Entscheiden will der Bundesrat am Freitag – ob alle Vorschläge von Innenminister Alain Berset im Gremium durchkommen, scheint unklar. Deutlich ist jedoch der Widerstand der Bergbahn-Betreiber. Verbandspräsident Hans Wicki macht unter anderem den Druck aus dem Ausland für die geplanten Verschärfungen verantwortlich.

In der Region Aostatal, das an Frankreich und die Schweiz grenzt, leben rund 125'000 Menschen

Legende: In der Region Aostatal, das an Frankreich und die Schweiz grenzt, leben rund 125'000 Menschen

Das Aostatal will als zweite Region in Italien einen Corona-Massentest starten. Die kleine Alpenregion plant für eines der kommenden Wochenenden eine Reihenuntersuchung für rund 84'000 Menschen oder etwa zwei Drittel der Einwohner, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Frankreich will seine Bürger davon abhalten, über Weihnachten in Skigebiete im Ausland zu reisen. Wenn es Länder gebe, die ihre Skigebiete offen halten, werde man «restriktive und abschreckende Massnahmen haben», um die Franzosen von einer Reise abzuhalten. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit dem belgischen Premierminister Alexander de Croo in Paris.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Link öffnet in einem neuen Fenster will bis zum 29. Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff der deutschen Biontech und von Pfizer (USA) entscheiden. Auch der US-Konzern Moderna hat einen Antrag gestellt. Eine Entscheidung werde bis zum 12. Januar 2021 erwartet, verlautete von der EMA.

Nationalrat lehnt Ausweitung der Arbeitslosenhilfe ab

Heute hat nun der Nationalrat über die Arbeitslosenversicherung und die Kurzarbeitsentschädigung im Covid-19-Gesetz, Link öffnet in einem neuen Fenster beraten. Die Ratslinke wollte die Leistungen ausweiten, diverse Anträge wurden aber abgelehnt, und der Rat blieb auf der Linie des Bundesrats: Personen mit befristeten Arbeitsverhältnissen und Lernende sollen wieder entschädigt werden. Dies ist vor allem während der Wintersaison wichtig.

Nur der Antrag von Sophie Michaud Gigon (Grüne/VD), Link öffnet in einem neuen Fenster wurde knapp angenommen: Der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung tritt per 1. September in Kraft. Die SVP wehrte sich gegen eine «Ausweitungen des Sozialstaats». Auch die Mitte-Fraktion wollte nicht mehr zu tief in die Regelungen eingreifen.

Weiter stimmte der Nationalrat dafür, dass bei der Härtefall-Regelung jene Unternehmen berücksichtigt werden sollen, die 2018/2019 im Durchschnitt einen Umsatz von 50'000 Franken erzielten. Nur so würden nicht zu viele KMU ausgeschlossen, hiess es im Rat. Der Bundesrat sieht eine Umsatzschwelle von 100'000 Franken vor. Der Rat sprach sich aber mit 112 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die tiefere Schwelle aus.

Der Rat ist auch einverstanden, dass Maskenverweigerer wieder gebüsst werden können. Dort, wo eine Maskentragpflicht nicht klar erkenntlich ist, soll aber auf eine Busse verzichtet werden (z.B. in Fussgängerzonen).

In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat dem Geschäft mit 179 Ja gegen 17 Nein bei 2 Enthaltungen zu. Am Mittwoch wird sich der Ständerat mit den Anpassungen beschäftigen.