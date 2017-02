Die Stadtregierung hat viel ins Berner Länggassquartier investiert. Das Quartier ist heute verkehrsberuhigt und sehr beliebt. Gleichzeitig sind die Mieten angestiegen: gemäss Wüest Partner in den letzten 10 Jahren um 20 Prozent – mehr als sonst in Bern. Gleichzeitig hat seit dem Jahr 2000 der Anteil an Spaniern und Italienern im Quartier um 35 Prozent abgenommen. Zugezogen sind gut Ausgebildete und Familien. 57 Prozent der über 25-jährigen Bewohner der Länggasse haben heute einen tertiären Bildungsabschluss, haben also an einer Uni oder Hochschule studiert. Zum Vergleich: im benachbarten Quartier Bümpliz sind es 19 Prozent. «Die Politik hinterfragt das überhaupt nicht», so Schmid.