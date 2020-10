Zehn Tage müssen Einreisende aus sogenannten Risikoländern und -Regionen in Quarantäne. Die Risikoliste, Link öffnet in einem neuen Fenster wird vom Bund erstellt und unregelmässig aktualisiert. Zuletzt am 12. Oktober. Wer sich nicht daran hält, kann mit einer Busse von bis zu 10'000 Franken bestraft werden.

Doch die epidemiologische Situation in einzelnen Staaten und Regionen ändert sich stetig. SRF bietet deshalb eine täglich aktualisierte Tabelle, in der für jedes Land und für jede Region von Nachbarstaaten ersichtlich ist, wie sich die Situation entwickelt.

Die Überschreitung des Grenzwertes ist eine von drei Voraussetzungen, warum ein Land als Risikoland eingestuft wird. Die anderen beiden Voraussetzungen sind:

Die verfügbaren Informationen aus dem betreffenden Staat oder Gebiet erlauben keine verlässliche Einschätzung der Risikolage, und es bestehen Hinweise auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko im betreffenden Staat oder Gebiet.

In den letzten vier Wochen sind wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist, die sich im betreffenden Staat oder Gebiet aufgehalten haben.

