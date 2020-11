Der Ticker startet um 5:50 Uhr

14:55 Italienerinnen und Italiener müssen Silvester wohl zu Hause bleiben In Italien zeichnet sich ab, dass die nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr für die 60 Millionen Italiener auch noch an Silvester gelten dürfte. Die Sperre gilt bereits seit Anfang November. Um eine dritte Corona-Welle zu vermeiden, müsse die Politik auch im Dezember streng bleiben, sagte Italiens Minister für Angelegenheiten der Regionen, Francesco Boccia. Sollten die Beschränkungen wie bisher fortbestehen, müssten die Menschen Silvester eben bei sich zu Hause feiern, erläuterte er. Ausserdem hat Italiens Regierung in der Nacht weitere acht Milliarden Euro an Corona-Finanzhilfen beschlossen. Legende: Das Leben in Italien ist stark eingeschränkt. Viele Touristenattraktionen sind zu, nachts gilt eine Ausgangssperre. Keystone

14:32 Deutsches Wort des Jahres lautet «Corona-Pandemie» Eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat entschieden, «Corona-Pandemie» zum Wort des Jahres 2020 zu ernennen. Als Wort des Jahres stehe Corona-Pandemie auch für eine Vielzahl neuer Wortbildungen: Coronavirus, -krise, -zahlen, -jahr, Corona-Demo, -Hotspot, -Warn-App, coronabedingt, -geplagt...und so weiter. Da die GfdS das Wort meist in einem sehr deutschlandlastigen Bezug wählt, wählt die Schweiz seit 2003 jeweils ein eigenes Wort des Jahres.

13:14 Impfstoff: Moderna beantragt Zulassung in EU Der Pharmakonzern Moderna will als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag solle noch heute bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur gestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Parallel dazu soll eine Notfall-Zulassung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden. In der EU könnte das Mittel laut Moderna bereits im Dezember ausgeliefert werden, sofern es eine Zulassung erhält. Der Moderna-Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent, wie das Unternehmen mitteilt. Das gehe aus der neuesten Analyse der Phase III-Studie hervor, an der 30'000 Menschen in den USA teilnehmen. Eine Hälfte der Teilnehmer bekommt dabei den Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo-Mittel. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen in zeitlichem Abstand notwendig. 03:27 Video Archiv: US-Konzern Moderna meldet Erfolg mit Corona-Impfstoff Aus 10vor10 vom 16.11.2020. abspielen

12:54 Evangelische Kirche empfiehlt Patientenverfügung Bei Knappheit in der Intensivpflege müssen Ärztinnen und Ärzte entscheiden, wer ein Bett erhält. Das stellt sie vor gravierende ethische Probleme. Damit deswegen keine Tragödien entstehen, rät die Evangelische Kirche Schweiz (EKS) zur Patientenverfügung. Die EKS veröffentlichte zehn Fragen und Antworten, die einen möglichen Ausweg aus der ethischen Problematik aufzeigen. Diese sollen vermeiden, dass das Unglück der Krankheit zur Ungerechtigkeit wird. Jeder Mensch sollte die Frage klären, ob er eine intensivmedizinische Behandlung wünscht oder auf sie verzichtet. Der Entscheid sollte dokumentiert werden. Legende: Keystone

11:55 Rund 8780 neue Fälle – Trend weiterhin rückläufig Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 8782 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3737 . Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18,3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv.

Das BAG meldet 195 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3235 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:45 Maskengrössen: «Über fünfzig Prozent der Bevölkerung werden nicht berücksichtigt» Anders als bei Stoffmasken gibt es bei den Hygienemasken nur eine Grösse. Die passt allerdings nicht allen gleich gut. Um zu testen, wie viele Viren und Bakterien eine Maske zurückhält, wird sie im Labor einem sogenannten Norm-Kopf angezogen, erklärt Ernest Weingartner vom Institut für Sensorik und Elektronik der Fachhochschule Nordwestschweiz: «Diese Norm-Köpfe sind männlich. Damit werden aber über fünfzig Prozent der Bevölkerung nicht berücksichtigt.»

11:10 Corona-Schnelltests neu auch in Zuger Apotheken Der Kanton Zug weitet sein Testangebot aus: Ab Dienstag führen neu auch drei Apotheken in Steinhausen, Zug und Rotkreuz Antigen-Schnelltestes durch. Angesichts sinkender Testraten komme der Ausbau des Testangebots gerade zum richtigen Zeitpunkt, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit. Zusammen mit dem Kantonsarzt ruft sie die Bevölkerung dazu auf, sich auch bei nur leichten Symptomen testen zu lassen.

10:39 Caritas: Coronakrise verschärft Armut Laut Caritas Schweiz verschärft die Coronakrise die Armut in der Schweiz. Das Hilfswerk fordert deshalb Bund und Kantone auf, gesamtschweizerisch Direktzahlungen basierend auf dem System der Ergänzungsleistungen einzuführen. Zudem solle die Kurzarbeitsentschädigung für Menschen in prekären Situationen auf 100 Prozent erhöht werden, fordert Caritas Schweiz. Die Anfragen von Menschen in Not seien seit Beginn der Pandemie sprunghaft angestiegen – in den Sozialberatungen der Caritas habe es eine Verdoppelung der Beratungen gegeben. Viele der Betroffenen seien Familien mit minderjährigen Kindern, überdurchschnittlich häufig befänden sich Alleinerziehende in finanziellen Nöten. In der Westschweiz stünden zudem die vielen arbeitenden Sans-Papiers in Krisensituationen ohne jegliche soziale Sicherheit da. Grund seien meistens Lohneinbussen aufgrund der Coronakrise. Audio Armutsrisiko Corona 02:41 min, aus Rendez-vous vom 30.11.2020. abspielen. Laufzeit 02:41 Minuten.

9:25 Deutschland plant Gesundheitsreserve mit Schutzausrüstung Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn will bis Ende 2021 eine nationale Gesundheitsreserve etwa mit Schutzausrüstung aufbauen. Dazu sollen an 19 Standorten in

Deutschland Bestände gelagert werden. Künftig soll Reservebedarf für einen Monat vorgehalten werden. Aus dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Konzept für das Corona-Kabinett der Bundesregierung geht zudem hervor, dass die Bestände ab 2022 verstärkt mit in Deutschland produzierten Masken aufgefüllt werden sollen. Legende: Der deutsche Gesundheitsminister will künftig einen Reservebedarf an Schutzausrüstung für einen Monat vorrätig halten. Keystone

7:47 Chinas Industrie wächst so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr Die chinesische Industrie hat ihren Erholungskurs im November fortgesetzt. Chinas Fabrikaktivität expandierte im November mit dem schnellsten Tempo seit mehr als drei Jahren. Chinas riesiger Industriesektor kehrt ungeachtet der zweiten Corona-Welle bei wichtigen Handelspartnern stetig auf das Aktivitätsniveau vor der Pandemie zurück. Auch der Dienstleistungssektor konnte im November zulegen. Zu Chinas Dienstleistungssektor gehören viele kleinere private Unternehmen, die sich langsamer von der Corona-Pandemie erholen als das verarbeitende Gewerbe.

6:46 Mehrfache Corona-Tests für Olympia-Athleten Auf die Organisatoren der wegen Corona auf nächsten Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio kommen erhebliche Zusatzkosten zu. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo schätzt das Organisationskomitee die Kosten für Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus auf rund 100 Milliarden Yen (rund 802 Millionen Euro). Am 2. Dezember wollen das japanische NOK, die Stadt Tokio und die japanische Zentralregierung einen Zwischenbericht zu den Corona-Massnahmen vorlegen, wie auch die japanische Tageszeitung «Nihon Keizai Shimbun» berichtet. Dem Blatt zufolge sollen ausländische Athleten mehrfachen Corona-Tests unterzogen werden.

6:02 Wegen Corona mehr Malaria-Todesfälle befürchtet Wegen der Corona-Pandemie könnte es der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge in diesem Jahr Zehntausende zusätzliche Todesfälle durch Malaria geben. Je nachdem wie stark die Malaria-Gesundheitsdienste wegen der Pandemie unterbrochen worden seien, könne es zwischen 20'000 und 100'000 mehr Malaria-Tote geben als erwartet, die meisten davon Kinder, sagte Pedro Alonso, der Leiter des Malaria-Programms bei der WHO. Einem am Montag veröffentlichten WHO-Bericht zufolge starben 2019 rund 409'000 Menschen weltweit an Malaria, die meisten davon in Afrika. Legende: Die Experten kritisierten, dass Malaria, an der vor allem in Afrika viele Menschen sterben, nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit und Finanzmittel bekomme wie das Coronavirus. Keystone

5:57 Zahlen aus den USA Die US-Seuchenzentren CDC geben 143'333 neue Positiv-Tests und 1210 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt mehr als 13.14 Millionen Corona-Infektionen und

265'166 Tote verzeichnet.