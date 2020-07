Seit dem 6. Juli müssen Reisende aus sogenannten Risikoländern zehn Tage in Quarantäne. Die Liste der Risikoländer wird vom Bund erstellt und enthält aktuell 29 Länder. Sie wird – mit Ausnahme «aufgrund einer dramatischen Verschlechterung der epidemiologischen Lage » – ein Mal im Monat aktualisiert, zuletzt am 6. Juli.

Doch die epidemiologische Situation in einzelnen Staaten ändert sich konstant. SRF bietet deshalb eine konstant aktualisierte Tabelle, in der für jedes Land ersichtlich ist, ob es zurzeit Gefahr läuft, bei der nächsten offiziellen Anpassung durch den Bund auf die Quarantäne-Liste gesetzt zu werden (gelb markiert). Der durch den Bundesrat und das BAG vorgegebene Grenzwert steht bei 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen (rot hinterlegt).

Stand heute überschreiten 14 Länder den Grenzbereich, die noch nicht auf der Quarantäne-Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundes stehen. Wenn sie es bis zur nächsten Listen-Anpassung Anfang August nicht schaffen, ihre Neuinfektionen einzudämmen, droht ihnen ein Platz auf der Liste – und den Heimkehrern zehn Tage Quarantäne.

Die Überschreitung des Grenzwertes ist eine von drei Voraussetzungen, warum ein Land als Risikoland eingestuft wird. Die anderen beiden Voraussetzungen sind:

Die verfügbaren Informationen aus dem betreffenden Staat oder Gebiet erlauben keine verlässliche Einschätzung der Risikolage, und es bestehen Hinweise auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko im betreffenden Staat oder Gebiet.

In den letzten vier Wochen sind wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist, die sich im betreffenden Staat oder Gebiet aufgehalten haben. Dies ist zum Beispiel bei Serbien der Fall.

Quellen und Methoden Die Grundlage der Zahlen bietet das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC, Link öffnet in einem neuen Fenster. Auf diese stützt sich auch der Bund. Teilweise zeigt die Tabelle auch Regionen, die vom Bund nicht als unabhängige Länder anerkannt sind.