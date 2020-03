Der Ticker startet um 6:40 Uhr

16:29 150-Personen-Regel gilt im Kanton Zürich nicht Anlässe mit über 150 Personen sollen nur noch nach Rücksprache mit den Behörden bewilligt werden. Dies erklärten gestern Abend Bundesrat Alain Berset und die Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz Heidi Hanselmann. Im Kanton Zürich wird diese Empfehlung aber nicht umgesetzt. Veranstaltungen mit unter 1000 Personen könnten weiterhin grundsätzlich durchgeführt werden, sagt Marcel Odermatt von der Zürcher Gesundheitsdirektion. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus 150-Personen-Regel gilt im Kanton Zürich nicht 05.03.2020 Mit Audio

16:20 Erster Fall im Jura Im Kanton Jura wurde der erste Fall einer Infektion verzeichnet. Der Kanton hat neue Massnahmen, Link öffnet in einem neuen Fenster ergriffen für Anlässe mit weniger als 1000 Personen.

16:07 Point de presse beendet Die Informationsveranstaltung von Bundesrat Parmelin ist damit bereits wieder beendet. Der Bundesrat tagt am Freitag wieder. Dann wird die Coronakrise erneut auf der Traktandenliste stehen.

16:05 Lage wird weiter analysiert Das Seco sei momentan mit vielen Fragen konfrontiert. Es gebe aber keine individuelle Lösung für jeden Fall. Mit den Verbänden wolle man aber geeignete Lösungen finden. Ob langfristige Konjunkturmassnahmen nötig seien, müsse man noch analysieren. 00:52 Video «Wir überlegen kurz-, mittel-, und langfristig» (frz. Originalton) Aus News-Clip vom 05.03.2020. abspielen

15:57 Keine Tabus Bei dem Treffen wurde auch diskutiert, was in einem zweiten Schritt möglich wäre. Parmelin macht dabei klar, dass es dabei keine Tabus gebe. Ob es auch Konsequenzen gebe für die anstehenden Generalversammlungen, müsse geklärt werden. Dazu existierten klare Regeln. Bezüglich der Situation für die Event-Veranstalter, merkt Parmelin an, dass es bei einigen zu Liquiditätsproblemen kommen könnte, wenn Tickets kurzfristig zurückgezahlt werden müssen. Das gebe es Möglichkeiten.

15:52 Flexibilität nötig Der Wirtschaftsminister bezeichnet das Treffen als sehr konstruktiv. Dabei seien auch finanzielle Aspekte diskutiert worden. Flexibilität sei dabei von allen grossgeschrieben worden. Zu den Massnahmen könnte unter anderem auch gehören, die Kurzarbeit von 12 auf 18 Monate zur verlängern. Dies sei aber noch kein Thema. Es gebe zudem nun mehrere Gruppen die nun auch die praktischen Fragen angehen.

15:49 Unterschiedliche Herausforderungen Laut Parmelin ging es bei dem Treffen darum, herauszufinden welche Herausforderungen anstehen und was man bereits tun kann, um der Wirtschaft zu helfen. Zudem ging es darum die verschiedenen Meinungen zu hören. Die Herausforderungen seien je nach Branche unterschiedlich. Legende: SRF

15:46 Bundesrat Parmelin informiert Bundesrat Guy Parmelin traf sich heute mit Kantonsvertretern, Sozialpartnern sowie einigen Wirtschaftsverbänden. Bei dem Treffen ging es um einen Austausch über die aktuelle Situation infolge Ausbreitung des Coronavirus und die Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit. Der Wirtschaftsminister informiert nun über das Treffen.

14:58 Fussball-Amateure dürfen wieder spielen Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat heute auch der Schweizerische Fussballverband informiert. In den Amateur-Fussball-Ligen in der Schweiz darf grundsätzlich wieder gespielt werden – trotz Coronavirus. Der Spielbetrieb könne bis auf weiteres wieder aufgenommen werden, schreibt der Schweizerische Fussballverband in einer Mitteilung. Am Freitag hatte er den Spielbetrieb aller Ligen abgesagt. Der Fussballverband schreibt nun aber auch, dass die Klubs sich bei den kantonalen Behörden informieren sollen, ob es nicht doch Beschränkungen gibt – unabhängig von der erwarteten Besucherzahl beim Spiel. Die Erst-Liga-Runde von diesem Wochenende bleibe zudem so oder so verschoben. Auch für die Fussball-Super-League und die Challenge League gilt die Spielbetriebspause nach wie vor.

14:50 Lufthansa streicht im März mehr als 7000 Europa-Flüge Die Auswirkungen des Coronavirus sind in der Luftfahrtbranche immer stärker spürbar. Die deutsche Lufthansa streicht im März ab heute rund 7'100 Europa-Flüge. Das teilte das Unternehmen mit. Betroffen davon ist auch die Schweizer Tochtergesellschaft Swiss, die bis zum 28. März die Flüge nach Tel Aviv aussetzt. Legende: Keystone

14:45 Zweite infizierte Person im Kanton Luzern Neben einer 16-jährigen Schülerin, die sich in der Lombardei aufgehalten hatte, wurde das Virus bei einer weiteren Person nachgewiesen, die Kontakt mit einem ausserkantonalen Fall hatte. Die Analyse des Referenzlabors in Genf habe die zwei Fälle bestätigt, teilt die Luzerner Gesundheitsdirektion mit. Im Kanton Luzern gibt es neben den bestätigten Fällen weitere Verdachtsfälle. Diese werden mit einem Abstrich untersucht und halten sich bis zum Vorliegen der Resultate zu Hause auf. Die Resultate stehen noch aus.

14:24 Erfolglos mit Medikamenten behandelt Laut Spitaldirektor Eckert wurde die Patientin mit zwei Medikamenten behandelt, von denen man sich einen positiven Effekt erhoffte. Ein spezifisches Medikament zur Behandlung des Coronavirus gebe es aber nicht. Das sagt er auf die Frage eines Journalisten. Die Medienkonferenz ist inzwischen beendet. Kantonsarzt Boubaker appellierte nochmals an die soziale Verantwortung und Solidarität der Menschen im Kanton. So könne man Zeit gewinnen, um die Entwicklung des Virus aufzuhalten und die gefährdetsten Menschen zu schützen.

14:04 Wohl in Italien angesteckt Die verstorbene Frau habe sich wahrscheinlich bei einem Italien-Aufenthalt angesteckt, sagt der Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker. Sie gehörte zu jenen Personen, die sich im Kanton Waadt als erstes mit dem Coronavirus angesteckt hatten. 00:21 Video Der Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker informiert Aus News-Clip vom 05.03.2020. abspielen

13:50 «Risikogruppen schützen» Nun spricht die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. Sie äussert sich zum Treffen zwischen Bundesrat Berset und den Kantonen gestern Abend und ruft dazu auf, die Beschlüsse der Behörden zu beachten und Risikogruppen besonders zu schützen.

13:41 Seit dem 3. März im Spital Die Patientin wurde am 3. März mit Atembeschwerden ins Spital eingeliefert und war zuerst stabil. Am Mittwoch verschlechterte sich ihr Zustand aber und sie verstarb am Donnerstagmorgen. Das sagt der Direktor des Lausanner Universitätsspitals, Philippe Eckert. Genauere Angaben zur Patientin macht er nicht.

13:18 Pressekonferenz in der Waadt Die Waadtländer Behörden informieren um 13.30 Uhr zum ersten Todesfall in der Schweiz im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Ansteckung. Eine 74-jährige mit dem Erreger infizierte Frau ist im Spital in Lausanne gestorben. Für die Patientin bestand ein erhöhtes Risiko, sie litt an einer chronischen Erkrankung. Das teilten die Behörden bereits am Vormittag mit. Wir übertragen die Pressekonferenz im Livestream.

13:13 Krisentreffen des Wirtschaftsministers mit den Sozialpartnern Die Schweizer Wirtschaft – vor allem die KMUs – leiden unter den Folgen des Coronavirus. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, wie man Ausfälle abfedern kann. Um die Situation zu besprechen, findet am Nachmittag ein Krisentreffen von Wirtschaftsminister Guy Parmelin und den Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeber-Verbänden statt. Nach dem Treffen mit den Sozialpartnern äussert sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin zu den Ergebnissen – ab 15 Uhr 45 können Sie den Point der Presse in diesem Liveticker mitverfolgen. Eine Möglichkeit, der Coronakrise zu begegnen, ist Kurzarbeit. 01:16 Video Kurzarbeit wegen des Coronavirus Aus Tagesschau vom 05.03.2020. abspielen

12:58 Opec-Sitzung startet mit Fiebermessen Das Ministertreffen des Ölkartells Opec hat mit Fiebermessen und einem Appell zum Zusammenhalt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten begonnen. Sämtlichen Ministern und ihren Begleitern wurde am Donnerstag aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus beim Betreten des Opec-Gebäudes in Wien zunächst die Körpertemperatur gemessen. Die 14 Opec-Staaten waren zudem aufgerufen, ihre Delegationen möglichst klein zu halten. Im Konferenzsaal wiesen grosse Banner darauf hin, sich die Hände gründlich zu waschen und das Händeschütteln sowie Umarmungen zu vermeiden. Das Ölkartell und seine Kooperationspartner («Opec+») wollten am Donnerstag und Freitag über ihre künftige Strategie beraten. Die Minister hätten sich auf eine Kürzung der Tagesproduktion um 1,5 Millionen Barrel (159 Liter) je Tag geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. In den vergangenen Wochen ist der Ölpreis auch aufgrund des neuartigen Coronavirus insgesamt gefallen. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,90 US-Dollar. Legende: Entwicklung des Ölpreises SRF

11:38 Bern lockert Corona-Massnahmen Bei Veranstaltungen mit über 150 Personen mussten im Kanton Bern bisher die Namen der Gäste erfasst werden. Das fällt nun weg. Veranstalter, die mehr als 150 Gäste erwarten, müssen jedoch weiterhin im Vorfeld Kontakt aufnehmen mit der kantonalen Hotline 0800 634 634. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden bleiben verboten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahme gelockert Im Kanton Bern müssen Gäste nicht mehr erfasst werden 05.03.2020 Mit Audio