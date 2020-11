Der Ticker startet um 7:15 Uhr

19:22 Niederländische Regierung schickt Shopper heim Im Kampf gegen die Corona-Epidemie greifen Rotterdam und weitere niederländische Grossstädte durch und lassen Geschäfte früher schliessen. In der Hafenmetropole Rotterdam durften Läden in der Innenstadt am Samstag bereits um 17.00 Uhr keine neuen Kunden mehr einlassen und mussten dann um 18.00 Uhr endgültig schliessen. Ausgenommen waren Lebensmittelgeschäfte. Wie der Sender NOS berichtete, dürfen Geschäfte in Rotterdam üblicherweise bis 20.00 Uhr Kunden empfangen. Wegen vorweihnachtlicher Überfüllung gab es auch in Eindhoven und Dordrecht frühere Schliesszeiten, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Amsterdam rief Bürger über die sozialen Netzwerke auf, nicht in die Geschäftszone der Innenstadt zu kommen. Menschen sollten Orte verlassen, wo der vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden könne.

18:12 Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen hat die Polizei in London mehr als 60 Menschen festgenommen. «Wir gehen davon aus, dass diese Zahl noch steigt», twitterte die Polizei am Samstagnachmittag. «Wir fordern die Menschen auf, nach Hause zu gehen.» Im aktuellen Teil-Lockdown sollen die Bürger in England ihr Zuhause nur aus triftigen Gründen wie Arbeit, Einkauf oder der Pflege Angehöriger verlassen. Demonstrationen gehören nicht zu den erlaubten Ausnahmen. Teilnehmer zogen – zumeist ohne Abstand und Masken – durch die Londoner Innenstadt. Auf ihren Plakaten stand etwa «Stop Controlling Us» («Hört auf, uns zu kontrollieren») oder «No More Lockdowns» («Keine Lockdowns mehr»). Es kam mehrfach zu Zusammenstössen mit der Polizei. Legende: Londoner Bobbys halten eine junge Demonstrantin fest. Reuters

15:56 Offene Skigebiete: Hans Wicki plädiert für mehr Coolness Die Schweiz soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ihren eigenen Weg gehen und das Skifahren weiter erlauben. Seilbahnen-Präsident Hans Wicki hat trotz ausländischen Forderungen für eine Schliessung der Skigebiete zu mehr Coolness und Gelassenheit aufgerufen. Es gebe kein vernünftiges und nachvollziehbares Argument, das für eine Schliessung aller Skigebiete spreche, sagte der Präsident von Seilbahnen Schweiz in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. In der Schweiz seien gewisse Skigebiete seit zwei Monaten offen, keines davon habe sich zu einem Hotspot für Virus-Ansteckungen entwickelt. Weiter sagte der Nidwaldner FDP-Ständerat und Verwaltungsratspräsident der Titlis-Bahnen, es bringe nichts, Skigebiete zu schliessen aus Angst davor, dass sich Gäste möglicherweise beim Après-Ski anstecken würden. Für die Gastronomie-Branche gebe es Schutzkonzepte. Bei den Bergbahnen gelte in Innenräumen und in Bereichen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine Maskentragpflicht. Wicki räumte ein, dass es an Bahn- und Skiliftstationen zu «Staus» kommen könne, aber die Situation sei vergleichbar mit der Lage in Trams und Zügen. Audio Wintersport um welchen Preis? 27:27 min, aus Samstagsrundschau vom 28.11.2020. abspielen. Laufzeit 27:27 Minuten.

14:58 Experten: Corona-Lage und Wintersport in Italien nicht vereinbar Angesichts der Corona-Infektionszahlen in Italien haben Experten des Gesundheitsministeriums die Aussicht auf Wintersport und ein normales Weihnachten getrübt. Es werde ein anderes Weihnachten werden, sagt der Präsident des Gesundheitsrates, Franco Locatelli, am Samstag. Die aktuellen Zahlen seien zudem «nicht mit einer Öffnung des Wintersportbetriebs vereinbar». Auch ein Silvester und Neujahr wie gewohnt seien in diesem Jahr unvorstellbar. Laut des aktuellen Lageberichts signalisieren die Corona-Daten, dass die Massnahmen der vergangenen Wochen zwar Wirkung zeigen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sei aber immer noch signifikant hoch. In vielen Regionen gelte weiter ein hohes Risiko. Der Anstieg der Fallzahlen-Kurve etwa würde zurückgehen, sagt der Chef des nationalen Gesundheitsinstituts ISS, Silvio Brusaferro. Auch der Reproduktionswert für den aktuell bemessenen Zeitraum vom 4. bis 17. November sank von zuletzt durchschnittlich 1.2 auf 1.08. «Ein R-Wert etwas über eins bedeute jedoch immer noch ein Ansteigen der Fälle», kommentiert Brusaferro.

13:50 Austragung WEF 2021 in der Zentralschweiz noch nicht gesichert Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Austragung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Mai 2021 in der Zentralschweiz laut WEF-Gründer Klaus Schwab noch nicht gesichert. Leider sei die Situation aktuell in der Schweiz diesbezüglich schwierig, sagt Schwab in einem Interview mit den CH Media-Zeitungen vom Samstag. Die Schweiz sei grundsätzlich als Austragungsort gesetzt, solange die Coronalage dies zulasse, sagt Schwab. Die Organisatoren würden die Lage laufend beobachten und zeitnah «definitiv» entscheiden. Das Treffen hochrangiger Politiker und Wirtschaftsleute aus aller Welt werde nur dann durchgeführt, wenn die Sicherheit und die Gesundheit für die Teilnehmer und die Bevölkerung garantiert seien, sagt Schwab. Das WEF als sogenannter Super-Spreader-Event müsse ausgeschlossen werden können wegen der Gesundheit der Menschen und auch, weil ein solcher Vorfall Folgen für das WEF haben könne, von denen sich die Organisation nicht mehr erholen würde. Legende: WEF-Gründer Klaus Schwab kann den Austragungsort des WEF 2021 in der Zentralschweiz noch nicht definitiv bestätigen. Keystone

12:46 Falsche Corona-Testresulate in Grossbritannien In Grossbritannien ist mehr als 1300 Menschen fälschlicherweise ein positives Testergebnis ausgestellt worden. 1311 Bürgern, die sich zwischen dem 19. und 23. November hätten testen lassen, sei ein positives Ergebnis ausgestellt worden, das jedoch ungültig sei, teilt die britische Gesundheitsbehörde mit. Es habe Probleme mit den Chemikalien gegeben. Die Betroffenen werden benachrichtigt und sollen einen weiteren Test machen. Es ist nicht die erste Panne des britischen Testsystems: Im Oktober waren Tausende positive Fälle zunächst nicht in die Statistik eingegangen, da sie nicht korrekt in eine Excel-Tabelle übertragen worden waren. Mittlerweile zählt Grossbritannien über 1.5 Millionen bestätigte Corona-Infektionen.

12:05 Mehrheit der Deutschen ist für Skigebiet-Schliessung Eine grosse Mehrheit in Deutschland würde eine europaweite Schliessung von Skigebieten befürworten. 73.8 Prozent der Befragten gaben bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der «Augsburger Allgemeinen» an, es sei eindeutig oder eher richtig, zur Eindämmung der Pandemie alle europäischen Skigebiete zu schliessen. Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sprach sich für ein Verbot aus. «Ski-Regionen wollen natürlich, dass die Saison nicht ausfällt. Aber ein zweites Ischgl können wir uns diesen Winter nicht erlauben, sonst besteht die Gefahr, dass wir europaweit in einer Lockdown-Situation landen», sagte Hans dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland».

11:21 Shopping ist in Genf nun wieder möglich Im Kanton Genf dürfen die Läden und Boutiquen heute wieder öffnen. Schon am Vormittag bildeten sich vor den Einkaufsgeschäften lange Schlangen. Denn im Inneren gelten strenge Auflagen, pro zehn Quadratmetern Fläche darf nur eine Person eintreten. Die nicht-lebenswichtigen Geschäfte waren Anfang Monat geschlossen worden, um die zweite Pandemiewelle einzudämmen, die den Kanton heftig getroffen hat. Die Lockerung der Massnahmen geschieht, nachdem am vergangenen Samstag bereits Coiffeure, Kosmetiker und Therapeuten wieder öffnen konnten. 00:34 Video In Genf sind die Geschäfte wieder offen Aus Tagesschau vom 28.11.2020. abspielen

10:47 Corona beim FC St. Gallen: Quarantäne für die gesamte Mannschaft Die für diesen Sonntag geplante Super-League-Partie zwischen Zürich und St. Gallen kann nicht stattfinden. Nachdem zwei weitere Spieler der Ostschweizer positiv getestet worden waren, stellte das St. Galler Kantonsarztamt die gesamte Mannschaft bis am 1. Dezember unter Quarantäne. Dem Verschiebungsgesuch der St. Galler gab die Swiss Football League statt, weil dem Klub für die Partie gegen den FCZ nachweisbar weniger als 14 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung stehen. Noch ist offen, wann das Spiel der 9. Runde nachgeholt wird. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 2 Corona-Fälle im Team FC St. Gallen muss in Quarantäne – Spiel gegen FCZ verschoben 28.11.2020 Mit Video

10:22 Die Westschweiz bekommt das Virus in den Griff Die Fallzahlen bleiben in der Schweiz hoch, sind aber leicht rückläufig. Besonders in der Westschweiz sinken sie deutlich. «Ein Rückgang zeigt sich speziell in Kantonen, welche bisher hohe Fallzahlen hatten und mit zusätzlichen Massnahmen reagierten», sagte Thomas Steffen, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, an der gestrigen Medienkonferenz. Mit Ausnahme von Basel-Stadt und Bern gelten in der Deutschschweiz kaum schärfere Massnahmen – obwohl der R-Wert, also wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, in die Höhe schnellt. Mit ihren strengen Massnahmen konnten die Westschweizer Kantone die Verbreitungsraten des Virus deutlich senken. Demgegenüber stehen die Deutschschweiz und das Tessin mit höheren Reproduktionswerten. 01:50 Video Coronakrise: Westschweiz besser dran als Deutschschweiz Aus Tagesschau vom 27.11.2020. abspielen

9:25 USA: Eine Million zusätzliche Infektionen innert sechs Tagen In den USA sind seit dem Beginn der Pandemie mehr als 13 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen nahm innerhalb von sechs Tagen um eine Million zu. Mehr als 264'000 Menschen starben der Universität zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. In den USA mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern gibt es mehr bestätigte Infektionen und Todesfälle als in jedem anderen Staat. Zuletzt meldeten die US-Behörden im Schnitt pro Tag mehr als 160'000 Neuinfektionen. Legende: Über 13 Millionen bestätigte Infektionen gibt es laut der Universität Johns Hopkins mittlerweile in den USA. Reuters

8:34 Frankreich lockert erste Massnahmen Aufatmen für Geschäfte und Spaziergänger: In Frankreich gelten ab heute weniger strikte Corona-Beschränkungen. Auch nicht lebensnotwendige Läden dürfen ihre Türen wieder öffnen – allerdings nur unter Auflagen. So müssen pro Kunde acht Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Für Sport und Spazieren im Freien wird mehr Zeit eingeräumt. Statt bisher einer Stunde pro Tag sind nun drei erlaubt, der Radius erweitert sich von 1 auf 20 Kilometer um den Wohnort herum. Auch ausserschulische Aktivitäten dürfen draussen wieder stattfinden. Messen können mit maximal 30 Gläubigen wieder abgehalten werden. Die Entschärfung der Regeln folgt auf knapp einen Monat strikter Beschränkungen, von denen zahlreiche weiterhin gelten. Das Verlassen des Hauses ist in Frankreich auch künftig nur aus triftigem Grund erlaubt – etwa, um zur Arbeit oder einkaufen zu gehen.

7:12 BAG-Expertin: Impfstoff-Sicherheit als oberstes Gebot Bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen ist die Transparenz über die Sicherheit und Wirksamkeit der Mittel von herausragender Bedeutung. Die Schweiz macht hier laut Nora Kronig, Chefin der Abteilung Internationales im Bundesamt für Gesundheit (BAG), keine Abstriche. Die Sicherheit sei für die Bevölkerung nicht verhandelbar, sagte Kronig dem «Walliser Boten». Das BAG werde keinen Impfstoff in die Schweiz bringen, der nicht zugelassen und empfohlen sei. Sie verstehe die Bedenken mancher Leute, die sagten, dass ein komplexes Produkt, das so schnell auf den Markt komme, nicht gut sein könne. Fakt sei aber, dass die Forscher und die Pharmabranche noch nie so intensiv zusammengearbeitet hätten wie bei Corona. Das BAG müsse auch sicherstellen, dass Unternehmen die Kapazitäten hätten, ein Produkt in den nötigen Mengen herzustellen, betonte Kronig. Dazu brauche es Expertisen der Zulassungsbehörde Swissmedic. Ferner arbeite das BAG mit der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, der Armee und den Kantonen zusammen. 01:46 Video Swissmedic prüft Zulassung für Corona-Impfstoff Aus Tagesschau vom 16.11.2020. abspielen

7:11 Auch wegen Pandemie: Rekordandrang bei Rekrutenschule Die Schweizer Armee rechnet im kommenden Jahr nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Pandemie mit einem rekordhohen Andrang beim Start der Rekrutenschule (RS). Es gebe etwa 1000 zusätzliche Rekruten, sagte Armeechef Thomas Süssli dem «Blick». Die Zahl der Rekruten steige dadurch auf etwa 12'000 Personen. Die Armee suche derzeit zusätzliche Lokalitäten. Der Andrang sei gross, weil 2021 viele Personen kämen, die jetzt wegen der Corona-Pandemie Zeit hätten, erläuterte Süssli. Wer 2021 regulär einrücken müsse, verschiebe die RS nicht. Ferner gebe es quer durch die Bevölkerung viele Leute, die sich freiwillig meldeten, weil sie in Kurzarbeit seien oder beim Studium ein Zwischenjahr nicht wie geplant absolvieren könnten. Legende: Die Zahl der Rekruten steige wegen Corona auf etwa 12'000 Personen, sagt Armeechef Thomas Süssli. Keystone

7:10 Schliessung von Skigebieten: Wien fordert Kompensation Österreich pocht auf Kompensationszahlungen, sollte die EU-Kommission einen europaweiten Verzicht auf Skiurlaub empfehlen. «Der aktuelle Vorschlag bedeutet für Österreich empfindliche wirtschaftliche Einbussen», sagte der österreichische Finanzminister Gernot Blümel der Zeitung «Welt». «Ausgehend vom Umsatzersatz, wie er bei uns bereits in Auszahlung ist, sind das zwei Milliarden Euro. Wenn die EU eine Vorgabe macht, dass die Skigebiete geschlossen bleiben müssen, erwarten wir Kompensationszahlungen», erklärte Blümel. Das könne eine Reduktion des österreichischen Mitgliedsbeitrages zur EU sein oder mehr Geld aus dem Wiederaufbaufond der Gemeinschaft. Für eine Schliessung von Skigebieten bis zum 10. Januar setzt sich etwa die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hatte die Forderung bereits zurückgewiesen. «Die Entscheidung, ob oder wann Skigebiete öffnen dürfen, soll jedes Land eigenständig treffen», sagte sie dem «RedaktionsNetzwerk Deutschland». «Wir werden Frankreich auch nicht vorschreiben, wann der Louvre wieder öffnen darf.» Audio Schweizer Skigebiete sollen offen bleiben 41:41 min, aus Echo der Zeit vom 26.11.2020. abspielen. Laufzeit 41:41 Minuten.