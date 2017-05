FOKUS: Bargeld - anonym, wertvoll, traditionell

Aus 10vor10 vom 9.5.2017

Morgen präsentiert die Schweizer Nationalbank die neue 20-er Note. Trotz Apple Pay, Twint und Co sind in der Schweiz heute so viele Noten und Münzen wie noch nie im Umlauf. Warum ist das so? Warum hängen die Schweizer so sehr an ihrem Bargeld?