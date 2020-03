Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:32 Vier neue Fälle im Kanton Aargau Das Virus ist in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch: Die Behörden des Kantons Aargau bestätigen vier neue Fälle. Es handelt sich bei den Betroffenen um zwei Männer und zwei Frauen zwischen 30 und 63 Jahren. Die vier Personen haben sich teilweise im Ausland und teilweise in der Schweiz infiziert. Sie befinden sich in den Kantonsspitälern beziehungsweise werden von diesen betreut.

Bei allen neuen Fällen konnten die Infektionswege zugeordnet und alle Kontaktpersonen informiert werden.

Im Kanton Aargau sind nun aktuell sechs Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Rund 150 Kontakte befinden sich in Quarantäne. Weitere rund 100 Verdachtsfälle sind in Abklärung.

16:06 Konzertveranstalter rebellieren Die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung sorgen nicht nur bei den Fasnächtlern für Kopfschütteln, sondern auch in der Unterhaltungsbranche. Der Verband der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter SMPA fordert eine finanzielle Entschädigung der Ausfälle über einen Krisenfonds. Ein generelles Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen kommt nach Ansicht des Verbandes einem «Berufsverbot» gleich. Die schwerwiegenden Folgen eines solchen generellen Veranstaltungsverbots in der gesamten Wertschöpfungskette seien nicht bedacht worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Verband fordert, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000 Gästen landesweit weiterhin durchgeführt werden dürfen «ohne unverhältnismässige Auflagen». Zudem müssen die Auflagen kantonal einheitlich gestaltet sein. Das Veranstaltungsverbot darf nach Ansicht des Branchenverbandes nach dem 15. März 2020 nicht verlängert werden, wenn sich die Situation nicht verschärft. «Die Schweizer Veranstaltungsbranche wie auch viele Schweizer Künstler bangen um ihre Existenz», heisst es in der Mitteilung.

15:47 Schutzmasken mit Verfalldatum Das Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Tessin verteilt ab heute Schutzmasken an medizinisches Personal. Das Material stammt teilweise aus dem Jahr 2009, sei aber noch intakt.

Obwohl das Ablaufdatum der Schutzmasken teilweise überschritten sei, könnten dieses problemlos eingesetzt werden, hält die Regierung am Dienstagnachmittag in einem Communiqué fest. Der Kantonsapotheker habe das Material geprüft und für sicher befunden.

Mit den Schutzmasken, die teilweise bei der letzten Pandemie im Jahr 2009 bestellt wurden, will der Kanton Spitälern, Hausärzten und Altersheimen aushelfen. Seit den ersten Infektionen mit dem Coronavirus in der Schweiz mangelt es an Schutzmasken und Desinfektionsmittel.

Das Departement für Gesundheit und Soziales weist zudem darauf hin, dass aus Alkohol hergestellte Desinfektionsmittel auch nach Überschreiten des Verfallsdatums wirksam seien und gebraucht werden könnten. Legende: Tessin verteilt Schutzmasken an medizinisches Personal. Keystone

15:08 Vierter Fall im Kanton Bern bestätigt Ein junger Mann ist im Spital Interlaken positiv auf das Cornoavirus getestet worden. Der 22-Jährige war vor zwei Wochen in Mailand. Er ist zusammen mit seiner Freundin im Spital unter Quarantäne.

Der Mann stammt aus dem Kanton Neuenburg und besuchte am Wochenende seine Freundin im Berner Oberland. Am Sonntag liess er sich im Spital Interlaken auf das Coronavirus testen, wie das Kantonale Führungsorgan am Dienstag mitteilte. Der junge Mann besuchte in Biel die kaufmännische Berufsfachschule BFB. Alle 22 Lernenden und die drei Lehrpersonen seiner Klasse wurden in Quarantäne gesetzt.

Nach den beiden Fällen vom Wochenende in Biel und einem weiteren Fall bei der Armee in Wangen an der Aare ist dies der vierte bestätigte «Corona»-Fall im Kanton Bern.

14:44 FCB-Spiel gegen Frankfurt fraglich Die Swiss Football League (SFL) hatte am Montag alle Spiele der beiden höchsten Ligen bis zum 23. März abgesagt. Jetzt ist auch das Uefa-Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt fraglich. «Wir werden mit den Regierungen beider Länder sprechen und eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel treffen», sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem Uefa-Kongress in Amsterdam. Legende: Die Europäische Fussball-Union (Uefa) will kurzfristig über Frankfurt-Spiel in Basel entscheiden. Keystone

13:56 Schweizer Wirtschaft soll wegen des Virus weniger wachsen Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus hat das Konjunktur-Forschungsinstitut BAK Economics die Wachstumsprognose für das Jahr 2020 auf 1.3 Prozent gesenkt. Prognostiziert waren bisher 1.5 Prozent. BAK Economics sieht die Gründe insbesondere darin, dass die wirtschaftlichen Folgen sich nicht auf wenige kleine Effekte beschränken werden. Neben Unterbrechungen der globalen Produktionsketten und entsprechenden Produktionsausfällen sei auch mit negativen Nachfrageeffekten zu rechnen. «In der Schweiz ist vor allem ein Dämpfer bei den Dienstleistungsexporten zu erwarten, da der Einbruch der Tourismusnachfrage sowie die Absagen von zahlreichen Grossevents Spuren hinterlassen», schreibt das Forschungsinstitut. Die steigende Unsicherheit werde auch die Güterexporte und die Investitionsbereitschaft vorübergehend belasten. 00:31 Video Alexi Bill-Körber, BAK: «Corona wird sichtbar sein» Aus Tagesschau vom 03.03.2020. abspielen

13:41 Auch Schweizer Verlage von Absage der Leipziger Buchmesse betroffen Wegen des Coronavirus findet die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr nicht statt. Im Unterschied zur Buchmesse Frankfurt handelt es sich hier um eine Publikumsmesse, die jährlich fast 300'000 Besucherinnen und Besucher anzieht. Sie hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen. Auch für Schweizer Verlage ist die Messe von grosser Bedeutung. Sie nutzen die vier Tage vor allem, um ihre Autorinnen und Autoren bekannt zu machen und für ihr Marketing. Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) hatte deshalb für dieses Jahr erstmals vorgesehen, seine Bühne für Lesungen an allen vier Messetagen von morgens bis abends zu bespielen.

13:36 Aus Bier wird Schnaps Wohin mit den Tonnen von Orangen, Bratwürsten und dem Bier, die eigentlich für die Basler Fasnacht vorgesehen gewesen wären, und auf denen die Wagencliquen nun sitzen geblieben sind? Die Orangen sind verderbliche Ware, und darum werden sie nun für einen guten Zweck oder an Freunde und Bekannte verschenkt. Ebenso verderblich sind die Würste – 10'000 stauen sich zum Beispiel bei einer Familienmetzgerei, die sie von den Standbetreibern zurückgenommen hat. Für diese sucht sie nun andere Abnehmer. Und die Brauerei Ueli-Bier brennt einen Teil des unverkauften Biers zu Bierbrand. Audio Die Wageclique Stadtdyfeli sammelt Lebensmittel für einen guten Zweck. 04:05 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 02.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:05 Minuten.

13:15 Der erste Genfer Patient ist wieder gesund Die erste Person, die im Kanton Genf positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist wieder gesund und hat das Spital verlassen können. Der Patient sei Student und Wochenaufenthalter in Genf, teilte das Departement für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit (DSES) mit. Er sei in ihrem Heimatkanton hospitalisiert worden. Es ist die zweite Person in der Schweiz, die vom Virus geheilt wurde. Zuvor wurde ein Patient im Tessin als wieder gesund gemeldet. Laut den Genfer Behörden befinden sich im Kanton derzeit vier am Coronavirus erkrankte Patienten unter strenger medizinischer Aufsicht in Spitalpflege. Vier weitere infizierte Patienten werden an drei verschiedenen Orten zu Hause versorgt. Insgesamt 54 Personen im Kanton Genf befinden sich in präventiver Quarantäne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in China 45'000 Menschen sind bereits geheilt 03.03.2020 Mit Video

12:55 Bundesrat Alain Berset verzichtet auf USA-Reise Der Innenminister reist am 9. März nicht an die Konferenz der UNO-Kommission zum Status der Frauen in New York. Die Organisatoren haben den Anlass wegen des Coronavirus stark zusammengestrichen und auf örtliche Organisationen begrenzt. Berset hätte am Montag eine Rede halten sollen. Das Generalsekretariat der UNO hat beschlossen, das Programm der 64. Session der Kommission mit Blick auf die Entwicklung des Coronavirus stark zu reduzieren. Der Anlass wird auf einen Tag gekürzt und findet ohne die Mitgliederdelegationen statt. Zudem sind sämtliche Nebenanlässe abgesagt.

12:24 Nidwalden sorgt vor – der kantonale Führungsstab wird aktiviert Zwar verzeichnet der Kanton Nidwalden bisher keine bestätigten Fälle des Coronavirus, dennoch hält es der Regierungsrat in der aktuellen Situation für angebracht, den kantonalen Führungsstab einzusetzen, wie er mitteilt. «Die Lage kann sich laufend ändern». Zudem hat die Gesundheits- und Sozialdirektion Veranstaltungen, an denen sich mehr als 200 Personen aufhalten, bis mindestens 15. März 2020 verboten. Veranstaltungen mit weniger als 200 Personen könnten bis auf Weiteres stattfinden. Dabei müssen jedoch unter anderem die Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden gewährleistet sein. Veranstalter müssen eine Kontaktliste führen und anschliessend dem Gesundheitsamt einreichen.

11:54 Krankenkassen übernehmen Kosten für Diagnostiktest Der Diagnostiktest des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 wird ab Mittwoch von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung mit 180 Franken vergütet, wie das BAG mitteilt. Auf Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) werde der Test auf die Liste der vergütungspflichtigen Analysen aufgenommen. Die Diagnostik des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 sei Teil der vom Bundesamt für Gesundheit empfohlenen Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie, heisst es in einer BAG-Medienmitteilung. Bereits am vergangenen Freitag hatte Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im BAG, angekündigt, dass die Krankenkassen die Tests zahlen. 04:35 Video Der Umgang mit Verdachtsfällen Aus Schweiz aktuell vom 27.02.2020. abspielen

11:23 Tessin meldet zwei weitere Fälle Das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales hat zwei weitere Fälle von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bestätigt. Damit sind im Südkanton aktuell drei Personen am Virus erkrankt. In beiden Fällen handle es sich um Frauen, wie das Departement mitteilte. Eine der zwei stand in engem Kontakt mit dem zweiten Coronavirus-Patienten des Kantons. Die andere habe sich vor kurzem in Norditalien aufgehalten. Die erste Infektion mit dem Virus in der Schweiz wurde vor einer Woche aus dem Tessin gemeldet.

11:05 Kein Reiseverbot für Soldaten Die Armee rät den Soldaten Coronavirus-Risikogebiete, zum Beispiel in Norditalien, nicht zu besuchen. Ein Reiseverbot gebe es allerdings nicht, sagt Daniel Reist, Mediensprecher der Armee, gegenüber Keystone-SDA. Die Armee hatte bekannt gegeben, dass sich ein Soldat, der in Wangen an der Aare stationiert ist, mit dem neuen Coronavirus angesteckt hat. Der Soldat hielt sich zuvor in Italien auf.

10:19 Weltweit steigen die Ansteckungen Die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigen auch in anderen Ländern weiter an. So sind die Zahlen in Italien sprunghaft auf über 2000 Fälle gestiegen. Deutschland meldet momentan 188 Infektionen, die sich auf 13 von insgesamt 16 Bundesländer verteilen. Weltweit sind laut dem Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin 90'900 Fälle bekannt, der Grossteil davon (etwa 80'280) in China. Die Dynamik der Neuinfektionen verlagere ich zunehmend aus China in den Rest der Welt. Mehr Informationen finden Sie hier.

9:14 Erster Fall im Kanton Zug Der Kanton Zug meldet einen ersten Coronavirus-Fall. Das Virus konnte bei einem 21-jährigen Mann nachgewiesen werden, der im Kanton wohnhaft ist. Er hatte sich an einem privaten Anlass angesteckt. Da er sich seit mehreren Tagen im Kanton Zürich aufhält, wurde er in einem Zürcher Spital isoliert. Mehrere Personen, die in engem Kontakt zur infizierten Person standen, wurden als Vorsichtsmassnahme in ihren Wohnungen unter Quarantäne gestellt. Zug ist der erste Zentralschweizer Kanton, der einen Fall meldet.

9:10 Wie lange ist die Übertragungskette noch nachverfolgbar? «Bis anhin kennen wir die Wege noch, über die sich die betroffenen Personen in der Schweiz angesteckt haben», sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG gegenüber SRF. Aber er gehe davon aus, dass mit der zunehmenden Anzahl an Fällen, die in der Schweiz zu erwarten sind, die Kapazitäten zur Rückverfolgung von Kontakten in den Kantonen an ihre Grenzen stossen werden. Und es sei wahrscheinlich, dass früher oder später auch Fälle auftreten werden, bei denen nicht mehr lokalisiert werden könne, wo und wie sich die Patienten angesteckt haben. Es sei nämlich davon auszugehen, dass es weitere, bisher unentdeckte Fälle in der Schweiz gebe. Das BAG werde in diesem Fall mit Sicherheit weiterführende Massnahmen treffen, damit sich Risikopersonen richtig schützen könnten, ergänzt Mathys. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rückverfolgung der Infektionen «Die Kantone stossen bald an ihre Grenzen» 03.03.2020 Mit Audio

8:18 Erster Fall in der Armee Im Schweizer Militär ist ein Armeeangehöriger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann befand sich auf dem Waffenplatz Wangen an der Aare BE, wie Armeesprecher Daniel Reist mitteilte. Der Patient ist auf der Krankenstation des Waffenplatzes isoliert worden. Der Angehörige wurde von seinen Kollegen isoliert und auf die Krankenabteilung des Waffenplatzes gebracht. Der Zustand des Patienten sei stabil. Die drei Personen, mit denen er das Zimmer geteilt hatte, wurden in Quarantäne auf der Krankenabteilung versetzt. Für die restlichen Armeeangehörigen, die tagsüber Kontakt mit dem Infizierten gehabt hatten, verhängte der Oberfeldarzt eine vorübergehende Quarantäne über Nacht. Der Armeeangehörige sei am Montag zum Wiederholungskurs (WK) mit dem Militärpolizeibataillon 3 eingerückt. Bei der Eintrittsmusterung habe der Mann erklärt, dass er sich zuvor in Mailand aufgehalten habe. Ein erster Test durch das ABC Labor Spiez sei positiv ausgefallen. Die Bestätigung durch das Referenzlabor in Genf stehe noch aus. Die Rekrutenschulen und Wiederholungskurse der Armee werden laut Mitteilung unverändert durchgeführt. Die Einschränkung des Ausgangsrayons sei inzwischen auf alle im Dienst stehenden Truppen in der ganzen Schweiz ausgedehnt worden. Sinn dieser Massnahme sei es, sicherzustellen, dass die Truppe bereit sei, im Bedarfsfall die zivilen Behörden und die Bevölkerung zu unterstützen.

7:20 Zweiter Coronavirus-Fall im Kanton Waadt In der Waadt gibt es einen zweiten, bestätigten Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 80-jährigen Mann, der im Universitätsspital von Lausanne (CHUV) behandelt wird, wie der kantonale Krisenstab und der Kantonsarzt mitteilten. Der in der Waadtländer Riviera lebende Mann wurde den Angaben zufolge nach einer Untersuchung im Regionalspital Chablais positiv getestet. Der Patient habe mit einer Person aus Italien in seinem Haus Kontakt gehabt.