AG, Link öffnet in einem neuen Fenster: Der Kanton Aargau beschränkt die Zahl der Anwesenden in Bars und Clubs auf 50 Personen. Die Maskenpflicht gilt in den Lokalen auch für sitzende Personen. Die Veranstalter von privaten Anlässen müssen im Aargau auch bei weniger als 15 Personen die Kontaktdaten der Anwesenden erheben. An den Volksschulen und sämtlichen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt eine erweiterte Maskentragpflicht für Erwachsene in Schulgebäuden.

AI, Link öffnet in einem neuen Fenster: Das Tanzen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen, einschliesslich Angeboten von Tanzschulen und Sportvereinen, sowie an öffentlichen Veranstaltungen ist verboten. Auf dem Schulareal gilt im Kanton auch für Lernende Maskenpflicht. Die neue Regelung gilt ab der Sekundarstufe 1.

AR, Link öffnet in einem neuen Fenster: Es gilt ein Tanzverbot in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben sowie an öffentlichen Veranstaltungen, in Tanzschulen und Sportvereinen.

BE, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Kanton Bern dürfen seit dem 19. Oktober keine Grossveranstaltungen mehr durchgeführt werden. Die Gastrobetriebe müssen die Kontaktdaten erheben und kontrollieren.

BS:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton Basel-Stadt begrenzt die Maximalzahl der Teilnehmenden an Grossveranstaltungen per sofort auf 1000.

BL:, Link öffnet in einem neuen Fenster Baselland verfügt per sofort ein Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen. Das Veranstaltungsverbot gilt bis Ende Jahr.

FR:, Link öffnet in einem neuen Fenster Der Kanton verpflichtet Clubs, Theater sowie Organisatoren von Veranstaltungen, die Kontaktdaten von Besuchern per QR-Code zu sammeln.

GE, Link öffnet in einem neuen Fenster: Discos und Nachtclubs sind geschlossen.

SG:, Link öffnet in einem neuen Fenster Tanzen in Clubs, Diskotheken, Tanzlokalen, Salsa-Clubs und Bars ist verboten. Für sämtliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen unter 30 Personen gilt eine Maskentragepflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

SO:, Link öffnet in einem neuen Fenster Solothurn hat in Bars, Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen eine Sperrstunde in den Nächten auf Samstag und Sonntag eingeführt. Die Sperrstunde gilt zwischen 01.00 Uhr und 06.00 Uhr. Diese Massnahme ist bis Ende Januar 2021 befristet. Neben der Sperrstunde dürfen Clubs, Diskotheken und Tanzlokale zudem höchstens 300 Personen gleichzeitig empfangen. Weiter dürfen an öffentlichen und privaten Veranstaltungen höchstens 50 Personen teilnehmen, wenn weder der nötige Abstand eingehalten noch andere Schutzmassnahmen ergriffen werden können.

TI, Link öffnet in einem neuen Fenster: Clubs, Diskotheken, Tanzlokale und Erotik-Etablissements sind bis Ende Oktober geschlossen worden. Die persönlichen Daten der Gäste in Restaurants müssen erfasst und kontrolliert werden.

UR, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Kanton Uri gilt in den Schulhäusern der Volksschule eine Maskenpflicht für Erwachsene. Wenn der Sicherheitsabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann oder andere Schutzvorkehrungen wie Plexiglasscheiben vorhanden sind, dürfen Lehrpersonen die Maske abnehmen.

VD, Link öffnet in einem neuen Fenster: Clubs und Diskotheken sind geschlossen. In Bars und Restaurants herrscht Ausweispflicht.

VS: , Link öffnet in einem neuen Fenster Als erster Kanton hat das Wallis das öffentliche Leben wieder massiv eingeschränkt. Nachtbars, Diskotheken und Erotikclubs sind vollständig geschlossen. Der Besuch von öffentlichen Betrieben wie Restaurants ist noch bis spätestens um 22 Uhr möglich. Geschlossen werden auch alle Freizeitbetriebe wie Fitness- und Wellnesscenter, Hallenbäder sowie Kinos, Theater oder Museen. Zudem sind öffentliche und private Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehr als zehn Menschen untersagt. Auch gilt ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Menschen im öffentlichen Raum. In geschlossenen Einrichtungen gilt eine ständige Maskenpflicht. Besuche in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen sind unter dem Vorbehalt von Härtefällen ausgesetzt. Für Schulen auf Tertiärstufe gibt es ausschliesslich Fernunterricht.

ZH, Link öffnet in einem neuen Fenster: Es gilt die obligatorische Kontaktdatenerfassung der Freier im Prostitutionsgewerbe. Für Erwachsene gilt auf dem Areal aller Schulen eine generelle Maskenpflicht.