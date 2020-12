Der Ticker startet um 5:50 Uhr

11:46 BAG vermeldet 3802 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3802 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3733. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18,1 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'908 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 107 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3278 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:30 Maskenverweigerer sollen gebüsst werden können Der Nationalrat hat bei der Beratung des Covid-19-Gesetzes einige Änderungen gegenüber dem Bundesrat vorgenommen. So ist er zwar damit einverstanden, dass Maskenverweigerer wieder gebüsst werden können. Er will aber, dass dort, wo eine Maskentragpflicht nicht klar erkenntlich ist, auf eine Busse verzichtet werden kann. Dies ist etwa in Fussgängerzonen der Fall. Der Nationalrat stimmte dieser zusätzlichen Regelung stillschweigend zu. Thomas Aeschi (SVP/ZG), der kein Problem in der Disziplin beobachtet, kam mit seinem Antrag, gänzlich auf Bussen zu verzichten, mit 121 zu 65 Stimmen bei vier Enthaltungen nicht durch. Bussen konnten bereits im Frühling ausgesprochen werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Gesetz Nationalrat will Bussen für Maskenverweigerer 01.12.2020 Mit Video

11:10 Pfizer und Biontech beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Ema muss die Anträge nun prüfen. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Sollte die Behörde eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, teilte Biontech mit. Die endgültige Entscheidung trifft die EU-Kommission, die in der Regel der Ema-Empfehlung folgt. Biontech hatte angekündigt, unmittelbar nach der Zulassung mit der Auslieferung der ersten Impfstoffe beginnen zu können. Biontech/Pfizer und Moderna haben auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA Anträge auf eine Notfallzulassung gestellt. Für den Biontech/Pfizer-Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162b2 ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit, die einen 95-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 bietet. Das Vakzin funktioniere über alle Altersgruppen und andere demografische Unterschiede hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen, teilten die Firmen nach Abschluss letzter Analysen mit. Der Impfschutz bei Menschen, die über 65 Jahre alt sind, liege bei über 94 Prozent.

10:20 Ständerat sagt Ja zu Armeeeinsätzen Der Bundesrat hatte Anfang November beschlossen, das Gesundheitswesen in der zweiten Corona-Welle mit bis zu 2500 Armeeangehörigen zu unterstützen. Der Ständerat hat diesen Dienst nun oppositionslos bewilligt. Zu reden gab einzig eine von der Kommissionsmehrheit beantragte Änderung. Demnach sollte die Armee auch in Alters- und Pflegeheimen aushelfen, falls dies notwendig würde. Die Angehörigen der Armee seien ausgebildet für einen Einsatz in Alters-und Pflegeheimen, sagte Mathias Zopfi (Grüne/GL). Thomas Minder (parteilos/SH) wehrte sich wie mehrere weitere Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Fraktionen gegen einen Einsatz in Alters- und Pflegeheimen. Viele der in Not geratenen Institutionen hätten die Schutzkonzepte missachtet. «Die Armeeangehörigen sollten eher im vorgelagerten Spitalbereich tätig sein.» Dort sei das Risiko geringer, sich mit dem Virus anzustecken. Schliesslich lehnte der Ständerat die Erweiterung des Armeeeinsatzes ausserhalb der Spitäler hauchdünn ab. Der neue Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) entschied per Stichentscheid. «Das fängt ja gut an», schmunzelte er.

9:40 Österreichs Tourismusministerin gegen Schliessung der Skigebiete Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat sich gegen die von Deutschland und Italien angeregte Schliessung von Skigebieten bis nach dem Jahreswechsel ausgesprochen. «Wir lassen uns sicher nicht von einem anderen Land vorschreiben, wann wir was öffnen», sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. «Wir würden ja auch nie den Vorschlag liefern, dass man in Deutschland beispielsweise die Schulen schliessen soll oder Friseurbetriebe.» Derzeit sei man in Österreich in «einem wirklich starken Lockdown», sagte Köstinger. Man plane «das Land behutsam Schritt für Schritt wieder hochzufahren». Sie betonte, dass der Wintertourismus nicht zum «Sündenbock» für die Coronainfektionen gemacht werden dürfe. Das Jahr habe den Menschen «extrem viel abverlangt». Viele wollten nun «mal wieder rauskommen aus der Stadt», sich erholen und Sport machen. Zuvor hatte sich schon Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen eine europaweit abgestimmte Schliessung der Skigebiete gewehrt. Legende: Keystone / Archiv

9:13 Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für das vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain aus. Das gab sein Mercedes-Rennstall bekannt. Hamilton sei am Montagmorgen «mit leichten Symptomen» aufgewacht und wurde zur gleichen Zeit «darüber informiert, dass eine Person, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde», wie Mercedes mitteilte. Daraufhin wurde erneut ein Test durchgeführt, der positiv ausfiel. Das Ergebnis wurde bei einem anschliessenden weiteren Test bestätigt. In Übereinstimmung mit den Covid-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton nun in Isolierung. «Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit», hiess es in der Mitteilung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Brite fehlt beim GP von Sakhir Hamilton positiv auf Corona getestet 01.12.2020 Mit Video

7:34 Umfrage bei den Hotels: Massive Entlassungswelle rollt an Die zweite Welle der Corona-Pandemie trifft die Schweizer Hotellerie mit voller Wucht: Eine Entlassungswelle ist in vollem Gange, insbesondere bei den Hotelbetrieben in den Städten. Die Prognosen für die Wintersaison seien alarmierend, heisst in einer Umfrage des Branchenverbands HotellerieSuisse. Alle Gebiete würden mit einem rückläufigen Geschäftsgang gegenüber dem Vorjahr rechnen, wobei sich die Einschätzungen für die kommenden Monate seit der letzten Befragung im September 2020 deutlich verschlechtert haben. Entsprechend wird es gemäss dem Verband zu weiteren Entlassungen kommen. Mehr als ein Drittel der Befragten werde in den kommenden Monaten Kündigungen aussprechen müssen, heisst es. Dabei würden in der Stadthotellerie dreimal mehr Entlassungen erfolgen als in alpinen Gebieten (53 Prozent versus 18 Prozent) und beinahe doppelt so viele wie auf dem Land. Insgesamt rechnen 77 Prozent der Befragten damit, Kurzarbeit in Anspruch nehmen zu müssen. Dieser Anteil ist seit der letzten Umfrage im September um 11 Prozentpunkte gestiegen. Bei der Stadthotellerie gaben sogar 88 Prozent der Betriebe an, diese Massnahme einzusetzen. Die dramatische Situation hat auch Auswirkungen auf die Preise: So sind 66 Prozent der Stadthotels gezwungen, ihre Preise in den kommenden Monaten nach unten anzupassen, in alpinen Gebieten sind es 21 Prozent der Hotels. Dies ist unter anderem auf die niedrige Auslastung infolge der fehlenden ausländischen Nachfrage und einen kompletten Einbruch des Geschäftstourismus zurückzuführen.

7:15 Roche erhält US-Notfallzulassung für Antikörper-Test Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für seinen SARS-CoV-2-Antikörper-Test erhalten. Wie der Konzern mitteilte, soll der Test als Hilfsmittel bei der Diagnose von Covid-19-Infizierten dienen. Es sei anzunehmen, dass der Test von Roche bei der Diagnose einer kürzlich erfolgten oder früheren Infektion mit SARS-CoV-2 wirksam sei, erklärte die FDA ihren Entscheid. In Europa ist der Test bereits verfügbar.

5:21 Sparprogramm bei US-Erdölmulti Der grösste US-Erdölmulti ExxonMobil hat enorme Abschreibungen bekanntgegeben. Gleichzeitig reagiert der Konzern mit einem Sparprogramm auf anhaltende Belastungen durch die Coronavirus-Krise. Bis Ende 2021 werde die weltweite Mitarbeiterzahl um 15 Prozent reduziert, teilte das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mit. Ende 2019 hatte Exxon inklusive freier Angestellter rund 88'000 Beschäftigte – es dürften also deutlich mehr als 10'000 Jobs wegfallen. Exxon leidet derzeit stark unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie, welche die globale Nachfrage nach Erdöl und Erdgas erheblich gedämpft hat. Legende: ExxonMobil plant die Streichung von rund 10'000 Stellen. Keystone

3:03 USA: Corona-Taskforce-Chef tritt zurück Der Chef der Coronavirus-Taskforce des Weissen Hauses, Scott Atlas, ist zurückgetreten. Das wurde nach Medienberichten von offizieller Seite bestätigt. Zudem postete Atlas selbst am Montagabend sein Rücktrittsschreiben an Präsident Donald Trump auf Twitter. Der Chef des Beraterteams von Trump musste während seiner rund viermonatigen Amtszeit Kritik einstecken – sogar aus den eigenen Reihen. Dies wegen des Herunterspielens der Wichtigkeit von Gesichtsmasken zur Eindämmung des Virus und seinen Ansichten zur Herdenimmunität. Auch der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci und der Direktor der US-Seuchenbehörde, Robert Redfield, standen dem Neuroradiologen kritisch gegenüber. Nach übereinstimmenden Medienberichten wäre Atlas' Vertrag nach 130 Tagen diese Woche ohnehin ausgelaufen. Seine Rücktrittserklärung nutzte er nun, um sich gegen Kritik zu verteidigen. Er habe sich stets auf die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt und dies «ohne jegliche politische Abwägung oder Einflussnahme» getan.

0:20 Skigebiete: Kantone sollen entscheiden Nach Druck aus dem Ausland ist der Bundesrat in Sachen Skigebiete gefordert. Alain Berset hat bereits klargemacht, dass er die Wintersport-Destinationen dennoch auch über Weihnachten offen lassen will. Weiterführende Massnahmen werden aber geprüft. Nun berichtet der «Tagesanzeiger», wie diese aussehen könnten. Der Zeitung liegt laut eigener Aussage ein Entwurf zur Vernehmlassung an die Kantone vor. Demnach hätten die Skiorte für den Betrieb grundsätzlich eine Bewilligung durch den Kanton einzuholen. Dieser hätte dann zu entscheiden, ob Faktoren wie die epidemiologische Lage und die Situation in den Spitälern Wintersport zulassen. Ausserdem sieht der Entwurf eine Begrenzung der Gästezahlen vor und dass nebst Maskenpflicht auch Abstandsregeln gelten. In Restaurants darf man nur eintreten, sofern ein Tisch frei ist. Und in belebten Fussgängerzonen der Skiorte könnte neu Maskenpflicht gelten. Legende: Auf die Skigebiete könnten weitere Corona-Massnahmen zukommen. Keystone

22:44 Fast eine halbe Million Seeleute sitzen fest Wegen der Corona-Pandemie können derzeit fast eine halbe Million Seeleute weltweit ihre Schiffe nicht verlassen. Wegen Einreisesperren, Quarantäneregeln und weiteren Reisebeschränkungen sind sie seit teilweise über 17 Monaten in Zwangsquarantäne. Ein Beispiel ist das deutsche Frachtschiff «Dornbusch», welches in der Ostsee Waren transportiert. Die Crew besteht zum Grossteil aus Filipinos. Vielen ergeht es, wie der philippinischen Schiffsköchin Mechiel Quasito. Sie ist schon über ein Jahr an Bord – und arbeitet weiter; sieben Tage die Woche. Mehr dazu sehen Sie in folgendem Beitrag. 05:15 Video Gefangen an Bord Aus 10vor10 vom 30.11.2020. abspielen

22:20 Rentner in Tschechien erhalten Weihnachtsgeld Weil die Coronavirus-Pandemie zu Mehrausgaben für Masken und Desinfektionsmittel geführt hat und die Teuerungsrate zu Buche schlägt, bekommen mehr als 2.8 Millionen Rentner in Tschechien in diesem Jahr ein zusätzliches Weihnachtsgeld von umgerechnet rund 190 Euro. Die Auszahlung habe am Montag begonnen, teilte das Arbeits- und Sozialministerium in Prag mit. Von dem Geld profitieren sowohl Bezieher von Alters- als auch von Erwerbsunfähigkeits- und Waisenrenten. Die Kosten der Weihnachtsrente für den Staatshaushalt belaufen sich auf umgerechnet rund 551 Millionen Euro.

21:39 WHO: Weihnachten im Familienkreis «sehr genau» abwägen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der jüngsten Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Vorsicht gemahnt. Zwar sei vergangene Woche erstmals seit September die Zahl der Neuinfektionen in Europa zurückgegangen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aber der Erfolg könne auch leicht wieder verschenkt werden. Er rief dazu auf, sich sehr genau zu überlegen, wie und ob man Weihnachten im Familienkreis feiern wolle. «Das Zusammensein mit Freunden und der Familie ist es nicht wert, sie oder sich selbst einem Risiko auszusetzen», meinte Tedros. Zur Frage, ob Skiurlaube sicher oder gefährlich seien, äusserte sich die WHO eher ausweichend. Es gehe nicht um die eigentliche Aktivität, es gehe darum, ob zum Beispiel beim Transport jegliche Menschenansammlungen vermieden werden könnten, hiess es. In diesen Wochen sei eine der wichtigsten Fragen: Sollte ich wirklich reisen?, sagte Tedros.

20:47 «Puls»-Chat zum Thema «Immunsystem und Corona» Was kann ich für ein gesundes Immunsystem tun? Wie gross ist die Gefahr einer erneuten Corona-Ansteckung? Muss ich nach überstandenem Covid-19 noch eine Maske tragen? Drei Immunologen und ein Infektiologe antworten von 21.00 bis 23.00 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Fragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mein Immunsystem und Corona «Habe schon viele Grippen durchlebt. Schützt das vor Corona?» 30.11.2020

20:15 Bern: Lichterkette gegen «Kulturverhinderung» Unter dem Titel «Schweigen für die Kultur» haben in Bern zahlreiche Menschen mit einer Lichterkette gegen die «nicht nachvollziehbaren» Ungleichbehandlungen bei den Corona-Massnahmen protestiert. Die Teilnehmenden stellten sich mit Kerzen und Fackeln ans Ufer der Aare und bildeten so eine Lichterkette vom Altenbergsteg über den Bärenpark bis zum Schwellenmätteli. Mit dem stillen Protest wehrten sich die Demonstrierenden gemäss Mitteilung dagegen, dass die Kultur «trotz nachweislich erfolgreichen» Schutzkonzepten zum Schweigen gebracht worden sei, während für Wirtschaftsbetriebe offensichtlich andere Massstäbe gälten. Zur Aktion aufgerufen hatten rund 50 Berner Kulturorganisationen. Die Kulturveranstalter fordern vom Bund und vom Kanton Bern ein «deutliches Bekenntnis zur Systemrelevanz von Kultur» sowie die schnelle und transparente Umsetzung von Unterstützungsmassnahmen. Im Kanton Bern müssen Museen, Kinos und Konzertlokale noch bis mindestens 14. Dezember ganz geschlossen bleiben. Legende: Die Teilnehmenden an der bewilligten Kundgebung trugen Masken und hielten Abstand. Keystone

19:31 Belgien öffnet Geschäfte wieder Nach gut vierwöchiger Zwangspause dürfen die Geschäfte im stark von der Pandemie getroffenen Belgien am Dienstag wieder öffnen. Dabei müssen sie allerdings strikte Hygienevorgaben erfüllen. Die meisten Einschränkungen bleiben trotz deutlich rückläufiger Infektionszahlen bestehen. So sollen auch über Weihnachten strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Alle anderen Geschäfte dürfen hingegen wieder öffnen. Legende: Seit dem 2. November hatten in Belgien nur Lebensmittelläden und Geschäfte mit unbedingt notwendigen Waren wie Apotheken geöffnet. Keystone/Archiv

18:55 Türkei verschärft Massnahmen Ausgangssperren würden ab Freitag das gesamte Wochenende gelten, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara an. Das Verbot beginnt demnach freitags um 21 Uhr und endet montags um 5 Uhr. Supermärkte seien aber zu bestimmten Zeiten geöffnet. Unter der Woche werde täglich eine abendliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten. Bislang galten nur abendliche Ausgangssperren am Wochenende. Ältere Menschen ab 65 Jahren und Jüngere unter 20 Jahren dürften keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Es würden zudem keine Neujahrsfeiern abgehalten, sagte Erdogan. An Beerdigungen dürften nur bis zu 30 Personen teilnehmen. Die Zahl der Neuinfektionen war in der Türkei zuletzt stark gestiegen.

18:32 Nationalrat gegen Covid-19-Geschäftsmietegesetz Geschäfte, die wegen der Corona-Massnahmen im Frühjahr 2020 schliessen oder den Betrieb stark einschränken mussten, erhalten vorläufig keinen Mieterlass. Der Nationalrat hat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz in der Gesamtabstimmung abgelehnt. Der Entscheid fiel mit 100 zu 87 Stimmen. Auch im Ständerat wird das Gesetz einen schweren Stand haben. Die vorberatende Kommission empfiehlt mit 8 zu 5 Stimmen, nicht darauf einzutreten. Die kleine Kammer entscheidet am Mittwoch darüber. Auch der Bundesrat ist gegen die Vorlage und verweist auf einen kürzlich erschienenen Bericht, wonach derzeit wenige Hinweise für umfassende Schwierigkeiten bei Geschäftsmietern bestehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wintersession Der Nationalrat sagt Nein zum Covid-19-Geschäftsmietegesetz 30.11.2020 Mit Video