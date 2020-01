Gemäss den Behörden haben 14 Schweizer um einen Rückflug angefragt. Mittlerweile seien zehn Personen an einem Flug nach Europa effektiv interessiert.

14:16

«Allen Schweizern geht es gut»

Hans-Peter Lenz, Chef des Krisenmanagementzentrums des EDA, bestätigt, dass die Schweizer in China wohlauf seien. «Allen Schweizern geht es den Umständen entsprechend gut». In China und Hongkong gebe es rund 4000 Auslandschweizer, zudem hätten sich rund 500 Reisende beim EDA eingetragen. Davon befänden sich 10 Personen mit ihren Angehörigen in der betroffenen Provinz.