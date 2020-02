Bestätigte Fälle: Nach dem am Dienstag gemeldeten Covid-19-Patienten sind fünf weitere bestätigte Fälle bekannt geworden. Zwei davon im Kanton Graubünden, einer in Genf, einer im Kanton Aargau und einer im Kanton Zürich. Die Behörden haben bekanntgegeben, wegen des Coronavirus den Engadin Skimarathon abzusagen. Bei den erkrankten Personen im Kanton Graubünden handelt es sich um zwei Kinder einer italienischen Familie, die im Oberengadin zu Gast ist. Im Kanton Aargau ist ein 26-jähriger Mann positiv getestet worden, wie die Staatskanzlei am Donnerstag bekanntgab. Der Mann hatte sich vor rund einer Woche auf einer Geschäftsreise im norditalienischen Verona aufgehalten. Der Fall im Kanton Zürich betrifft eine 30-Jährige, welche sich in Mailand aufgehalten hatte. Der Patient in Genf sei vor drei Tagen aus Mailand zurückgekehrt, sagt ein Sprecher des Genfer Gesundheitsdepartements. Der Mann wurde mit leichten Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Infoline des Bundes Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat für Fragen zum neuartigen Coronavirus eine Infoline eingerichtet:

Telefonnummer 058 463 00 00

Sie ist täglich während 24 Stunden erreichbar. Auf der Webseite des BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster gibt es tagesaktuelle Informationen.

Hygiene-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gestartet: Seit heute Morgen erhalten Einreisende am Strassenzoll in Chiasso Hygiene- und Verhaltenstipps. Das Informationsmaterial ist gezielt auf Grenzgänger ausgerichtet. In Form von Flyern und Plakaten halten die Unterlagen Einreisende in die Schweiz dazu an, bei Atembeschwerden, Fieber oder Husten zu Hause zu bleiben. Daneben gibt das BAG Hygiene-Anweisungen. Auf dem Informationsmaterial weisen drei grosse Signete darauf hin, die Hände gründlich zu waschen, ins Taschentuch oder die Armbeuge zu niesen und zu husten sowie bei Symptomen das Haus nicht zu verlassen. Gemäss Informationen der Pressestelle des BAG soll das Informationsmaterial ab Freitagmorgen zusätzlich aktiv an Tessiner Bahnhöfen verteilt werden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Infektionen und Sterblichkeit Die wichtigsten Fakten 25.02.2020 Mit Video

Forschungsförderung durch den Nationalfonds: Um die Forschung rund um das Coronavirus voranzutreiben, stellt der Schweizerische Nationalfonds (SNF) zudem mehrere Millionen Franken zur Verfügung. Es ist das erste Mal, dass der Nationalfonds Mittel für Notfälle bereitstellt. Der Nationalfonds werde am 6. März einen entsprechenden Aufruf lancieren. «Wir versprechen uns davon, dass die Schweizer Forschungsgemeinschaft damit zeitnah einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten kann», sagt Matthias Egger, Präsident des SNF-Forschungsrats, gegenüber SRF News. Im entsprechenden Forschungsbereich verfüge die Schweiz über «einige starke Gruppen.» Mit dem Pilotprojekt wolle man auch Erfahrungen sammeln, wie man in Zukunft auf vergleichbare Situationen reagieren könne.

Schweizer Tourismus hofft, dass chinesische Gäste wieder kommen: An der Jahresmedienkonferenz von Schweiz Tourismus war das Coronavirus ebenfalls ein Thema. Im Moment fehlt dem Schweizer Tourismus jeder zweite Gast aus China. Alleine im Februar dürfte die Branche dadurch bereits 20 Millionen Franken verloren haben. Sollte sich die Situation in vier bis acht Wochen stabilisieren, rechnet Schweiz Tourismus mit rund 30 Prozent Verlust bei den direkten Tourismus-Ausgaben von chinesischen Touristen in diesem Jahr. Für den gesamten asiatischen Raum dürfte es in diesem Szenario ein Verlust von rund einem Zehntel sein. Bereits geistert aber das Wort «Reiseangst» durch die Branche.