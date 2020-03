Der Ticker startet um 7:55 Uhr

14:25 Ärzte und Kanton informieren über zweites Opfer Über weitere Details zum zweiten Todesfall in der Schweiz wird um 16 Uhr in Liestal informiert. Die Medienkonferenz wird live auf srf.ch/news übertragen. Teilnehmer sind Regierungsrat Thomas Weber, Kantonsärztin Monika Hänggi, der Chefarzt des Kantonsspitals, Jörg D. Leuppi, und der Leiter des kantonalen Krisenstabes, Patrick Reiniger.

14:06 Zweites Schweizer Opfer Im Kantonsspital in Liestal (BL) ist ein Covid-19-Patient verstorben, wie der kantonale Krisenstab am Sonntag mitteilte. Es handelt sich um das zweite Coronavirus-Todesopfer in der Schweiz.

13:06 WHO begrüsst Massnahmen in Italien Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die drastischen Quarantäne-Massnahmen in Italien gegen die Ausbreitung des Coronavirus begrüsst. Diese seien «mutig» und erforderten «wirkliche Opfer», erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

12:32 281 bestätigte Coronavirus-Fälle in der Schweiz Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz ist auf 281 gestiegen. Bei 51 Fällen liege zudem ein erstes positives Resultat vor, teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Negativ getestet mit Verdacht auf das neue Coronavirus wurden bisher mehr als 4000 Personen.

12:05 Drastische Massnahmen überraschen Italiener Die Massnahmen der italienischen Regierung haben die Italiener überrascht. Die Armee darf Leute kontrollieren, die unterwegs sind. Menschen, die aus dem Süden des Landes stammen, wollen nun unbedingt dorthin zurück. Unser Korrespondent Philipp Zahn, fasst die Stimmung im Land hier zusammen. Legende: Soldaten patroullieren vor dem Mailänder Dom. Reuters

11:52 Züge nach Italien verkehren normal Die Züge zwischen der Schweiz und Italien fahren derzeit normal, wie ein Sprecher der SBB gegenüber SRF erklärt. Man habe nach dem Entscheid Italiens keine behördlichen Anweisungen erhalten. Derweil klärt die Tessiner Regierung ab, was die italienischen Massnahmen für den Kanton bedeuten. Es sei wichtig Informationen über die Bedeutung und Umsetzung zu erlangen, sagte Regierungssprecher Christian Vitta zu RSI. Man sei dazu im Austausch mit dem Bundesrat.

11:46 Schweizer Pharmariesen forschen nicht an Impfstoff Die ganze Welt hofft derzeit auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch die Schweizer Pharmariesen forschen nicht mit. Das sind die Gründe.

9:53 Deutschland meldet 847 Corona-Fälle In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Sonntagmorgen auf 847 gestiegen. Dies teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Samstagnachmittag um 52. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit inzwischen 392 Fällen – hier stieg die Zahl seit Samstagnachmittag um 19. Mehr als 200 davon entfallen auf den Landkreis Heinsberg, dem grössten Infektionsherd in Deutschland. Viele neue Fälle wurden auch aus Baden-Württemberg gemeldet, wo inzwischen bei 182 Menschen das neuartige Coronavirus festgestellt wurde. In Bayern sind es 148.

8:53 Bundesrat steht in Kontakt mit Italien Nach den drastischen Quarantäne-Massnahmen in Italien wegen des Coronavirus stellt sich die Frage, was das für die Grenzgänger im Tessin bedeutet. Der Bundesrat stehe in Kontakt mit Italien, twitterte Bundesratssprecher André Simonazzi am Sonntag. «Der Bundesrat verfolgt die Entwicklung in Italien aufmerksam», versicherte Simonazzi auf Twitter. Die Schweizer Landesregierung stehe in Kontakt mit den Tessiner und den italienischen Behörden, um die Situation ständig zu evaluieren und entsprechend zu reagieren. Was der Entscheid Italiens für die Grenzgänger bedeutet, scheint aber unklar. Gemäss Anordnung der italienischen Regierung darf man die Sperrzonen nur aus «ernsten und unvermeidlichen» Anlässen betreten oder verlassen, etwa zum Zwecke der Arbeit.

8:14 «Haus nur aus gutem Grund verlassen» Das Sperrgebiet für rund 16 Millionen Italienerinnen und Italiener hat auch für ihren Alltag Auswirkungen. Auch innerhalb der neuen Sperrzonen dürfen sich Bewohner nicht mehr völlig frei bewegen, wie Premier Conte ankündigte. «Es herrscht eine eingeschränkte Mobilität», sagte er den Angaben zufolge. Man solle sein Haus nur aus gutem Grund verlassen. Bars und Restaurants dürften nur von 6 bis 18 Uhr öffnen, allerdings nur, wenn sie dafür sorgten, dass zwischen den Gästen ein Abstand von mindestens einem Meter gewährleistet sei. Auch für Läden wurden die Zeiten eingeschränkt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Italien weitet Sperrgebiet aus «Wir stehen vor einer nationalen Notlage» 08.03.2020 Mit Audio