sagen, weil er das Wissen nicht habe. Es sei aber eine gebräuchliche Methode. Diese Basler Studie werde tatsächlich in praktisch jeder Telefonkonferenz diskutiert, so Matthias Egger von der wissenschaftlichen Taskforce. Er erachte sie als wichtig.

15:05 Die Kurzarbeits-Entschädigung darf nicht für Ferien-Finanzierung verwendet werden Kurzarbeit und trotzdem Dividenden auszahlen – ist das erlaubt? Das sei eine moralische Frage, die er nicht beantworten könne, so Eric Scheidegger vom Seco. Es wäre aber nicht zulässig, dass der Arbeitgeber über die Kurzarbeits-Entschädigung die Ferienausfälle der Mitarbeiter finanziere.