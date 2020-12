Der Anruf, der alles ins Rollen brachte, kam im Mai 1974. Die Firma Elag im bernischen Kirchberg hatte sich auf die Produktion von dichten Säcken spezialisiert. Dann fragte ein Stationmanager einer amerikanischen Fluggesellschaft am Telefon nach Beuteln, die Erbrochenes auffangen. Die Spucktüten waren geboren: So nennt die Elag selbst ihr Erfolgsprodukt. Aus dem Probeauftrag entwickelte sich ein weltumspannendes Geschäft.

Hundert Millionen Beutel pro Jahr

«Zu Spitzenzeiten stellten wir jährlich über hundert Millionen dieser Kotztüten her», erzählt Robert Elsässer. Er ist bei der Elag seit Jahren für die Spuckbeutel verantwortlich. Mittlerweile beliefern asiatische Produzenten einen grossen Teil der asiatischen Gesellschaften. Der Hauptmarkt der Firma Elag ist nun Europa. «In Europa gibt es rund 70 Fluggesellschaften. Fast alle sind unsere Kunden», sagt Elsässer.

Bild 1 / 3 Legende: Die Künstlerinnen Eliane Häfliger und Sara Eggel haben in Zusammenarbeit mit der Firma Elag ein Buch über Spuckbeutel veröffentlicht. aus dem Buch "Für Reisekranke“ von Eliane Häfliger/Sara Eggel, 2019, Verlag vatterundvatter.ch Bild 2 / 3 Legende: Darin sind die verschiedensten Spuckbeutel abgebildet. aus dem Buch "Für Reisekranke“ von Eliane Häfliger/Sara Eggel, 2019, Verlag vatterundvatter.ch Bild 3 / 3 Legende: Der Bild-Textband «Für Reisekranke» ist im Vatter&Vatter erschienen. aus dem Buch "Für Reisekranke“ von Eliane Häfliger/Sara Eggel, 2019, Verlag vatterundvatter.ch

Die plastifizierte Kotztüte muss einiges aushalten. Beim Test muss der Sack gefüllt mit einem Liter Wasser während acht Stunden dicht halten. «Dabei muss der Sack von alleine stehen», sagt Robert Elsässer.

Bild 1 / 2 Legende: Matthias Baumer/SRF Bild 2 / 2 Legende: Matthias Baumer/SRF

Er selber habe noch keine benützen müssen, sagt der Kotztüten-Entwickler: «Ich bin nicht anfällig. Ich durfte aber schon miterleben, dass ein paar Reihen vor mir Leute zum Beutel greifen mussten.» Dass die Spucktüten ihnen halfen, das habe ihn gefreut.

Die Helfer in der Not sind mittlerweile auch ein begehrtes Sammelobjekt. Die Spuckbeutel in unterschiedlichen Farben aus Kirchberg begeistern Sammlerinnen und Sammler auf der ganzen Welt.