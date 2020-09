Der Ständerat klärt die Machtfrage in Coronazeiten

Nach dem Nationalrat debattiert heute der Ständerat über die künftigen Kompetenzen des Bundesrats in der Coronakrise.

Nach ersten Voten kurz vor der Mittagspause hat der Rat die Debatte unterbrochen. Weiter geht es um 15 Uhr.

Zu erwarten ist eine veritable Monsterdebatte bis in die Abendstunden: Diese können Sie hier im Livestream verfolgen.

Mit Spannung war die Parlamentsdebatte zum Covid-19-Gesetz erwartet worden. Damit soll das Corona-Notrechtsregime in ordentliches Recht überführt werden. Ein Staatsrechtler sprach im Vorfeld gar von einem «Ermächtigungsgesetz».

Paul Rechsteiner, Präsident der zuständigen Kommission, ging eingangs der Debatte auf diese «Fundamentalkritik an der Gesetzgebung» ein.

Das Covid-19-Gesetz ist weder formell noch materiell ein dramatischer Schritt.

Das Gesetz sei befristet bis Ende 2021, so der St. Galler SP-Ständerat. Zudem habe der Bundesrat auf Kritik der Parteien in der Vernehmlassung reagiert und diverse offen formulierte Bestimmungen konkretisiert. Es zähle nicht die Schönheit von Formulierungen, sondern das Resultat, so Rechsteiner weiter.

Und: «Das Covid-19-Gesetz ist weder formell noch materiell ein dramatischer Schritt.» Vielmehr sei es eine gesundheitspolitische Notwendigkeit – und es gelte, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abzufedern. «Die Menschen dürfen in der Not nicht im Stich gelassen werden, auch wenn es etwas kostet.»

Kritik einer «neuen Bewegung»

Rechsteiner machte auch auf eine «neue Bewegung» aufmerksam, die die Räte mit kritischen Mails eingedeckt hätten. Diese wehre sich gegen die Corona-Massnahmen und einen Impfzwang. Die Einschränkungen seien jedoch durch das Epidemiengesetz geregelt, das vom Volk gutgeheissen wurde. Einen Impfzwang gebe es nicht.

Bedenken wie gegenüber einem Impfzwang müssen vom Bundesrat zerstreut werden.

Maya Graf (Grüne/BL) sekundierte: Die Mehrheit der Bevölkerung unterstütze die Corona-Politik von Parlament und Bundesrat. Es gelte aber, auch kritischen Stimmen zuzuhören und den Menschen die Notwendigkeit der Massnahmen zu erklären.

Ängste in Bevölkerung ausräumen

Hannes Germann (SVP/SH) zeigte Verständnis für gewisse Ängste in der Bevölkerung, etwa was den viel diskutierten Impfzwang angeht. «Solche Bedenken müssen vom Bundesrat zerstreut werden.»

Thomas Minder (SVP/SH) beklagte, dass in dem Gesetz zu viele Bereiche zusammengefasst worden seien, von der Justiz über die Kultur bis zur Gesundheitspolitik. Dieses «Sammelsurium» sei dem Volk bei einem Referendum nicht vermittelbar, so Minder. Er plädiert dafür, die Vorlage aufzusplitten und gesundheitspolitische Massnahmen von den restlichen zu trennen.

Pirmin Bischof (CVP/SO) war derweil voll des Lobes für die Arbeit des Bundesrats. Dieser habe «sehr schnell, sehr schnittig» entschieden und eine gute Wirkung erzielt im internationalen Vergleich. Der Weg müsse jetzt klar beschildert werden, damit der Bundesrat wisse, was er nun in den Verordnungen festhalten müsse.

Bundesrat soll Corona-Gesetz selber vertreten Textbox aufklappen Textbox zuklappen Das Covid-19-Gesetz ist die wohl umstrittenste Vorlage der Herbstession des Parlaments. Trotzdem wird sie in den Räten nicht vom Bundesrat, sondern von Bundeskanzler Walter Thurnherr vertreten. Nun erhebt der Nationalrat Einspruch. Er hat am Donnerstag mit 100 zu 89 Stimmen einen Ordnungsantrag von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG) angenommen. Aeschi verlangt, dass bei der weiteren Beratung des Gesetzes ein oder mehrere Mitglieder des Bundesrats anwesend sind. Das sei keine Kritik am Bundeskanzler, sondern eine institutionelle Frage, sagte Aeschi. Schliesslich gehe es um ein sehr wichtiges Geschäft. Wenn das Parlament das definitiv entscheide, werde der Bundesrat dem Wunsch nachkommen, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi. Die Regierung würde ein Mitglied bestimmen, das das Geschäft im Parlament vertrete.

Der Nationalrat hat dem Gesetz am Mittwoch klar zugestimmt – er hatte aber auch quasi keine andere Wahl: Würde die Vorlage abgelehnt, würden verschiedene Corona-Massnahmen nächste Woche wirkungslos. So würde etwa ein Teil der finanziellen Soforthilfe für die Wirtschaft erlöschen.

Auch im Ständerat dürfte die Vorlage klar durchkommen. Ob sich die kleine Kammer zudem den Plänen des Nationalrats anschliesst und weitergehende Wirtschaftshilfen für die Event-, Reise- und Kulturbranche fordert, zeigt sich im weiteren Verlauf der Debatte.