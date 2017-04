Verkehrskollaps an Ostern

Am Gotthard müssen sich Autofahrer zweieinhalb Stunden gedulden, am San Bernardino ist es eine Stunden.

Seit Donnerstag ist's vorbei mit freier Fahrt 0:35 min, aus Tagesschau am Mittag vom 14.4.2017

Gegen Mittag sorgte ein Pannenfahrzeug im San Bernardino-Tunnel für einen Stillstand. Zwar ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt, dennoch fliesst der Verkehr noch lange nicht: Zwischen Chur-Nord und dem San Bernardino-Tunnel müssen die Autofahrer mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunden rechnen.

Auch beim Grossen St. Bernhard staut sich der Verkehr, hier beträgt die Wartezeit bis zu einer Dreiviertelstunde. Und an den Grenzübergängen ist ebenfalls Warten angesagt: Auf der A9 zwischen Orbe und dem Grenzübergang Vallorbe beträgt die Wartezeit rund eineinhalb Stunden, der Verkehr staut sich acht Kilometer zurück. Auf der H13 bei Au nach Österreich warten die Autofahrer rund 30 Minuten, bei der Ausreise von Thayngen nach Deutschland staut sich der Verkehr auf vier Kilometern und auch auf der A2 zwischen dem Gotthard und Chiasso-Brodega liegt die Staulänge bei drei Kilometern.

Zusatzinhalt überspringen Verkehrsinformationen Viasuisse Über die aktuelle Verkehrslage können Sie sich hier bei Viasuisse informieren.

Auf der A2 wurde die Einfahrt Göschenen gesperrt: Seit 8 Uhr beträgt die Staulänge vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden unverändert 14 Kilometer, es muss mit einem Zeitverlust von bis zu zweieinhalb Stunden gerechnet werden. Als Alternativroute werden die A9 über den Simplon und die A13 via San Bernardino empfohlen. Auf der A13 staut sich der Verkehr allerdings ebenfalls, auch hier beträgt die Wartezeit mittlerweile 45 Minuten.

Aber nicht nur vor dem Gotthard ist Geduld gefragt: Mittlerweile kommt es auf einer Vielzahl von Autobahnabschnitten zu stockendem Verkehr wegen Verkehrsüberlastung: In der Westschweiz ist es die A9 von Lausanne Richtung Pontarlier, die verstopft ist. Die A1 ist von Zürich Richtung Bern überlastet und auf der A2 stockt es zwischen Basel und Luzern.

Volle Züge Richtung Süden

Nicht nur dem Strassenverkehr droht der Kollaps, auch die Züge in Richtung Süden kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie die SBB mitteilt, sind die Züge durch den Gotthard bereits extrem ausgelastet.

Zusatzinhalt überspringen Extrazüge nach Süden In den Extrazügen der SBB können teilweise noch Reservationen vorgenommen werden. Alle weiteren Informationen auf www.sbb.ch/ostern und SBB Mobile.

Mit 25 Extrazügen ins Tessin will die SBB diesen Andrang bewältigen. Diese sind zwischen Karfreitag und Ostermontag im Einsatz. Ausserdem fahren drei Extrazüge ins Wallis. Insgesamt stellt die SBB 46'000 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

Ab Ostern verkehren zudem neu auf der Gotthard-Bergstrecke zusätzliche Züge. Im Auftrag des Kantons Uri verkehrt ab Karfreitag jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag um 6:55 Uhr eine Frühverbindung ab Göschenen direkt nach Bellinzona, Lugano und Mailand.

Laut der SBB wird das Angebot ergänzt mit einem Weekend-Zug ab Zürich mit Halt in Flüelen, Erstfeld, Göschenen und Bellinzona. Damit erhalte das Urner Oberland eine attraktive Frühverbindung in die Südschweiz und nach Mailand.

Schönes Osterwetter nur im Süden

Das schöne Wetter in der Südschweiz und in Südeuropa lockt umso mehr, weil das Wetter am Osterwochenende auf der Alpennordseite sehr wechselhaft sein wird. Im Süden hingegen wird es von Karfreitag bis Ostermontag viel Sonne und warme Temperaturen geben, prognostiziert SRF Meteo.

In der kommenden Osterwoche droht aber ein Kälteschock. Ein hartnäckiger Tiefdruckwirbel über dem Baltikum schaufelt ab Sonntag sehr kühle Luft zur Alpennordseite, in der Folge könnte es bis in tiefere Lagen schneien.