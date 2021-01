So verlaufen die Impfkampagnen in den Kantonen

Die grösste Impfaktion in der Geschichte der Schweiz hat für einige Kantone bereits im vergangenen Jahr begonnen. Nun folgen die restlichen Kantone. Informationen zum Beginn der Impfkampagne, zu Standorten und Anmelde- sowie Kontaktmöglichkeiten in den Kantonen finden Sie nachstehend.

Die nationale Infoline bei Fragen zur Impfung gegen Covid-19 kann täglich von 6 bis 23 Uhr unter 058 377 88 92 angerufen werden.

Zürich: Am 4. Januar hat Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster mit dem Impfen begonnen. Impfen lassen können sich Personen über 75 Jahre und Risikopatienten im Zentrum für Reisemedizin der Universität Zürich. Ab dem 5. Januar beginnt auch das Universitätsspital Zürich mit dem Impfen gegen Corona. Auch bei weiteren Spitälern laufen die Vorbereitungen.

Am 11. Januar wird in einem Alters- und Pflegezentrum ein Testlauf für die Impfungen durchgeführt. Schrittweise sollen ab Mitte Januar an allen 358 Standorten von Alters- und Pflegeheimen im Kanton Zürich mittels mobiler Equipen geimpft werden. Bewohnerinnen und Bewohner und das Personal werden sich impfen lassen können.

Im Moment stehen 16'000 Impfdosen zur Verfügung, die Termine für die Impfungen im Januar sind jedoch bereits ausgebucht. Ab dem 18. Januar können sich Personen ab 75 Jahren und Hochrisiko-Patientinnen und -Patienten wieder anmelden: online, Link öffnet in einem neuen Fenster oder telefonisch unter 0800 33 66 55.

Obwalden: Die Impfkampagne, Link öffnet in einem neuen Fenster für Personen über 75 Jahre und Hochrisiko-Patientinnen und -Patienten hat am 4. Januar begonnen. Das Impfstoffkontingent für den Kanton ist klein. Eine erste Impf-Runde in Alters- und Pflegeeinrichtungen soll bis Ende Woche abgeschlossen sein. Es werden weitere Heime und Institutionen folgen.

Uri: Die Impfungen für Personen über 75 Jahre und mit hohem Krankheitsrisiko im Kanton Uri, Link öffnet in einem neuen Fenster haben am 4. Januar begonnen. Als erstes geht das Impfzentrum im Kantonsspital in Altdorf in Betrieb. Zudem steht ein mobiles Impfteam im Einsatz.

Wer zu genannten Gruppen gehört, kann einen Termin unter der Telefonnummer 041 875 50 70 vereinbaren.

Tessin: Am 4. Januar begann die Impfkampagne im Kanton Tessin, Link öffnet in einem neuen Fenster mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden in den Altersheimen. Zudem können sich im Kanton wohnhafte Personen ab 85 Jahren, die zuhause wohnen, für die Impfung telefonisch anmelden unter 0800 128 128, täglich zwischen 8 und 17.30 Uhr. Geimpft wird ab dem 12. Januar im Centro di vaccinazione in Rivera. Ende Januar werden zwei weitere Impfzentren in Ascona und Tesserete eröffnet.

Wer sich die Reise nach Rivera nicht zutraut, hat die Möglichkeit, einen lokalen Impfdienst in Anspruch zu nehmen. Er wird vom Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden organisiert. Informationen dazu gibt es ab 11. Januar bei den Gemeinden.

In den kommenden Tagen wird ein Informationsschreiben an alle Bürgerinnen und Bürger ab 85 Jahren verschickt.

Jura: Am 4. Januar begann der Kanton Jura, Link öffnet in einem neuen Fenster mit den Impfungen in der Résidence Claire-Fontaine in Bassecourt. Dort haben rund siebzig Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeitende beschlossen, sich impfen zu lassen. Der Kanton Jura hat rund 1000 Impfdosen erhalten.

Die mobile Impfung wird in den kommenden Tagen in Einrichtungen für ältere Menschen fortgesetzt. Am 18. Januar wird in Courtételle ein kantonales Impfzentrum in Betrieb genommen. Ein Anmeldesystem wird bald bekanntgegeben und eine Impf-Telefon-Hotline wird ab 11. Januar zur Verfügung stehen.

Graubünden: Der Kanton hat am Montag in Alters- und Pflegeheimen zu Impfen begonnen. Zur Wahrung der Privatsphäre der Geimpften erfolgten die Impfungen unter Ausschluss der Medien. Die Anmeldung, Link öffnet in einem neuen Fenster zur Impfung ausserhalb von Alters- und Pflegeheimen wird in den ersten Januarwochen möglich sein.

St. Gallen: Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende in Betagten- und Pflegeheimen im Kanton St. Gallen, Link öffnet in einem neuen Fenster werden ab 6. Januar geimpft. Risikopatientinnen und -patienten, die nicht in Alters- und Pflegeheimen wohnen, können sich derzeit noch nicht anmelden. Weitere Informationen sollen bis Mitte Januar folgen. Ab dem 11. Januar soll auch das Gesundheitspersonal in Spitälern geimpft werden.

Glarus: Am 5. Januar wird im Kanton Glarus, Link öffnet in einem neuen Fenster mit den Impfungen begonnen. Mobile Impfteams impfen dabei in Alters- und Pflegeheimen zunächst besonders gefährdete Personen. Im Gesellschaftshaus Ennenda wird ein kantonales Impfzentrum eingerichtet, wo sich die Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt impfen lassen kann. Ab dem 11. Januar wird auch eine Online-Anmeldung für die Impfung möglich sein.

Appenzell-Ausserrhoden: Seit dem 4. Januar wird im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Link öffnet in einem neuen Fenster geimpft. Die ersten Impfdosen erhielten Bewohnerinnen und Bewohner in zwei Alters- und Pflegeheimen in Herisau und Heiden. Zwei Impfzentren werden im geschützten Operationssaal in Herisau und in der Sanitätshilfsstelle Heiden eingerichtet.

Im Moment können noch keine Impftermine vergeben werden. Die Informationen dazu folgen. Für Fragen zu Impfung kann die kantonale Hotline unter 071 353 67 97 angerufen werden.

Thurgau: Personen aus Risikogruppen in Pflegeheimen werden im Kanton Thurgau, Link öffnet in einem neuen Fenster seit dem 4. Januar geimpft. Zudem wird ein erstes kantonales Impfzentrum in Frauenfeld eingerichtet, dass ab 11. Januar betrieben wird. Ein weiteres Impfzentrum folgt später im Raum Kreuzlingen-Romanshorn.

Schaffhausen: Ab dem 5. Januar werden mobile Impfteams in Alters- und Pflegeheimen unterwegs sein. Begonnen wird im Kompetenzzentrum für Lebensqualität Schönbühl in Schaffhausen. Das kantonale Impfzentrum im Schloss Charlottenfels in Neuhausen am Rheinfall ist ab 12. Januar in Betrieb.

Personen über 75 Jahre und Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko können sich ab sofort über den Hausarzt zur Impfung anmelden. Bewohner in Alters- und Pflegeheimen müssen sich nicht separat anmelden; dies läuft über die Institutionen. In einer nächsten Phase können sich dann Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko unabhängig vom Alter impfen lassen.

Ab dem 11. Januar können sich alle Personen online auf www.sh.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster unter der Rubrik «Informationen zum Coronavirus» voranmelden, auch ohne zu einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe zu gehören. Die Registrierung garantiert jedoch keine direkte Buchung.

Aargau: In den Impfzentren des Kantonsspitals in Aarau und Baden werden ab dem 5. Januar besonders gefährdete Personen und über 75-Jährige geimpft. Anmeldungen sind seit dem 4. Januar möglich. Auch starten mobile Einheiten mit dem Impfen in Heimen und mit Hausbesuchen bei Risikopatientinnen und -patienten, die nicht transportfähig sind.

Besonders gefährdete Personen sowie alle über 75-Jährigen konnten sich ab dem 4. Januar auf den Websites des Kantonsspitals Aarau, Link öffnet in einem neuen Fenster, des Kantonsspitals Baden, Link öffnet in einem neuen Fenster und des Kantons Aargau, Link öffnet in einem neuen Fenster für eine Impfung anmelden. Die verfügbaren Impftermine sind bereits ausgebucht. Auf den Websites wird auch über freie Termine informiert.

Im Kantonsspital Baden rechnet man ab dem 11. Januar mit einem nationalen System, in welchem sich jede Person, die an einer Impfung interessiert ist, registrieren kann. Informationen dazu folgen.

Bern: Der Kanton beginnt mit den Impfungen am 11. Januar in den Zentren Bern-Insel, Bern-Wankdorf, in Tavannes, Thun und Interlaken. Am 14. Januar wird das Impfzentrum in Burgdorf eröffnet, am 18. Januar in Biel/Bienne und Langenthal. In Langnau im Emmental wird es am 25. Januar soweit sein.

Neben den Impfzentren gibt es auch mobile Impfteams für Personen, die keine Möglichkeit haben, in eines der Zentren zu gelangen.

Eine Anmeldung ist ab dem 8. Januar möglich entweder online, Link öffnet in einem neuen Fenster oder telefonisch unter 031 636 88 00.

Luzern: Die erste Covid-19-Impfung wurde bereits am 23. Dezember durchgeführt. Gemäss Impfstrategie des Bundes werden zuerst besonders gefährdete Personen in Alters- und Pflegeheimen geimpft. Nach den Heimen werden die Spitäler und Kliniken beliefert. Es wird abgeklärt, wie vulnerable Personen, die nicht in Heimen oder Spitälern leben, geimpft werden sollen. Mit überzähligen Impfdosen soll das Pflegepersonal geimpft werden.

Das Impfzentrum Messe Luzern dient in der ersten Phase als Logistik- und Schulungszentrum. Es finden dort aktuell keine Impfungen statt. Für Personen, die sich anmelden möchten, folgen Informationen zum Vorgehen, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Das Haupt-Impfzentrum ist auf der Luzerner Allmend eingerichtet. An mehreren anderen Standorten sind weitere Zentren geplant.

Schwyz: Die ersten Impfungen im Kanton Schwyz, Link öffnet in einem neuen Fenster sind bereits vor der Jahreswende im Alters- und Pflegeheim Obigrueh in Schübelbach durchgeführt worden. Geimpft wird in regionalen Impfzentren in den Spitälern Einsiedeln, Lachen und Schwyz sowie durch mobile Impfequipen der Rettungsdienste. Später soll das Impfen auch in Arztpraxen und Apotheken möglich sein. In erster Priorität werden besonders gefährdete Personen geimpft.

Eine Anmeldung zur Impfung ist zurzeit noch nicht möglich. Die Bevölkerung wird informiert, wann die Impfzentren eingerichtet sind.

Nidwalden: Erste Impfungen in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Nidwalden, Link öffnet in einem neuen Fenster haben bereits Ende 2020 stattgefunden. Die eigentliche Impfkampagne startet Anfang Januar. Die Impfungen an Personen der Risikogruppen erfolgen in einer ersten Phase über die Hausärzte. Später sollen auch das Kantonsspital und Apotheken Impfungen verabreichen.

Zug: Am 23. Dezember hat im Kanton Zug, Link öffnet in einem neuen Fenster das mobile Impfen in Pflegeinstitutionen begonnen. Am 11. Januar nimmt das Impfzentrum auf dem alten Spinnereiareal in Baar seinen Betrieb auf. Bis dann liegt die Priorität bei den Impfungen auf Alters- und Pflegeheimen. Zunächst werden Personen über 75 Jahre geimpft.

Im Impfzentrum ist eine Anmeldung notwendig, die über eine Website des Bund laufen wird, deren Adresse bald veröffentlicht wird. Eine Anmeldung ist ab dem 11. Januar möglich.

Freiburg: Bereits im Dezember hat im Kanton Freiburg, Link öffnet in einem neuen Fenster in Piloteinheiten mit mobilen Teams die Impfkampagne in einigen Pflegeheimen begonnen. Das kantonale Impfdispositiv soll bis Mitte Januar einsatzbereit sein mit zwei Impfzentren voraussichtlich im Forum Freiburg/Fribourg und im Espace Gruyère.

Auch Impfungen besonders gefährdeter Personen in ihrem Wohnumfeld, namentlich in Pflegeheimen und Einrichtungen für Personen mit einer Behinderung, sind vorgesehen. In einer zweiten Phase sollen dann die ärztlichen Grundversorgerinnen und Grundversorger sowie Apotheken mithelfen.

Die Anmeldung in den Impfzentren ist ab 13. Januar gemäss den definierten Prioritäten möglich.

Solothurn: Im Impfzentrum Rythalle hat der Kanton Solothurn, Link öffnet in einem neuen Fenster am 4. Januar mit Impfen begonnen. Pro Tag sollen zunächst 50 Personen, die älter als 75 Jahre sind, und Hochrisikopatienten geimpft werden. Eine Anmeldung unter 032 627 74 11 ist notwendig. Eine Möglichkeit, sich online anzumelden, wird folgen.

Weitere Impfzentren sind in Breitenbach und Olten in Planung und sollen am 8. Februar eröffnet werden. Anmeldungen sind ab Mitte Januar möglich. Zudem sind acht mobile Impfteams unterwegs. Pro Woche werden Bewohnerinnen und Bewohner von rund 20 Alters- und Pflegeheimen geimpft.

Als Pilotprojekt entstehen zudem in Zusammenarbeit mit Hausarztpraxen zusätzliche Impfstandorte in Oensingen, Breitenbach und Grenchen.

Basel-Stadt: Im Impfzentrum des Kantons Basel-Stadt, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Messe Basel ist 28. Dezember die Impfaktion gestartet. An den ersten drei Tagen wurden rund 2000 Personen mit Wohnsitz im Kanton geimpft. In den ersten beiden Januar-Wochen sollen weitere 3000 Personen geimpft werden.

Bereits am 30. Dezember haben Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Wendelin in Riehen eine Impfung erhalten. Anfang Januar werden weitere Pflegeheime folgen, wo mobile Impfequipen im Einsatz stehen. Von allen Bewohnern, die sich impfen lassen möchten, oder von deren gesetzlichen Vertretungsperson muss eine unterzeichnete Einverständniserklärung mit medizinischem Fragebogen vorliegen.

Im Kanton wohnsässige Personen älter als 65 Jahre können sich für die Impfung anmelden online, Link öffnet in einem neuen Fenster oder telefonisch unter 0800 555 655. Aktuell sind aber keine Impftermine verfügbar. Am 5. Januar folgen weitere Informationen.

Basel-Landschaft: Ab dem 4. Januar kann man sich im Kanton Basel-Landschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster im Impfzentrum Feldreben in Muttenz impfen lassen. Bereits vor dem Jahreswechsel begannen mobilen Equipen mit Impfungen in Alters- und Pflegeheimen. Bis spätestens 22. Januar sollten alle Alters- und Pflegheime mit den ersten Impfungen bedient sein. Ein weiteres Impfzentrum wird bis Ende Januar in Lausen aufgebaut. Auch im westlichen Kantonsteil ist eines in Planung.

Alle Impftermine zwischen dem 4. und 22. Januar sind bereits besetzt. Terminreservationen, Link öffnet in einem neuen Fenster sind zurzeit nicht möglich. Informationen folgen.

Appenzell Innerrhoden: Am 23. und 24. Dezember wurden bereits rund 40 Personen im Kanton Appenzell Innerrhoden, Link öffnet in einem neuen Fenster geimpft. Eigentlicher Impfstart war jedoch der 4. Januar. In den ersten drei Wochen im Januar sind etwa 450 Impfdosen für den Kanton mit rund 16'000 Einwohnerinnen und Einwohner reserviert.

Seit dem 4. Januar können sich besonders gefährdete Personen im Impfzentrum im Spital Appenzell telefonisch unter 071 788 99 66 oder in ihrer Hausarztpraxis anmelden. Die Telefonnummer ist von 8 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr betreut.

Gesundheitsfachpersonen können sich voraussichtlich etwa ab Mitte Januar impfen lassen. Wann weitere Personen sich für eine Impfung anmelden können, ist noch unklar.

Waadt: Seit dem 30. Dezember sind mobile Impfteams in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen des Kantons Waadt, Link öffnet in einem neuen Fenster unterwegs. Ab dem 11. Januar werden Impfzentren im Universitätsspital in Lausanne und dem Ensemble Hospitalier de la Côte in Morges in Betrieb sein.

Für Fragen zur Coronaimpfung kann die kantonale Hotline täglich zwischen 9 und 20.30 Uhr unter 058 715 11 00 kontaktiert werden.

Wallis: Seit Dezember 2021 werden im Kanton Wallis, Link öffnet in einem neuen Fenster gefährdete Menschen in sozialmedizinischen Einrichtungen ab 65 Jahren geimpft. Die Impfungen werden schwerpunktmässig auf festgelegte Personengruppen ausgeweitet.

Die kantonale Hotline 058 433 01 44 ist erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 12 Uhr.

Neuenburg: Die ersten Impfungen im Kanton Neuenburg, Link öffnet in einem neuen Fenster begannen am 28. Dezember bei besonders gefährdeten Personen im Impfzentrum Mycorama in Cernier. Derzeit ist es nicht möglich, einen Termin direkt zu vereinbaren.

Genf: Am 28. Dezember wurde im Kanton Genf, Link öffnet in einem neuen Fenster mit den Impfungen in einem Gebäude mit einer Altenpflegeeinrichtung (IEPA) begonnen. Zunächst konnten sich Personen ab 75 Jahren impfen lassen, danach Menschen aus Risikogruppen. Mobile Teams von der Genfer Einrichtung für häusliche Pflege (Imad) werden eingesetzt, um die besonders vulnerable Bevölkerung zu impfen. Impfungen werden auch in den Genfer Universitätskliniken angeboten, in denen Patienten dieser Altersgruppe aufgenommen werden.

In der ersten Januarwoche erhalten alle in Genf lebenden Personen über 75 Jahre ein Schreiben der kantonalen Generaldirektion Gesundheit (DGS), in dem sie zur Registrierung aufgefordert werden. Abhängig von der Lieferung weiterer Impfstoffchargen wird die Kampagne später auf weitere Personengruppen ausgedehnt.