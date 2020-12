Zum Start stehen 107'000 Dosen des Impfstoffs zur Verfügung. Die Vorbereitungen in den Kantonen sind in vollem Gang.

Luzern, Uri, Schwyz, Zug, Nidwalden und Obwalden: Die Zentralschweizer Kantone werden ab dem 23. Dezember mit dem Impfen beginnen. Die ihnen zugeteilten Impfdosen werden gemeinsam bestellt und verteilt, um einen «politischer Wettbewerb» um die schnellste Impfung zu vermeiden, wie die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktorenkonferenz (ZGDK) mitteilte. Falls genügend Dosen vorhanden sind, erfolgt der eigentliche Impfstart am 4. Januar 2021.

Als erster Zentralschweizer Kanton hat Luzern mitgeteilt, wie der Impf-Plan ganz konkret aussieht. Er richtet dafür vier Corona-Impfzentren ein. Das grösste Zentrum kommt in der Messe Luzern zu stehen. Priorität bei den Impfungen hätten Altersheime und das Spitalpersonal. Mobile Impfteams würden von der Messe Luzern aus die Heime ansteuern und jene Bewohnenden impfen, die dies wünschten.

Freiburg: Der Kanton Freiburg startet kommende Woche mit dem Impfprogramm. Staatsrats-Präsidentin Anne-Claude Demierre sagte gegenüber RTS, dass Freiburg «unverzüglich» mit den Impfungen in Alters- und Pflegeheimen beginne. Der Kanton hat 3000 Impfdosen bestellen können.

Basel-Stadt: Der Kanton Basel-Stadt beginnt am 28. Dezember mit den ersten Impfungen gegen Covid-19. Dies teilte das Gesundheitsdepartement mit. Geimpft werden zunächst nur Menschen ab 65 Jahren. Der Kanton führt die Impfungen in einem speziellen Impfzentrum in der Messe durch. Personen, die sich impfen lassen möchten, müssen dazu auf einer Webseite oder unter einer Infoline einen Termin buchen. Beim Impfen in Pflegeheimen kommen mobile Equipen zum Einsatz. Wegen nötigen Abklärungen der Pflegeheime mit ihren Bewohnern, deren Hausärzten, Angehörigen und eventuellen Beiständen dauere es länger, bis erste Personen in den Pflegeheimen geimpft werden können.

Wallis: Der Kanton beginnt ebenfalls am 28. Dezember mit den Covid-Impfungen. Das teilt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten mit.

Tessin: Der Kanton Tessin impft ab dem 4. Januar 2021.

Schaffhausen: Aktuell ist die Impfplanung im Kanton Schaffhausen auf den 4. Januar ausgerichtet, teilt Regierungsrat Walter Vogelsanger auf Anfrage mit. Die Gesundheitsdirektoren der Ostschweiz stünden miteinander im Kontakt, um das Vorgehen zu koordinieren, heisst es weiter. Man wolle so das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfung gewinnen. Aufgrund der beschränkten Anzahl an Impfdosen seien die Risikogruppen zuerst an der Reihe und ein geplantes Vorgehen wichtig, betont der Regierungsrat.

Bern: Der Kanton Bern beginnt mit den Impfungen am 11. Januar. Im Kanton Bern ist dafür der Sonderstab der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion verantwortlich. Frank Neff, Mitglied des Sonderstabs, verkündet im Interview mit SRF News, man sei bereit. Für die Impfung brauche es viel Logistik, Personal, Schulungen aber auch eine IT-Software – alles sei am 11. Januar bereit. Man wolle so allen Impfberechtigten die genau gleichen Bedingungen ermöglichen, führt Neff aus. Ab dem 8. Januar können sich die Bernerinnen und Berner online oder per Telefon für die Impfung registrieren. Diese werden dann ab dem 11. Januar in Impfzentren durchgeführt.

Solothurn: Im Kanton Solothurn ist noch kein definitiver Entscheid gefallen. Der Kanton plant momentan mit dem Impfbeginn am 4. Januar.

Neuenburg: Der Kanton Neuenburg hatte ebenfalls den 4. Januar im Visier, will aber den Start der Kampagne nun eventuell vorziehen. In jedem Fall stehe aber die Sicherheit zuoberst auf der Prioritätenliste, sagt Kantonsarzt Claude-François Robert gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir organisieren hier kein Picknick.»

Waadt: Im Westschweizer Kanton geht es ebenfalls am 11. Januar los. Waadt prüft aber am Montag, ob sie den Termin vorziehen kann und will.

Appenzell Ausserrhoden: Der Kanton setzt laut der Medienstelle alles daran, so früh als möglich mit dem Impfen zu starten. Ursprünglich war entsprechend den Angaben von Swissmedic und BAG der 11. Januar für den Impfstart vorgesehen. Wie weit sich dieser nach vorne verlegen wird, ist momentan noch unklar.

Die restlichen Kantone haben noch nicht mitgeteilt, wann ihr Impfprogramm startet. Schweizweiter Impfstart ist der 4. Januar 2021.