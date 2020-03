Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:59 Grenze zu Italien schliessen? Nach dem Auftreten eines ersten Corona-Falls in der Schweiz vor einer Woche kam die Forderung auf, vor allem von der Lega dei Ticinesi, die Grenze zu Italien zu schliessen. Das würde den Kanton aber vor massive Probleme stellen, denn die Grenzgänger sind ein wichtiger Teil im Arbeitsmarkt , nicht zuletzt als unabdingbares Personal in der Krankenpflege. 04:10 Video Tessiner Politiker wollen Grenze zu Italien schliessen Aus Schweiz aktuell vom 02.03.2020. abspielen

20:08 Gegenbewegung an der Schweizer Börse Nach der schlechtesten Woche seit fünf Jahren hat die Schweizer Börse am Montag zu einer Gegenbewegung angesetzt. Der SMI kletterte auf 9951 Punkte (+1.2 Prozent). Vergangene Woche hatten die Aktienmärkte weltweit Verluste verbucht. Investoren fürchten sich vor einem Konjunktureinbruch wegen des sich ausbreitenden Coronavirus. 00:24 Video Der SMI hat sich leicht erholt Aus SRF Börse vom 02.03.2020. abspielen

20:05 SVP- und SP-Parteitage zur Präsidentenwahl finden statt SP Schweiz und SVP Schweiz gehen derzeit davon aus, dass trotz des Coronavirus die Ende März und Anfang April anstehenden Parteiversammlungen zur Wahl ihrer jeweils neuen Präsidenten stattfinden werden. An den Parteitagen der SP und SVP werden jeweils mehr als 1000 Delegierte, Gäste und Medienvertreter erwartet.

20:02 Virus-Übertragungen in der Schweiz – neue Verhaltensregeln Inzwischen ist es auch innerhalb der Schweiz zu Übertragungen des Coronavirus gekommen. Bei 30 Personen ist die Infektion nach Tests vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt worden. Weitere Übertragungen seien darum sehr wahrscheinlich. Dies mache einen stärkeren Schutz insbesondere von verletzlichen Bevölkerungsgruppen notwendig. Dazu gehörten ältere Menschen oder Menschen mit aktuellen Erkrankungen. Das BAG hat darum mit seiner Kampagne «So schützen wir uns» zusätzliche Verhaltens- und Hygiene-Regeln aufgestellt. Neu soll Händeschütteln vermieden werden. Benutzte Papiertaschentücher sollen in geschlossene Abfalleimer geworfen und Notfallstationen nur nach telefonischer Anmeldung besucht werden. Auch die bisherigen Regeln sollen weiterhin beachtet werden: Dazu gehören gründliches Händewaschen, in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen und bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. Die Farbe der BAG-Informationskampagne wechselt von Gelb auf Rot. Legende: Die BAG-Informationskampagne «So schützen wir uns» wechselt von Gelb auf Rot. Stand 02.03.2020 BAG

19:57 30 Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Schweiz bestätigt Das Referenzlabor für neu auftretende Viruserkrankungen (NAVI) in Genf hat in der Schweiz in 30 Fällen Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Meldungen zu Erkrankungen liegen vor aus den Kantonen AG, BL, BS, BE, FR, GE, GR, TI, VD, VS und ZH, teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Bisher wurden mehr als 1850 Personen mit Verdacht auf das neue Coronavirus abgeklärt und sind negativ ausgefallen. Mehrere Personen sind in ihrem Wohnkanton in Quarantäne. Sie müssen in ihrer Wohnung bleiben und den Kontakt zu anderen vermeiden.

19:37 Vorgeschriebene Anwesenheitsliste per App Am vergangenen Wochenende waren Organisatoren von Kulturveranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern besonders gefordert. Sie mussten gemäss gesetzlicher Vorgabe die Identität von allen Gästen festhalten und in Erfahrung bringen, ob sich darunter Rückkehrer aus Gebieten mit Coronavirus-Gefährdung befanden. Diese Prozedur mit Einschreiben in Listen am Eingang hatte teilweise Verzögerungen zur Folge. Der Verein Bar- und Clubkommission Bern (Buck) will nun für das kommende Wochenende eine Web-App zur Verfügung stehen, die den Veranstaltern das Verwalten der Anwesenheitslisten erleichtern soll. Zudem soll die App für den Gast den Prozess am Einlass vereinfachen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Digitale Anwesenheitsliste App soll Kulturveranstaltern das Leben erleichtern 02.03.2020 Mit Audio

18:43 Wie gehen Zürich und Bern mit dem Veranstaltungsverbot um? Basel drückt bei den enttäuschten Fasnächtlern, welche es trotzdem in die Gassen zieht, ein Auge zu. Der Umgang mit dem Veranstaltungsverbot ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Ein gewisser «Kantönligeist» also, der sich da breitmacht. Bis Mitte dieser Woche möchte der Bund nun eine nationale Lösung ausarbeiten, wie die oberste Gesundheitsdirektorin der Schweiz, Heidi Hanselmann, im Interview mit SRF erklärt. Doch wie soll diese Harmonisierung genau aussehen? «Man muss gemeinsame Kriterien für eine Risikoabschätzung aufstellen. Wichtig ist auch zu definieren, was eine Veranstaltung denn überhaupt ist.» Wie die Kantone Zürich und Bern mit dem Veranstaltungsverbot umgehen, erklären die beiden Korrespondentinnen Mirjam Spreiter und Simone Herrmann in der Sendung Schweiz Aktuell um 19:00 auf SRF 1. 00:18 Video Die GDK-Präsidentin plädiert für einheitliche Standards Aus News-Clip vom 02.03.2020. abspielen

18:29 Basel-Stadt meldet zwei neue Fälle Zwei weitere Menschen sind in Basel positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Laut dem kantonalen Gesundheitsdepartement handelt es sich um eine Frau mittleren Alters und einen jüngeren Mann. Beide sind am Universitätsspital in Basel in Isolation und es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Die Behörden informierten deren Kontaktpersonen und setzten sie in Quarantäne.

18:07 Alain Berset informiert im Ständerat Im Ständerat hat Gesundheitsminister Alain Berset über die aktuelle Lage rund um das Coronavirus und die bisher ergriffenen Massnahmen des Bundes informiert. Ziel sei es, die Verbreitung des Virus zu bremsen. «Wir müssen uns auf mehr bestätigte Fälle einstellen», aber Grund zur Sorge bestehe nicht, sagte Berset. Aber die Verbreitung des Virus erfordere eine Antwort.

18:03 Taskforce der Parlamentsdienste Nationalratspräsidentin Isabelle Moret hat zu Beginn der Frühjahrssession allen infizierten Personen und Angehörigen gute Besserung gewünscht. Im Parlamentsgebäude gilt wegen des Virus ein Besuchsverbot. Zudem beschäftige sich eine eigens eingesetzte Taskforce der Parlamentsdienste rund um die Uhr mit dem Coronavirus und dessen Folgen, sagte Moret.

17:51 Martullo-Blocher mit Mundschutz im Nationalratssaal Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (SVP/GR) hat im Nationalratssaal mit einem Mundschutz als Vorsichtsmassnahme gegen das Coronavirus für Aufsehen gesorgt. Ratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD) zeigte allerdings wenig Verständnis dafür: Sie bat Martullo-Blocher zu sich und verbot ihr das Tragen des Mundschutzes im Saal. Sie wolle niemanden anstecken, erklärte Martullo-Blocher. Einige Ratsmitglieder gehörten zu den Risikogruppen. Zudem herrsche im Rat, wo man lange Zeit und eng beieinandersitze, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Sie finde den Entscheid nicht richtig. Das habe auch mit persönlicher Freiheit zu tun, sagte Martullo-Blocher. Nach ihren Angaben setzte Moret mit der Anweisung einen Entscheid des Ratsbüros um. 01:22 Video Nationalrätin Martullo-Blocher setzt voll auf Prävention Aus News-Clip vom 02.03.2020. abspielen

17:35 Zwei Personen in Bad Ragaz in Quarantäne Zwei Mitarbeitende des Grand Hotels Bad Ragaz befinden sich derzeit in Quarantäne. Sie hatten Kontakt zu einer Person, bei der das Coronavirus nachgewiesen wurde. Die Quarantäne sei als Vorsichtsmassnahme angeordnet worden, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei St. Gallen. Insgesamt wurden bis jetzt im Kanton St. Gallen 93 Verdachtsfälle geprüft. Alle Fälle waren negativ.

17:02 Keine Super League und Challenge League bis Ende März Die Swiss Football League (SFL) hat entschieden, dass wegen des Coronavirus in der Super League und in der Challenge League bis auf weiteres keine Spiele stattfinden. Diesen Entscheid haben die 20 Klubs an einem Treffen in Bern getroffen. Bis mindestens am 23. März werden keine Spiele stattfinden. Die Verschiebungen haben zur Folge, dass die SFL mit der Uefa über neue Spieldaten verhandeln muss. Die SFL hat bereits einen Antrag gestellt, um einzelne dieser Sperrtage aufzulösen. Oberstes Ziel des SFL sei es aber, dass die Saison sauber abgeschlossen werde, sagte SFL-CEO Claudius Schäfer. Die Meisterschaft muss aufgrund der Vorbereitung auf die EM-Endrunde spätestens am 31. Mai beendet sein. Mehr zum Entscheid finden sie bei SRF Sport. 00:53 Video Die Erklärungen von SFL-CEO Claudius Schäfer Aus Sport-Clip vom 02.03.2020. abspielen

16:37 Vier positive Fälle in Zürcher Uni-Institut Am Institut für Mathematik der Universität Zürich sind vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wegen des Virus sind heute die Lehrveranstaltungen des Instituts für Mathematik ausgesetzt worden. Morgen Dienstag sollen die Vorlesungen wieder abgehalten werden. Unter den Infizierten befänden sich keine Studierende, teilte die Universität Zürich mit.

16:32 Zweiter bestätigter Fall in Biel/Bienne Bei einem jungen Mann aus Biel/Bienne (BE) ist der zweite Fall einer Infektion mit dem Coronavirus im Kanton Bern bestätigt worden. Das teilte das Kantonale Führungsorgan Bern mit. Der Mann hatte sich zuletzt nicht in einem betroffenen Gebiet aufgehalten. Als Klassenkamerad und Sitznachbar an der Technischen Fachschule stand er in Kontakt mit der jungen Frau, die sich in Mailand aufgehalten hatte und am Coronavirus erkrankt war. Der Mann befindet sich seit Samstag zuhause in Quarantäne, wo er auch weiterhin bis am 14. März isoliert bleibt. Sein Gesundheitszustand ist gut.

16:24 Medienkonferenz der Swiss Football League (SFL) um 17 Uhr Die Swiss Football League (SFL) hat am Freitag alle Wochenend-Spiele der Super und Challenge League sowie die Cup-Viertelfinals wegen des Coronavirus abgesagt hat. Die Verantwortlichen haben heute das weitere Vorgehen besprochen. Die SFL wird ab ca. 17:00 Uhr in einer Medienkonferenz über die Entscheide informieren. Veranstaltungen mit über 1000 Personen sind vorläufig bis zum 15. März verboten. Neben der bereits abgesagten 24. Runde fallen auch der 25. und 26. Spieltag in diese Zeitspanne.

16:15 Drei weitere Fälle im Oberengadin bestätigt Im Oberengadin sind drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die drei Personen zeigen Symptome, sind aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Derzeit sind sie isoliert und werden gut betreut. Möglichen Kontaktpersonen der neu bestätigten Fälle werden nun eruiert, kontaktiert und falls notwendig unter Quarantäne gestellt. Insgesamt sind damit derzeit in Graubünden von 126 getesteten Personen 108 negativ befundet, 9 positiv und 9 noch in Abklärung. Der Kanton Graubünden stellt aktuelle Informationen zum Virus, Link öffnet in einem neuen Fenster auf einer speziellen Website zur Verfügung.

16:04 Stornierungen im Berner Oberland und im Tessin Die Tourismusregion Berner Oberland spürt bereits deutlich die Auswirkungen durch die Coronavirus-Infektionen. Vor allem Reisegruppen aus China bleiben aus. Vier Unternehmen, die im Kanton Bern Kurzarbeit wegen des Virus beantragt haben, befinden sich alle im Oberland. Es handle sich um Betriebe der Gastro- und Detailhandelsbranche, sagt Niklaus Bernhard vom Berner Amt für Wirtschaft. Auch im Kanton Tessin fürchtet man im Tourismus einen Einbruch bei den anstehenden Frühlingsferien über Ostern Mitte April. Tourismusdirektor Angelo Trotta spricht von einer «kalten Dusche» wegen des Coronavirus. «Es sind bereits die ersten Stornierungen eingetroffen. Wir müssen beobachten wie sich die Lage entwickelt und dann allenfalls Aktionen durchführen.» Im Tessin wurde bereits eine Tourismus-Task-Force gebildet.

15:22 Schweizer Tourismus leidet wegen Coronavirus Nach dem Rekordjahr 2019 droht im laufenden Jahr ein grosser Dämpfer für den Schweizer Tourismus und damit auch für die Schweizer Hotellerie. Betroffen seien nicht nur touristische Top-Destinationen, sagt Andreas Züllig, Präsident des Verbandes HotellerieSuisse im Gespräch mit SRF 4 News. Auch die Städte spüren den Rückgang im Geschäftstourismus, weil keine Seminare und Kongresse mehr stattfinden. Die Wintersport-Stationen haben noch Hochsaison. Aber im März muss absehbar in Hotels in den Städten Kurzarbeit eingeführt werden. Und für kleine Betriebe sind drohende Ausfälle von Mitarbeitenden wegen Infektionsfällen oder gar Quarantäne besonders schwierig, den Betrieb aufrecht zu halten. Audio Die Schweizer Hotellerie leidet unter dem Coronavirus 08:28 min, aus SRF 4 News aktuell vom 02.03.2020. abspielen. Laufzeit 08:28 Minuten.