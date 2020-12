Am Veterinärmedizinischen Labor der Universität Zürich ist schweizweit erstmals bei einer Katze das Coronavirus nachgewiesen worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Katzen und Hunde ein Infektionsrisiko für Menschen darstellten, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Medienmitteilung.

Begründet wird dies mit der Entwicklung der Fallzahlen. Im Kanton «steige die Zahl der Ansteckungen leicht an oder sei auf hohem Niveau stabil», heisst es in einem vertraulichen Brief an die Branche. Vertreter der Bündner Gastro-Branche bestätigen die Massnahme gegenüber Radio SRF. Der Kanton wird am Freitag um 10:00 Uhr über die neuen Massnahmen informieren. Die Medienkonferenz können Sie hier mitverfolgen.

Der Kanton Graubünden verschärft die Corona-Massnahmen massiv. Laut dem «Tagesanzeiger» müssen in dem Kanton ab Freitag die Restaurants für zwei Wochen schliessen. Von der Schliessung ausgenommen seien Heimlieferungen von Lebensmitteln bis 22 Uhr, Take-Away bis 22 Uhr sowie Restaurants, die an Hoteleinrichtungen angeschlossen sind. Diese dürfen jedoch nur Hotelgäste bedienen.

Berset appellierte an die Kantone, nicht zu lange zu warten, um auf die Entwicklung zu reagieren. Als positive Beispiele hob er die Westschweizer Kantone hervor, die mit scharfen Massnahmen reagiert hätten, was sich dort vor dem Hintergrund der sehr asymmetrischen Entwicklung im Land nun in Zahlen zeige.

Bundesrat Alain Berset hat in Muttenz (BL) den Schweizer Weg in der Pandemiebekämpfung verteidigt. Der Schweizer Weg habe aber seinen Preis, sagte Berset an einem Point de Presse in Muttenz BL im Beisein der beiden Baselbieter Regierungsmitglieder Thomas Weber (SVP) und Kathrin Schweizer (SP).

Die Armeeapotheke besorgte die Güter subsidiär, wenn das Gesundheitswesen sie nicht selbst beschaffen kann. In erster Linie blieb jede Gesundheitsinstitution selbst für die Beschaffung am Markt zuständig.

Das BAG meldet 80 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3169 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4455 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3676 . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die UNO zählt 47 Staaten zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt, den sogenannten LDC. Die meisten davon sind in Afrika – von Äthiopien und Mali bis zum Sudan und Tansania. In den LDC leben rund 1.06 Milliarden Menschen.

Demnach könnte es in diesen Ländern 2020 rund 32 Millionen mehr extrem arme Menschen geben, die ein Einkommen von weniger als 1.90 Dollar am Tag haben. «Die Krise wird Jahre des mühsamen Fortschritts der am wenigsten entwickelten Ländern in Bereichen wie Armutsminderung, Ernährung und Bildung umkehren», hiess es.

Die Ärmsten trifft Corona am härtesten: Wegen der Pandemie werden die am wenigsten entwickelten Länder der Welt einem UNO-Bericht zufolge ihre schwächste Wirtschaftsleistung seit 30 Jahren erleben.

Der Regierungsrat habe Verständnis für das Anliegen, in dieser Ausnahmesituation auch in der kalten Jahreszeit den Aussenraum nutzten zu können, heisst es weiter. Zudem teile er die Sorgen um die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten.

Die Tests werden bereits in den USA und in Kanada verwendet, wie das St. Galler Unternehmen auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte. Zudem ist laut einer Studie der Yale University die Sensitivität des Nachweises des Sars-CoV-2 RNA im Speichel vergleichbar bis höher als beim Nasen-Rachen-Abstrich, schreibt die Firma Home Sampling.

Kanadische Forscher haben eine Konservierungsflüssigkeit entwickelt, welche eine hohe Probenstabilität gewährleistet. In der Schweiz werden die Selbstentnahmesets ab sofort von der Home Sampling GmbH in St. Gallen vertrieben. Der Speicheltest ist CE-IVD-zertifiziert und wurde durch ein Swissmedic-zertifiziertes Labor verifiziert.

«Wir würden uns wünschen, dass Länder, die sich jetzt bereits Impfstoffe reserviert haben, tatsächlich verpflichtend Anteile abgeben», sagte Massute. Damit sollen Menschen in humanitären Not- und Krisensituationen sowie Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt geschützt werden. Es wäre unsolidarisch, wenn in Deutschland bereits die Bevölkerung geimpft werden könne, während anderswo Gesundheitspersonal noch nicht geschützt sei.

Mehr als die Hälfte der Impfstoffe im kommenden Jahr sei schon jetzt reserviert, sagte Elisabeth Massute von der Hilfsorganisation im ZDF-Morgenmagazin. «Da bleibt natürlich wenig bis gar nichts für die Ärmsten der Armen oder für Menschen in humanitären Not- und Krisensituationen übrig.»

7:30

Italien verhängt Reisesperren über Feiertage

Die italienische Regierung schränkt im Anti-Corona-Kampf die Bewegungsfreiheit über Weihnachten bis ins neue Jahr stark ein. Mit den verschärften Reisesperren bis 6. Januar will Rom einen Wiederanstieg der Infektionszahlen verhindern. Die 60 Millionen Italiener sollen abgehalten werden, in grosser Zahl in den Weihnachtsurlaub aufzubrechen oder entfernte Verwandte zu besuchen.

Konkret beschloss das Kabinett, vom 21. Dezember an das Reisen zwischen den Regionen Italiens zu verbieten. Die Menschen dürfen dann auch nicht in ihre Ferienwohnungen an der Küste oder in den Bergen fahren. Die Sperre gilt bis 6. Januar. Ausnahmen sind für die Arbeit, aus gesundheitlichen Gründen und in anderen Notlagen möglich. Die Rückkehr an den Hauptwohnort bleibt erlaubt.

Über das Weihnachtsfest und Neujahr zieht Rom die Zügel noch fester an: Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar 2021 sollen die Menschen in ihren Städten und Gemeinden bleiben. Auch hier gibt es Ausnahmen für die Arbeit oder Notsituationen.