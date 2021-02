Zehn Tage müssen Einreisende aus sogenannten Risikoländern und -Regionen in Quarantäne. Die Risikoliste, Link öffnet in einem neuen Fenster wird vom Bund erstellt und unregelmässig aktualisiert. Die aktualisierte Liste gilt ab dem 22. Februar 2021. Die zehntägige Quarantäne kann auf sieben Tage verkürzt werden, wenn sich die betroffene Person sieben Tage nach der Einreise testen lässt (und negativ ist). Wer mit dem Flugzeug einreist oder in den zehn Tagen vor Einreise in einem Land auf der Risikoliste war, muss einen negativen PCR-Test vorweisen können. Details finden sich hier.

Es gilt die Regelung: Ein Staat oder eine Region eines Nachbarstaates kommt dann auf die Risikoliste, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Personen (sogenannte 14-Tages-Inzidenz) im betreffenden Staat oder Gebiet in den letzten 14 Tagen um mehr als 60 höher als in der Schweiz ist, und diese Zahl nicht auf einzelne Ereignisse oder örtlich eng begrenzte Fälle zurückzuführen war.

Alle Einreisenden müssen ausserdem dieses Online-Formular, Link öffnet in einem neuen Fenster ausfüllen, egal, wie oder woher sie kamen. Einreisende aus Risikogebieten müssen sich innerhalb von zwei Tagen bei den kantonalen Behörden, Link öffnet in einem neuen Fenster melden. Wer sich nicht daran hält, kann mit einer Busse von bis zu 10'000 Franken bestraft werden.

