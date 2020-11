Es ist nicht die erste Panne des britischen Testsystems: Im Oktober waren Tausende positive Fälle zunächst nicht in die Statistik eingegangen, da sie nicht korrekt in eine Excel-Tabelle übertragen worden waren. Mittlerweile zählt Grossbritannien über 1.5 Millionen bestätigte Corona-Infektionen.

Eine grosse Mehrheit in Deutschland würde eine europaweite Schliessung von Skigebieten befürworten. 73.8 Prozent der Befragten gaben bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der «Augsburger Allgemeinen» an, es sei eindeutig oder eher richtig, zur Eindämmung der Pandemie alle europäischen Skigebiete zu schliessen.

10:22

Die Westschweiz bekommt das Virus in den Griff

Die Fallzahlen bleiben in der Schweiz hoch, sind aber leicht rückläufig. Besonders in der Westschweiz sinken sie deutlich. «Ein Rückgang zeigt sich speziell in Kantonen, welche bisher hohe Fallzahlen hatten und mit zusätzlichen Massnahmen reagierten», sagte Thomas Steffen, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, an der gestrigen Medienkonferenz.

Mit Ausnahme von Basel-Stadt und Bern gelten in der Deutschschweiz kaum schärfere Massnahmen – obwohl der R-Wert, also wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, in die Höhe schnellt. Mit ihren strengen Massnahmen konnten die Westschweizer Kantone die Verbreitungsraten des Virus deutlich senken. Demgegenüber stehen die Deutschschweiz und das Tessin mit höheren Reproduktionswerten.