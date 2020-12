Der Ticker startet um 5:50 Uhr

15:58 Empfehlung zur Kontaktbeschränkung Nun erklärt der Innenminister die einzelnen Massnahmen, die Sie einzeln aufgelistet weiter unten im Ticker finden. Es gebe zwar kein Obligatorium, aber eine «nachdrückliche Empfehlung» zur Kontaktbeschränkung auf maximal zwei Haushalte bei privaten Treffen oder im Restaurants. Auch eine Empfehlung sei das Homeoffice.

15:55 Nächste Woche könnte es neue Massnahmen geben In den Kantonen soll es keinen R-Wert über 1 geben, das gefährde die Lage. Anfang nächster Woche werde der Bundesrat die Lage neu beurteilen und entscheiden, ob es neue Massnahmen in den Kantonen braucht. Für einige Kantone könnte das bereits zu spät sein, so Bundesrat Berset. Diese müssten eigene Massnahmen ergreifen. Die Situation entwickle sich nicht so, wie es der Bundesrat sich gewünscht hätte. Die Kurve sei nun zwar flach, aber nicht mehr absteigend.

15:52 Berset: «Wir riskieren, dass wir eine Abflachung auf sehr hohem Niveau haben» Am Anfang des Winters möchte man die Situation unter Kontrolle halten, sagt Alain Berset. Man stelle fest, dass es nicht nur eine Verlangsamung gebe – es sei auch mit mehr neuen Fällen zu rechnen. Es gelte daher, «vorsichtig zu sein». Man müsse alles tun, eine Trendumkehr zu verhindern. Berset erwähnt auch, dass die Situation in den Kantonen sehr unterschiedlich sei. Vor allem in der Deutschschweiz beobachte man eine Stagnation auf hohem Niveau aber auch eine Erhöhung in einzelnen Kantonen.

15:49 Berset: «Sobald ein negatives Signal kommt, müssen Massnahmen ergriffen werden» Bundesrat Alain Berset beginnt mit der Medienkonferenz: «Die Schweiz hat einen eigenen Weg gewählt, das gewährt Freiheiten, hat aber auch seinen Preis.» Das Gesundheitssystem stehe unter Druck, die Situation sei alles andere als einfach. Sobald ein negatives Signal komme, müssten Massnahmen ergriffen werden, sonst gerate die Lage ausser Kontrolle, meint der Gesundheitsminister.

15:45 Das hat der Bundesrat beschlossen Wir begrüssen Sie zur Medienkonferenz von Innenminister Alain Berset. Er informiert über die Beschlüsse des Bundesrates. Ab dem 9. Dezember gilt neu: Strengere Regeln für Wintersport: Skigebiete müssen ab 22. Dezember eine kantonale Bewilligung haben. Voraussetzung für diese ist, dass die epidemiologische Lage im Kanton den Skibetrieb erlaubt. Das heisst: genügend Kapazitäten beim Contact-Tracing, in den Spitälern und für das Testen.

Skigebiete müssen ab 22. Dezember eine kantonale Bewilligung haben. Voraussetzung für diese ist, dass die epidemiologische Lage im Kanton den Skibetrieb erlaubt. Das heisst: genügend Kapazitäten beim Contact-Tracing, in den Spitälern und für das Testen. Kapazitätsbeschränkung in Skigebieten: In geschlossenen Transportmitteln wie Kabinen und Gondeln dürfen nur zwei Drittel der Plätze gefüllt werden. Auf allen Bahnen gilt Maskenpflicht, auch beim Anstehen. Es muss auch genügend Abstand gewährt werden. Weitergehende Kapazitätsbeschränkungen, die im Vorfeld bekannt wurden, wurden nicht getroffen.

In geschlossenen Transportmitteln wie Kabinen und Gondeln dürfen nur zwei Drittel der Plätze gefüllt werden. Auf allen Bahnen gilt Maskenpflicht, auch beim Anstehen. Es muss auch genügend Abstand gewährt werden. Weitergehende Kapazitätsbeschränkungen, die im Vorfeld bekannt wurden, wurden nicht getroffen. Restaurants in Skigebieten: Es darf nur eingetreten werden, wenn ein Tisch frei ist.

Es darf nur eingetreten werden, wenn ein Tisch frei ist. Kontrolle der Kantone durch den Bund: Die Skigebiet-Betreiber müssen zudem Schutzkonzepte vorlegen. Die Kantone müssen die Einhaltung überprüfen und zudem dem Bund Rechenschaft ablegen. Zudem erhöht der Bundesrat den Druck auf die Kantone. Kantone mit negativer Fall-Entwicklung sollen sofort handeln. Tun sie dies nicht, beschliesst der Bund am 11. Dezember strengere Massnahmen. Weiter wurde entschieden: Weniger Personen in den Läden: Kapazitätsbeschränkung in den grösseren Läden von heute 4 auf 10 Quadratmeter pro Kunde.

Kapazitätsbeschränkung in den grösseren Läden von heute 4 auf 10 Quadratmeter pro Kunde. Neue Regeln für Restaurants: Erhebung der Kontaktdaten ist schweizweit obligatorisch. Sperrstunde wird an Silvester auf 1 Uhr verlängert.

Erhebung der Kontaktdaten ist schweizweit obligatorisch. Sperrstunde wird an Silvester auf 1 Uhr verlängert. Homeoffice-Empfehlung: Arbeitgeber sollen Homeoffice ermöglichen.

Arbeitgeber sollen Homeoffice ermöglichen. Empfehlung zur Kontaktbeschränkung: Treffen im Privaten oder in Restaurants sollen auf zwei Haushalte beschränkt sein. Die Grenze von 10 Personen wird beibehalten.

Treffen im Privaten oder in Restaurants sollen auf zwei Haushalte beschränkt sein. Die Grenze von 10 Personen wird beibehalten. Singen verboten: Ausserhalb des Familienkreises und der obligatorischen Schulen ist Singen sowohl im Freien, wie auch in Innenräumen verboten.

15:12 Kein Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden Das traditionelle Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden am 31. Dezember und am alten Silvester (13. Januar) fällt aus. Die epidemiologische Lage lasse es nicht zu, den grössten Brauchtumsanlass im Kanton durchzuführen, gab die Regierung am Freitag bekannt. Sie wies die Chlausenschuppel (Gruppen) sowie Gäste von nah und fern an, «die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und in der kommenden Zeit auf die sonst geliebten Traditionen und deren Besuch zu verzichten». Wegen der unvermeidlichen Menschenansammlungen und des Sing-Verbots dürfe das Chlausen nicht stattfinden. Auch die Fasnacht und weitere Ausserrhoder Bräuche dieser Jahreszeit wie «Gidio Hosestoss» oder das «Bloch» fallen aus, wie die Regierung im Communiqué schreibt. Die Einhaltung der Regeln werde vor Ort von den Behörden kontrolliert. Bei Verstössen werde eingeschritten.

14:42 Thankgsgiving treibt Ansteckungszahl in den USA auf Rekordwert In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Am Donnerstag gab es 217'664 neue bestätigte Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervorging. Der bislang höchste Wert war am Freitag voriger Woche mit rund 205'000 neuen Fällen registriert worden. Auch bei der Zahl der gemeldeten Toten gab es erneut einen Höchststand. Am Donnerstag wurden 2879 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion verzeichnet. Der bislang höchste Wert war erst am Vortag mit 2804 Toten registriert worden. In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Am Donnerstag gab es 217 664 neue bestätigte Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Freitagmorgen (MEZ) hervorging. Der bislang höchste Wert war am Freitag voriger Woche mit rund 205 000 neuen Fällen registriert worden. Nach dem Feiertag Thanksgiving in der vergangenen Woche hatten Experten mit einer landesweiten Zunahme der Ansteckungen gerechnet. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte im Vorfeld von Familienbesuchen und Reisen dringend abgeraten. Viele Menschen hielten sich jedoch nicht daran. 01:48 Video Aus dem Archiv: An Thanksgiving feiert die Familie – trotz Corona Aus Tagesschau vom 26.11.2020. abspielen

14:27 Griechisches Schutzkonzept treibt seltsame Blüten Die Auswüchse der Corona-Massnahmen hat ein griechisches Ehepaar zu spüren bekommen, das mit dem Taxi zum Flughafen fahren wollte. Bei einer der zahlreichen Strassenkontrollen im Rahmen des griechischen Lockdowns wurden die Athener Eheleute mit je 300 Euro Strafe belegt, weil pro Taxi nur ein Kunde erlaubt ist. Auch dem Taxifahrer wurden 300 Euro aufgebrummt. Dem Fernsehsender Antenna gegenüber zeigte sich der Ehemann fassungslos: «Wo ist da die Logik? Das ist doch meine Frau, mit der ich rund um die Uhr zusammen bin! Sollen wir zwei verschiedene Taxis nehmen?» Ja, lautet die Antwort. Während des griechischen Lockdowns gibt es für Taxi-Fahrten mit mehreren Personen nur zwei Ausnahmen: Wenn ein Elternteil mit minderjährigen Kindern unterwegs ist oder wenn jemand ins Krankenhaus muss und der Arzt dafür eine Begleitperson verordnet. In Griechenland gilt seit Anfang November ein harter Lockdown, der jüngst um eine Woche bis zum 14. Dezember verlängert wurde. Legende: «Wo ist da die Logik?» empört sich ein griechisches Ehepaar über die Corona-Massnahmen, die im Regelfall nur eine Person pro Taxifahrt zulassen (Symbolbild). imago images

14:02 Gezielt oder in der Fläche testen? Zwei Nachbarstaaten auf einem je anderen Weg In der Hauptstadt Wien und einigen anderen Regionen Österreichs haben am Freitag freiwillige Massentests begonnen. Die Kapazität liegt in Wien bei bis zu 150'000 Tests pro Tag. Ziel der österreichischen Regierung ist es, durch die vielen Tests besonders auch symptomfreie Infizierten zu entdecken, um so Infektionsketten zu durchbrechen. Derweil geht das Nachbarland Deutschland einen ganz anderen Weg. Bund und Länder stützten sich bei ihrer Test-Strategie auf eine «sehr ausdifferenzierte Empfehlung des Robert Koch-Instituts, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Diese sehe vor, dass man gezielt teste und nicht in der Fläche. Virologen und andere Experten hätten der Bundesregierung versichert, dass Massentests wenig Aussagekraft hätten. Es sei besser, «immer dort hinzugehen, wo Infektionsfälle auftreten». Massentests, wie sie nun auch Österreich durchführt, gab es zuvor bereits in anderen Staaten wie der Slowakei oder Regionen. In der Schweiz sind sie vom 11. bis 13. Dezember in einzelnen Bünder Regionen geplant. Legende: Die Corona-Massentests in Österreich stossen auf reges Interesse. Zum Auftakt am Freitag bildeten sich in Wien und Innsbruck längere Warteschlangen vor den Teststationen. Und auch drinnen waren die Testzentren nach Öffnung bald gut besucht. Reuters

13:32 Studie: Antikörper nach Moderna-Impfung monatelang nachweisbar Die durch den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna ausgelöste Immunantwort ist mehrere Monate deutlich im Blut nachweisbar. Das zeigen Daten aus einer sogenannten Phase-I-Studie, die im «New England Journal of Medicine» («NEJM») veröffentlicht wurden. Das Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass die Moderna-Impfung über einen längeren Zeitraum Schutz gegen Covid-19 bietet. Ein Nachweis ist das aber nicht. Der Impfstoff mit dem Namen «mRNA-1273 produzierte hohe Mengen an bindenden und neutralisierenden Antikörpern, die erwartungsgemäss mit der Zeit leicht abnahmen, aber bei allen Teilnehmern drei Monate nach der Auffrischungsimpfung weiterhin erhöht waren», schreiben Experten um Alicia T. Widge vom US-Nationalen Institut für Infektionskrankheiten (NIAID). «Diese Daten stimmen uns weiterhin optimistisch, dass das hohe Mass an Wirksamkeit, das kürzlich durch mRNA-1273 zur Verhinderung der Covid-19-Krankheit nachgewiesen wurde, dauerhaft sein wird», sagte Tal Zaks von Moderna laut einer Mitteilung. Moderna geht davon aus, im ersten Vierteljahr 2021 weltweit rund 100 bis 125 Millionen Dosen seines Coronavirus-Impfstoffes ausliefern zu können. Von den rund 125 Millionen Impfdosen würden 85 bis 100 Millionen in den USA zur Verfügung stehen. Rund 25 Millionen Impfeinheiten sollen in andere Länder geliefert werden, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag (Ortszeit).

13:07 Swiss macht täglich Verlust von bis zu 2 Millionen Franken Der Flughafen Zürich und die Swiss erholen sich nur langsam vom Lockdown im Frühling. Nach einem Anstieg des Flugverkehrs im Sommer ist die Zahl der Passagiere und Flugbewegungen wieder zurückgegangen. «Die Situation ist heute eigentlich wieder wie im Lockdown», sagte Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, an einer Medienkonferenz. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Passagiere 90 Prozent tiefer. Auch Thomas Klühr, CEO von Swiss, verglich die aktuelle Situation mit derjenigen im Frühling. Die Fluggesellschaft mache derzeit täglich einen Verlust von 1.5 bis 2 Millionen Franken. Die immer wieder ändernden Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen seien eine unglaubliche Herausforderung. Auf der Langstrecke fliege Swiss derzeit 15 von 29 Destinationen an, bei den Kurzstrecken seien es 33 von 90. «Wir sind weit weg von Profitabilität», sagt Klühr. Eine Prognose, bis wann sich die Luftfahrtbranche erholen könnte, wollten weder Widrig noch Klühr abgeben. Beide setzen jedoch grosse Hoffnungen auf die Impfungen gegen das Coronavirus. Legende: Auf der Langstrecke fliege Swiss derzeit 15 von 29 Destinationen an, bei den Kurzstrecken seien es 33 von 90. «Wir sind weit weg von Profitabilität», so Swiss-CEO Klühr. Keystone

12:51 Ungarns Ministerpräsident stichelt gegen EU Einmal mehr kritisiert Ungarns Ministerpräsident die EU. Dieses Mal darauf Bezug nehmend, dass in der EU noch kein Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen wurde. Dass demgegenüber die britische Arzneimittelaufsicht MHRA als erste Behörde weltweit dem von Biontech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilte, bezeichnete Viktor Orban als «Ohrfeige» für die EU. Orban liegt Kritikern zufolge wegen des von ihm betriebenen Abbaus von Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn im Dauerkonflikt mit der EU. Zusammen mit Polen blockiert Ungarn derzeit Entscheidungen zum EU-Haushalt und zu milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen - weil die EU für die Geldverteilung die Einhaltung von Rechtsstaatsnormen in den EU-Staaten zur Bedingung machen will. Wer aus der EU ausgetreten ist, geht seinen eigenen Weg, sucht eigene Lösungen, kann die Gesundheit und das Leben seiner Bürger schneller schützen als wir, die wir in der EU drin geblieben sind.

12:22 Lockerungen im Kanton Jura unter strengen Auflagen Der Kanton Jura lockert wie angekündigt seine Corona-Schutzmassnahmen. So dürfen Restaurants, Cafés, Bars und Museen ab dem 10. Dezember wieder ihre Türen öffnen. Allerdings gelten strenge Öffnungszeiten. Sämtliche Restaurants, Cafés und Bars im Kanton können ab dem 10. Dezember grundsätzlich von 06.00 bis 18.30 Uhr geöffnet sein, wie die jurassische Regierung mitteilte. Nach 18.30 Uhr dürfen aber nur noch beim Kanton angemeldete Betriebe mit einer Küche, in der auch Essen zubereitet wird, Gäste empfangen. Darüber hinaus dürfen ab 18.30 Uhr nur Getränke serviert werden, wenn der Gast gleichzeitig auch eine Mahlzeit zu sich nimmt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Jura 04.12.2020 Mit Video

12:04 USA und zahlreiche europäische Länder wieder auf Quarantäne-Liste Die Schweiz hat die Quarantäneliste um ein Dutzend Länder und einige Regionen in Italien und Österreich ergänzt. Personen, die unter anderem aus den USA, Portugal oder Kroatien in die Schweiz einreisen, müssen sich in Isolation begeben. Nicht mehr auf der Liste ist Tschechien. Die Liste gilt ab dem 14. Dezember. In Italien betrifft dies die Region Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien sowie Venetien. In Österreich kommen zusätzlich zu den Ländern Oberösterreich und Salzburg das Bundesland Kärnten sowie die Steiermark dazu. In Frankreich gilt nach wie vor eine Quarantänepflicht bei der Einreise aus dem Überseegebiet Französisch-Polynesien. Folgende Staaten befinden sich ausserdem auf der Liste (neu dazugekommene fett markiert): Andorra

Georgien

Jordanien

Kroatien

Litauen

Luxemburg

Montenegro

Nordmazedonien

Polen

Portugal

San Marino

Serbien

Slowenien

Ungarn

Vereinigte Staaten von Amerika

11:49 Trend weiter rückläufig – allerdings auf tiefem Niveau Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4382 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3692. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Das BAG meldet ausserdem 101 neue Verstorbene. Aktuell werden 3098 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18,2 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'305 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken.

10:59 Medienkonferenz beendet Der Regierungspräsident appelliert nochmal an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und schliesst damit die Medienkonferenz. Wir halten Sie im Liveticker weiterhin über die aktuellen Entwicklungen in der Schweiz und auf der ganzen Welt auf dem Laufenden.

10:57 Verteilung der Fälle? Adäquate Erhebung? Ein Journalist hakt nach, was die Verteilung der Fälle im Kanton und deren Erhebung betrifft. Regierungsrat Peter Peyer betont: Im Gegensatz zur ersten Welle, bei der die Clusterbildung noch offensichtlich war, hätte man jetzt die Situation, dass man im ganzen Kanton flächendeckend in vielen Institutionen immer wieder Fälle habe. Man könne das nicht mehr eingrenzen. Insofern bringe es also auch nicht viel, nur an einem kleinen Ort einzuwirken. Man hoffe hier, insbesondere mit den Flächentests ein klareres Bild zu bekommen.

10:56 Erwartungen an den Bundesrat? Ein Journalist erkundigt sich nach den Erwartungen an den Bundesrat. «Wenn nur noch 40 oder 50 Prozent in ein Skigebiet dürften, dann wäre das für uns ein Schreckensszenario», sagt Marcus Caduff. Dann stünde das wirtschaftliche Überleben von Unternehmen auf dem Spiel. Ebenso falsch wäre es laut Caduff aber, gar keine Einschränkungen vorzunehmen – dann bekomme man die Pandemie nicht in den Griff.

10:52 Wann, wie, wo wird geimpft? Ein Journalist fragt nach der Impfstrategie. Dazu wieder Kantonsärztin Jamnicki: Die definitive Impfstrategie sei noch nicht erstellt. Erst wenn man Einzelheiten der einzelnen Impfstoffe kenne, also die Wirksamkeit, Nebenwirkungen, dann werde bestimmt, welche Gruppen am meisten profitierten. Eine übergeordnete Impfstrategie – wer kriegt was – sei in Erarbeitung. In einer ersten Runde – man spreche von Monaten oder vom ganzen nächsten Jahr – würden sicher nur Risikopatienten geimpft. Der zweite Schritt sei die Logistik. Auch da sei man mit Hochdruck dran. Im Kanton Graubünden werde es wohl in einer ersten Phase auf Impfzentren hinauslaufen. Denn die Lagerbedingungen würden es fast verunmöglichen, dass man in alle Arztpraxen liefere.