Der Ticker startet um 5:50 Uhr

20:38 Deutschland verlängert den Teil-Lockdown Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen bleiben bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Darauf haben sich Bund und Länder nach fünfstündigen Beratungen geeinigt. Bisher gilt der Teil-Lockdown rechtlich nur bis zum 20. Dezember, weil Einschränkungen nach dem Bevölkerungsschutzgesetz immer nur für vier Wochen beschlossen werden können. Legende: Deutschland geht in die Verlängerung. Keystone

20:15 Pandemie prägt Budgetdebatte im Nationalrat «15 Jahre gespart – in wenigen Tagen wieder ausgegeben», das ist das Fazit von Finanzminister Ueli Maurer zum Corona-Jahr 2020. In diesem Jahr habe der Bundesrat ausserordentliche Ausgaben wegen der Corona-Krise beschlossen. Im nächsten Jahr wird ein Defizit von 4.2 Milliarden Franken erwartet. Die Corona-Massnahmen betragen im Budget ein Defizit von 4.7 Milliarden. Ohne die Corona-Krise wäre das Budget 2021 mehr oder weniger ausgeglichen. Das vorliegende Budget sei ein diszipliniertes Budget, aber Sparmassnahmen seien nicht vorgesehen. Das Budget um dutzende Millionen aufzustocken, sei jedoch gefährlich, meinte Maurer. Der Nationalrat hat nun drei von sieben Blöcken beim Budget zu Ende beraten. Am Donnerstag um 8 Uhr wird die Beratung wieder aufgenommen. Dann geht es zuerst um die Ausgaben für die Bildung. Audio Budgetberatung im Nationalrat 04:05 min, aus Rendez-vous vom 02.12.2020. abspielen. Laufzeit 04:05 Minuten.

19:55 Beschränkte Reisefreiheit in Spanien Vom 23. Dezember bis zum 6. Januar Reisen zwischen den Regionen. Es werde einige Ausnahmen geben, kündigt der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa an. An den Feiertagen seien Versammlungen von bis zu zehn Personen in einem Haushalt zugelassen, eine Lockerung gegenüber der bisherigen Grenze von sechs Personen.

19:24 In Tschechien fällt die nächtliche Ausgangssperre In Tschechien treten am Donnerstag weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen in Kraft. Restaurants, Kneipen und der gesamte Einzelhandel dürfen wieder öffnen. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte waren seit sechs Wochen geschlossen. Die Zahl der Kunden bleibt auf eine Person je 15 Quadratmeter Ladenfläche begrenzt. Die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Museen und Galerien dürfen mit Einschränkungen öffnen, Theater und Kinos bleiben geschlossen. Ministerpräsident Andrej Babis ermahnte die Menschen in der Vorweihnachtszeit zur Selbstdisziplin. Er sei angesichts der Lockerungen «leicht nervös», räumte er am Mittwoch im Fernsehsender «Nova» ein. «Drücken wir die Daumen und seien wir wirklich diszipliniert.» Manche Experten wie der Biologe Jaroslav Flegr hielten die Lockerungen für verfrüht und warnten vor einer «dritten Welle» an Corona-Infektionen. Legende: In Tschechien dürfen alle Geschäfte und Gaststätten wieder öffnen. Keystone

18:26 Neue WHO-Empfehlung: Maske kann auch zu Hause sinnvoll sein Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Empfehlungen zum Maskentragen als Schutz vor Coronavirus-Infektionen ausgeweitet. Neu empfiehlt sie, dass Menschen auch in der eigenen Wohnung bei Besuch von Aussenstehenden Masken tragen sollen, wenn die Lüftung dort nicht gut ist oder nicht richtig beurteilt werden kann. Das gelte «unabhängig davon, ob ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann», heisst es in den am Mittwoch aktualisierten Empfehlungen. Masken sollten nicht am Arm oder Handgelenk getragen oder zum Kinn oder Hals hinuntergezogen werden, wenn sie gerade nicht über Mund und Nase sind, so die WHO. Sie sollten in sauberen wiederverwendbaren Plastiktüten aufbewahrt werden. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen neu alle dort Arbeitenden Masken tragen, also auch Reinigungs- und Küchenkräfte sowie Büroangestellte, nicht nur das Pflegepersonal. Trotz der neuen Empfehlungen bleibt die WHO dabei, dass der Nutzen eines allgemeinen Maskentragens bei gesunden Menschen bislang nicht eindeutig nachgewiesen sei: «Zur Zeit gibt es nur begrenzte und widersprüchliche wissenschaftliche Nachweise über die Wirksamkeit des Maskentragens bei gesunden Menschen, um Infektionen mit Atemwegsviren, einschliesslich Sars-CoV-2, zu verhindern.»

17:28 Kanton St. Gallen verzichtet vorläufig auf Schullager und Skitage Bis zu den Frühlingsferien wären St. Galler Schulklassen in Lager gefahren oder hätten an Skitagen teilgenommen. Aus diesen Plänen wird nun nichts. «Besondere Unterrichtsveranstaltungen ausserhalb des Gebiets der Primar- oder Oberstufenschulen der jeweiligen Klasse sowie der kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen» seien bis zu den Frühlingsferien 2021 untersagt worden, teilt die St. Galler Regierung am Mittwoch mit. Bei der Anfahrt zu solchen Veranstaltungen, in den Unterkünften, aber auch bei der Nutzung der Infrastruktur in Skigebieten könnten die Abstandsvorschriften nicht konsequent eingehalten werden, heisst es weiter. Während der Zeit, in der beispielsweise ein Skilager stattgefunden hätte, findet nun an St. Galler Schulen Unterricht statt. Legende: Bis zu den Frühlingsferien sind die Schneesportlager im Kanton St. Gallen gestrichen. Keystone

16:57 Parlament genehmigt Armeeeinsatz Mit bis zu 2500 Armeeangehörigen soll das Gesundheitswesen in der zweiten Corona-Welle entlastet werden. Nach dem Ständerat stimmte auch der Nationalrat ohne Gegenstimme für die Vorlage über den Assistenzdienst. Einen Einsatz in Alters- und Pflegeheimen lehnte der Nationalrat aber mit 112 zu 53 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Verschiedene Organisationen im Gesundheitswesen baten um Unterstützung. Im Ständerat war der Entscheid am Dienstag nur hauchdünn und mit Stichentscheid des Präsidenten Alex Kuprecht gefallen. Die Aufgabe der Armee besteht nun darin, den zivilen Spitaleinrichtungen bei der Grund- und Behandlungspflege zu helfen, die kantonalen Spitäler bei der Erweiterung der Kapazitäten ihrer Intensivpflegestationen zu unterstützen und infektiöse Patientinnen und Patienten zu transportieren. Dies erlaubt es dem zivilen Pflegepersonal, sich stärker auf die Behandlung von Patienten mit schweren Krankheitsverläufen zu konzentrieren. Legende: Räte genehmigen Armeeeinsatz in der zweiten Corona-Welle. Keystone

16:31 Abstimmen aus dem Homeoffice Wer wegen einer Infektion oder einer behördlich angeordneten Isolation oder Quarantäne nicht nach Bern reisen kann, soll von zu Hause aus abstimmen können, heisst es im Entwurf für ein dringliches Bundesgesetz. Die Parlamentsdienste bereiten die Umsetzung eines befristeten Gesetzes vor, das noch in der Wintersession verabschiedet werden könnte. Am Montag stimmte die Staatspolitische Kommission des Ständerats dem Vorhaben zu, am Dienstag legte die Nationalratskommission den Gesetzesentwurf vor. Am Mittwoch berichteten die Parlamentsdienste über Vorbereitungen zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Sollte die Vorlage in beiden Räten ohne ein Differenzbereinigungsverfahren durchgehen, könnte sie im Hinblick auf die dritte Woche der Wintersession in Kraft treten. Legende: Parlamentsdienste arbeiten an E-Abstimmung im Nationalrat. Keystone

15:52 Hilfe für Aargauer KMU Von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen können ab Donnerstag Gesuche für finanzielle Unterstützung einreichen. Der Aargauer Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat dafür einen Kredit von 125 Millionen Franken. Ziel der Unterstützung sei es, wirtschaftlich gesunde Unternehmen zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Unterstützung soll es geben, wenn der Umsatz im Jahr 2020 weniger als 60 Prozent des Durchschnitts der Jahre 2018 und 2019 beträgt. Nach dem Gesuch entscheidet der Kanton, in welcher Form die Unterstützung gewährt wird: als Kreditausfallgarantie für einen Bankkredit, als nicht rückzahlbarer Beitrag oder als Kombination von beidem. Der Grosse Rat hatte im Juni einen Kredit von 150 Millionen Franken bewilligt. Davon wurden bisher rund 25 Millionen Franken beansprucht. Legende: Finanzdirektor Markus Dieth stellt Hilfe in Aussicht. Keystone

14:52 Italien kündigt Reisebeschränkung über Feiertage an Italien wird die Corona-Beschränkungen für die Zeit von Weihnachten und Silvester verschärfen. Das kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza im Parlament in Rom an. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr sollten Reisen zwischen den Regionen möglichst unterbleiben, sagte der Minister vor dem Senat, der kleineren von zwei Parlamentskammern. Auch Fahrten zwischen Kommunen sollten begrenzt werden. «Wir müssen den Kontakt zwischen den Menschen so weit wie möglich einschränken.» Ohne solche Einschränkungen stehe im Januar und Februar «eine dritte Welle vor der Tür», warnte er. An den Details des Dekrets mit den neuen Corona-Vorschriften feilte die Mitte-Links-Regierung noch. Vieles war zwischen der Regierung und den Regionen umstritten, darunter die weitere Schliessung der Skigebiete bis ins neue Jahr. Das Dekret soll Ende dieser Woche in Kraft treten.

13:18 Österreich erschwert Einreise und lockert andere Massnahmen Österreich verhängt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, teilte die Regierung in Wien mit. Der Schwellenwert seien mehr als 100 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Die Schweiz liegt bei 656 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner. Auch praktisch alle anderen Nachbarstaaten und speziell auch der Westbalkan liegen über dieser Grenze, teilte Österreichs Regierung mit. Das öffentliche Leben im Land wird derweil nach einem dreiwöchigen Lockdown teilweise wieder hochgefahren. Ab Montag dürfen Schulen, der Handel sowie körpernahe Dienstleistungen, wie etwa Friseursalons, wieder öffnen, Gastronomie und Hotels bleiben noch bis zum 7. Januar geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Skifahren und andere Outdoorsport-Aktivitäten werden hingegen bereits ab dem 24. Dezember wieder möglich sein. Die Ausgangsbeschränkungen gelten künftig nur noch in der Nacht.

13:02 Frankreich will Isolation verhängen nach Skiferien im Ausland Die französische Regierung will ihre Bürgerinnen und Bürger nach Skiferien im Ausland für sieben Tage in die Isolation schicken. Dazu würden Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz und zu Spanien eingerichtet. Das bekräftigt Premierminister Jean Castex am Mittwoch. Die Massnahme soll verhindern, dass sich die Franzosen in den geöffneten Wintersportorten des benachbarten Auslands mit dem Coronavirus Infizieren. Die Präfekten der Grenz-Departemente könnten die Isolation für Heimkehrer aus der Schweiz und Spanien verordnen, sagt der Premier. Die Schlussfolgerung daraus sei, dass man nicht zum Skifahren nach Spanien oder in die Schweiz fahre, erklärt er weiter. Die Quarantäne werde verordnet, sollten die Schweiz und Spanien ihr Wintersportdestinationen nicht wie Frankreich bis im Januar schliessen. Die Anordnung der Isolation liege in der Kompetenz der Präfekten. Grenzgängerinnen und Grenzgänger würden davon nicht betroffen, präzisiert Castex. Legende: Der französische Premierminister Jean Castex will die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs nach den Skiferien im Ausland für sieben Tage in die Isolation schicken. Keystone

11:45 BAG vermeldet 4786 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4786 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3692 . Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'821 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 115 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3207 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:22 Kanton Zürich erhöht Spitalkapazität Die Lage in den Zürcher Spitälern verschärft sich zusehends. Angesichts steigender Patientenzahlen reagiert die Zürcher Regierung und stattet gewisse Spitäler mit zusätzlichen Kompetenzen und Pflichten aus. Damit soll die Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden. Im Kanton Zürich sind die Spitäler in drei Kategorien eingeteilt: In Covid-A-, Covid-B- und Covid-C-Spitäler. Bislang waren hauptsächlich A- und B-Spitäler für die Behandlung von Corona-Patientinnen zuständig, weil sie mit ihrer Intensivmedizin über die Fachkompetenz verfügen, um schwere Verläufe behandeln zu können. Weil diese Spitäler derzeit extrem gefordert und die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, werden die C-Spitäler nun mit zusätzlichen Aufgaben betraut. Konkret behandeln Covid-C-Spitäler neu Corona-Patienten, welche die Akutphase ihrer Erkrankung überstanden haben. Weiter müssen C-Spitäler – wenn es die Situation erfordert – den anderen Spitälern Personal zur Verfügung stellen.

10:56 Übersterblichkeit bei über 65-Jährigen in der Zentralschweiz In der Zentralschweiz sterben seit fünf Wochen mehr ältere Menschen als üblich. Wie Lustat Statistik Luzern mitteilt, ist die Übersterblichkeit der Altersgruppe ab 65 Jahren höher und anhaltender als bei der ersten Coronawelle im Frühling. Die Statistiker berechnen jeweils wochenweise auf Basis der Daten der letzten Jahre die Zahl der zu erwartenden Todesfälle. Dabei wird auch die saisonale Verteilung der Todesfälle berücksichtigt. In der Woche 43 (ab 19. Oktober) überschritt in der Zentralschweiz die Zahl der Todesfälle der älteren Menschen (132) erstmals die obere Grenze der zu erwartenden Todesfälle (124). In der Woche 47 (ab 16. November) gab es 153 Todesfälle. Zu erwarten waren indes nur 75 bis 126 Todesfälle. Die Anzahl wöchentlicher Todesfälle von Personen unter 65 Jahren liegt in der Zentralschweiz weiterhin in der Bandbreite der statistischen Erwartung.

9:38 USA wollen Gesundheitspersonal schnell impfen Die USA will nach dem Vorliegen eines Impfstoffes so schnell wie möglich alle Mitarbeiter des

Gesundheitswesens impfen können. Die US-Bundesstaaten gingen davon aus, dass sie ihre Beschäftigten im Gesundheitswesen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der ersten Lieferungen

eines Covid-19-Impfstoffs impfen können, sagt Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC.

8:19 Grossbritannien will nächste Woche mit Impfen beginnen Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff BNT162b2 erteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Impfstoff als die EU und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für BNT162b2 weltweit. Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen, teilten beide Unternehmen mit. Grossbritannien will ab Beginn kommender Woche mit Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff beginnen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock im Gespräch mit dem Sender Sky News ankündigt.

7:59 Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat lockert Massnahmen Ab Montag werden im australischen Bundesstaat New South Wales, in dem unter anderem die Grossstadt Sydney liegt, die Corona-Massnahmen deutlich gelockert. Ab dann gelten etwa keine Personenbeschränkungen mehr für Hochzeiten, in Bars oder bei Gottesdiensten. Die Lockerungen kommen, nachdem im Bundesstaat knapp vier Wochen lang keine Ansteckung passiert war. Zwar gab es Fälle von Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, sie hatten sich jedoch alle im Ausland angesteckt und konnten bei Ankunft in Isolation geschickt werden. In New South Wales lebt rund ein Drittel der australischen Bevölkerung.

5:55 Deutlich mehr Besucher auf Machu Picchu Peru lockert die Coronavirus-Auflagen für die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu. Ab dem heutigen Mittwoch können jeden Tag 1116 Menschen das wichtigste Touristenziel des südamerikanischen Andenstaats besuchen. Dies seien rund 40 Prozent mehr als bisher, wie das Kulturministerium in Lima am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Zur Begründung verwies das Ministerium auf die sinkenden Coronavirus-Infektionszahlen in Peru. Erst im November war Machu Picchu nach monatelanger Schliessung wieder geöffnet worden – zunächst nur für 675 Besucher täglich. Vor Corona waren es zu Spitzenzeiten bis zu 5000 pro Tag. Die Tourismus-Industrie im Andenstaat hat stark unter den Beschränkungen gelitten. Legende: Die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt Machu Picchu in den Anden. Keystone