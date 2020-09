Der Ticker ist abgeschlossen

16:00 Skisaison soll stattfinden Der Wintertourismus soll stattfinden, sagt Kurz auf eine Frage eines Journalisten. Was man aber einschränken werde, seien der Après Ski oder Zusammenkünfte am Abend. Solches werde es heuer nicht geben, so Kurz. Ein Konzept werde in Kürze publiziert. Kurz geht davon aus, dass auch andere Länder eine ähnliche Anwendung finden werden. Sommaruga sagt dazu, auch in der Schweiz mache man sich derzeit Überlegungen zu dem Thema. Man sei im Austausch mit den Nachbarländern. Damit endet der Point de Presse. 00:40 Video Kurz: «Skisaison wird stattfinden - mit Einschränkungen» Aus News-Clip vom 18.09.2020. abspielen

15:56 Keine speziellen Massnahmen in Grenzregionen Ein Journalist fragt, was passieren würde, wenn in einer Grenzregion die kritische Schwelle der Infektionen überschritten würde. Sebastian Kurz sagt dazu: «Der Trend, dass die Zahlen ansteigen, ist in allen Bundesländern ähnlich. Wir haben aber ein starkes Interesse daran, dass die Regionen weiterhin wie vor der Pandemie existieren können und es zu möglichst wenig Einschränkungen für Wirtschaft und Bevölkerung kommt.» «In den Grenzregionen sehen wir von speziellen Massnahmen wie Grenzschliessungen ab. Auch aus der Überlegung, dass sich die Zahlen über die Staaten hinaus jeweils angleichen», ergänzt Sommaruga.

15:54 Grenzen sollen offen bleiben «Wir wollen alles dafür tun, dass an der Grenze keine Schliessungen mehr nötig sind», hält Sommaruga fest. Sollte es in einem Nachbarstaat Regionen geben, in denen die Zahlen sehr hoch sind, könnte eine regionale Quarantänepflicht eingeführt werden. Grenzschliessungen seien auch für die Bevölkerung sehr schwierig zu verstehen. Es gebe familiäre Strukturen und Grenzgänger, die eine Schliessung nicht mehr erlaubten. Die Schweiz und Österreich seien sich einig, dass man von Grenzschliessungen absehen wolle. 00:51 Video Sommaruga: «Wir wollen keine Restriktionen in den Grenzregionen» Aus News-Clip vom 18.09.2020. abspielen

15:50 Kurz sagt: Zusammenarbeit soll intensiviert werden Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bedankt sich bei Sommaruga für die Einladung. «Wir haben 65'000 Österreicherinnen und Österreicher, die in der Schweiz leben und 9000 Grenzgänger. Das macht den Austausch mit der Schweiz sehr intensiv», betont Kurz. Und weiter: «Wir wollen gemeinsam sicherstellen, dass unsere verbundenen Grenzregionen auch in der Pandemie weiterhin gut zusammenarbeiten und es keine Grenzschliessungen gibt. Darüber hinaus wollen wir die Zusammenarbeit intensivieren.» Es bestehe die Idee eines partnerschaftlichen Abkommens, so Kurz. 00:29 Video Kurz: «Grenzregionen sollen weiterhin gut funktionieren» Aus News-Clip vom 18.09.2020. abspielen

15:45 Gute Gespräche zwischen Sommaruga und Kurz Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga lobt zu Beginn die guten Gespräche. Man habe sich offen austauschen können. Eines der Themen sei natürlich die Corona-Pandemie gewesen. Sommaruga erklärt, dass in der Schweiz Bund und Kantone in der Coronakrise eng zusammenarbeiten, man sich aber auch international austausche. Man wolle weiterhin eng kooperieren, die Schweiz und Österreich. Man habe festgestellt, dass die Zusammenarbeit bisher gut funktioniert habe. Die Zusammenarbeit soll aber nicht nur in Sachen Corona, sondern etwa auch im Verkehr stattfinden. Die beiden Bahnen sollen enger zusammenarbeiten. Die Verlagerung der Güter auf die Schiene solle weiter gestärkt werden, so Sommaruga. «Die Schweiz und Österreich verbindet vieles, auch wenn wir im Tourismus und im Sport im Wettbewerb zueinander stehen. Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Österreich hat sich als krisenfest erwiesen. Das stimmt mich optimistisch», betont die Bundespräsidentin. 00:25 Video Sommaruga: «Zusammenarbeit hat sich als krisenfest erwiesen» Aus News-Clip vom 18.09.2020. abspielen