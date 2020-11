Der Ticker startet um 5:50 Uhr

21:39 WHO: Weihnachten im Familienkreis «sehr genau» abwägen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der jüngsten Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Vorsicht gemahnt. Zwar sei vergangene Woche erstmals seit September die Zahl der Neuinfektionen in Europa zurückgegangen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aber der Erfolg könne auch leicht wieder verschenkt werden. Er rief dazu auf, sich sehr genau zu überlegen, wie und ob man Weihnachten im Familienkreis feiern wolle. «Das Zusammensein mit Freunden und der Familie ist es nicht wert, sie oder sich selbst einem Risiko auszusetzen», meinte Tedros. Zur Frage, ob Skiurlaube sicher oder gefährlich seien, äusserte sich die WHO eher ausweichend. Es gehe nicht um die eigentliche Aktivität, es gehe darum, ob zum Beispiel beim Transport jegliche Menschenansammlungen vermieden werden könnten, hiess es. In diesen Wochen sei eine der wichtigsten Fragen: Sollte ich wirklich reisen?, sagte Tedros.

Was kann ich für ein gesundes Immunsystem tun? Wie gross ist die Gefahr einer erneuten Corona-Ansteckung? Muss ich nach überstandenem Covid-19 noch eine Maske tragen? Drei Immunologen und ein Infektiologe antworten von 21.00 bis 23.00 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Fragen.

20:15 Bern: Lichterkette gegen «Kulturverhinderung» Unter dem Titel «Schweigen für die Kultur» haben in Bern zahlreiche Menschen mit einer Lichterkette gegen die «nicht nachvollziehbaren» Ungleichbehandlungen bei den Corona-Massnahmen protestiert. Die Teilnehmenden stellten sich mit Kerzen und Fackeln ans Ufer der Aare und bildeten so eine Lichterkette vom Altenbergsteg über den Bärenpark bis zum Schwellenmätteli. Mit dem stillen Protest wehrten sich die Demonstrierenden gemäss Mitteilung dagegen, dass die Kultur «trotz nachweislich erfolgreichen» Schutzkonzepten zum Schweigen gebracht worden sei, während für Wirtschaftsbetriebe offensichtlich andere Massstäbe gälten. Zur Aktion aufgerufen hatten rund 50 Berner Kulturorganisationen. Die Kulturveranstalter fordern vom Bund und vom Kanton Bern ein «deutliches Bekenntnis zur Systemrelevanz von Kultur» sowie die schnelle und transparente Umsetzung von Unterstützungsmassnahmen. Im Kanton Bern müssen Museen, Kinos und Konzertlokale noch bis mindestens 7. Dezember ganz geschlossen bleiben. Legende: Die Teilnehmenden an der bewilligten Kundgebung trugen Masken und hielten Abstand. Keystone

19:31 Belgien öffnet Geschäfte wieder Nach gut vierwöchiger Zwangspause dürfen die Geschäfte im stark von der Pandemie getroffenen Belgien am Dienstag wieder öffnen. Dabei müssen sie allerdings strikte Hygienevorgaben erfüllen. Die meisten Einschränkungen bleiben trotz deutlich rückläufiger Infektionszahlen bestehen. So sollen auch über Weihnachten strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Alle anderen Geschäfte dürfen hingegen wieder öffnen. Legende: Seit dem 2. November hatten in Belgien nur Lebensmittelläden und Geschäfte mit unbedingt notwendigen Waren wie Apotheken geöffnet. Keystone/Archiv

18:55 Türkei verschärft Massnahmen Ausgangssperren würden ab Freitag das gesamte Wochenende gelten, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara an. Das Verbot beginnt demnach freitags um 21 Uhr und endet montags um 5 Uhr. Supermärkte seien aber zu bestimmten Zeiten geöffnet. Unter der Woche werde täglich eine abendliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten. Bislang galten nur abendliche Ausgangssperren am Wochenende. Ältere Menschen ab 65 Jahren und Jüngere unter 20 Jahren dürften keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Es würden zudem keine Neujahrsfeiern abgehalten, sagte Erdogan. An Beerdigungen dürften nur bis zu 30 Personen teilnehmen. Die Zahl der Neuinfektionen war in der Türkei zuletzt stark gestiegen.

18:32 Nationalrat gegen Covid-19-Geschäftsmietegesetz Geschäfte, die wegen der Corona-Massnahmen im Frühjahr 2020 schliessen oder den Betrieb stark einschränken mussten, erhalten vorläufig keinen Mieterlass. Der Nationalrat hat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz in der Gesamtabstimmung abgelehnt. Der Entscheid fiel mit 100 zu 87 Stimmen. Auch im Ständerat wird das Gesetz einen schweren Stand haben. Die vorberatende Kommission empfiehlt mit 8 zu 5 Stimmen, nicht darauf einzutreten. Die kleine Kammer entscheidet am Mittwoch darüber. Auch der Bundesrat ist gegen die Vorlage und verweist auf einen kürzlich erschienenen Bericht, wonach derzeit wenige Hinweise für umfassende Schwierigkeiten bei Geschäftsmietern bestehen.

18:05 Kanton Wallis greift den Weinbauern unter die Arme Die Walliser Winzer und Einkellerer müssen die jährlich an den Branchenverband der Schweizer Reben und Weine entrichteten Berufsbeiträge für die Promotion der Schweizer Weine dieses Jahr nicht selbst bezahlen. Der Kanton Wallis hat entschieden, die Rechnung an deren Stelle ausnahmsweise zu übernehmen. Die Höhe der Beiträge beläuft sich auf insgesamt 470'236 Franken. Der Betrag wird aus dem ordentlichen Budget der Dienststelle für Landwirtschaft entnommen. Mit dieser Hilfe will der Kanton den Weinbausektor zusätzlich unterstützen. Dieser sei aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie besonders von der Schliessung der Restaurants und dem Veranstaltungsverbot betroffen, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

17:25 Maskensammler: Zwei Männer räumen und rütteln auf Sie sind in der Pandemie allgegenwärtig – die Schutzmasken. Nicht nur in den Gesichtern unserer Gegenüber, sie liegen inzwischen überall, achtlos weggeworfen: Ein Brite und ein Franzose haben bis heute auf einem achtwöchigen Fussmarsch von Marseille bis nach Paris – das sind 800 Kilometer – sämtliche Schutzmasken eigesammelt, die auf ihrem Weg lagen. Zusammengekommen sind Tausende. 01:01 Video «Seit Marseille kamen schon 4500 Masken zusammen» Aus SRF News vom 30.11.2020. abspielen

16:31 Coronakrise treibt viele Menschen in der Schweiz in die Armut Die Hilfsorganisation Caritas unterstützt nach eigenen Angaben zehntausende Menschen in prekären Situationen mit Beratungen und Direktzahlungen. Die gesamte Hilfsaktion dieses Jahres kostete bisher 12.2 Millionen Franken, davon stammen 9.7 Millionen Franken von der Glückskette. Die Caritas spricht von ihrer grössten Hilfsaktion in der Schweiz. Viele Menschen geraten in finanzielle Engpässe, weil die Arbeit weniger wird oder ganz fehlt – oder weil die Kurzarbeitsentschädigung nur 80 Prozent des bisherigen Lohnes deckt. Darum stellt die Caritas nun politische Forderungen.

16:11 Österreich: Skiverband fordert Saisonstart ohne Verzögerung Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat in einem offenen Brief von der Bundesregierung des Landes gefordert, am Saisonstart für den Wintersport festzuhalten. «Mit wachsender Sorge registrieren wir eine internationale Kampagne gegen den Wintersport, die von führenden politischen Entscheidungsträgern in unseren Nachbarländern geführt wird», schreibt der ÖSV-Präsident. «Der Wintersport ist nicht gleichzusetzen mit Party-Tourismus und ungezügeltem Après-Ski.» Es gebe zudem strenge Hygienekonzepte und Platzbeschränkungen. Der Brief schliesst mit dem Appell an die Bundesregierung: «Im Namen hunderttausender Beschäftigter im gesamten Wintersport appellieren wir an Sie, sich in Ihrer konsequenten Linie nicht beirren zu lassen. Wir ersuchen Sie daher, sich weiterhin für den Wintersport einzusetzen und sicherzustellen, dass der Saisonstart ohne Verzögerung möglich ist.» Seit Tagen streiten die Alpenländer in Europa über eine Schliessung der Wintersportbetriebe. Während sich Deutschland und Italien für eine Öffnung erst nach Neujahr stark machen, wollen Österreich und die Schweiz ihre Skigebiete gar nicht schliessen.

16:04 Luzern: 25 Millionen für existenzbedrohte Firmen Der Kanton Luzern unterstützt zusammen mit dem Bund Unternehmen mit 25 Millionen Franken, die wegen den Coronamassnahmen in Schwierigkeiten gekommen sind. Das Parlament hat den Sonderkredit mit 109 zu 0 Stimmen genehmigt. Von den 25 Millionen Franken übernimmt der Bund 8.6 Millionen Franken. Den Grossteil der Hilfe will Luzern in Form von Bürgschaften gewähren, nur gerade 3 Millionen Franken sind A-fonds-perdu-Beiträge. Als Härtefall gilt, wenn der Jahresumsatz eines Unternehmens wegen der Coronakrise 2020 unter 60 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes der beiden Vorjahre liegt.

15:35 US-Minister erwartet zwei Impfstoffe noch vor Weihnachten In den USA könnten nach Einschätzung von Gesundheitsminister Alex Azar zwei Covid-19-Impfstoffe noch vor Weihnachten zur Verfügung stehen. Ein Beraterausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA werde sich am 10. Dezember treffen, um über den Impfstoff von Biontech und Pfizer zu beraten, der dann innerhalb von Tagen zugelassen und versendet werden könnte. Der Impfstoff von Moderna könnte eine Woche darauf folgen. Beide Vakzine könnten dann noch vor Weihnachten verabreicht werden, sagt Azar dem Sender CBS.

14:55 Italienerinnen und Italiener müssen Silvester wohl zu Hause bleiben In Italien zeichnet sich ab, dass die nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr für die 60 Millionen Italiener auch noch an Silvester gelten dürfte. Die Sperre gilt bereits seit Anfang November. Um eine dritte Corona-Welle zu vermeiden, müsse die Politik auch im Dezember streng bleiben, sagte Italiens Minister für Angelegenheiten der Regionen, Francesco Boccia. Sollten die Beschränkungen wie bisher fortbestehen, müssten die Menschen Silvester eben bei sich zu Hause feiern, erläuterte er. Ausserdem hat Italiens Regierung in der Nacht weitere acht Milliarden Euro an Corona-Finanzhilfen beschlossen. Legende: Das Leben in Italien ist stark eingeschränkt. Viele Touristenattraktionen sind zu, nachts gilt eine Ausgangssperre. Keystone

14:32 Deutsches Wort des Jahres lautet «Corona-Pandemie» Eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat entschieden, «Corona-Pandemie» zum Wort des Jahres 2020 zu ernennen. Als Wort des Jahres stehe Corona-Pandemie auch für eine Vielzahl neuer Wortbildungen: Coronavirus, -krise, -zahlen, -jahr, Corona-Demo, -Hotspot, -Warn-App, coronabedingt, -geplagt...und so weiter. Da die GfdS das Wort meist in einem sehr deutschlandlastigen Bezug wählt, wählt die Schweiz seit 2003 jeweils ein eigenes Wort des Jahres.

13:14 Impfstoff: Moderna beantragt Zulassung in EU Der Pharmakonzern Moderna will als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag solle noch heute bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur gestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Parallel dazu soll eine Notfall-Zulassung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden. In der EU könnte das Mittel laut Moderna bereits im Dezember ausgeliefert werden, sofern es eine Zulassung erhält. Der Moderna-Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent, wie das Unternehmen mitteilt. Das gehe aus der neuesten Analyse der Phase III-Studie hervor, an der 30'000 Menschen in den USA teilnehmen. Eine Hälfte der Teilnehmer bekommt dabei den Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo-Mittel. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen in zeitlichem Abstand notwendig. 03:27 Video Archiv: US-Konzern Moderna meldet Erfolg mit Corona-Impfstoff Aus 10vor10 vom 16.11.2020. abspielen

12:54 Evangelische Kirche empfiehlt Patientenverfügung Bei Knappheit in der Intensivpflege müssen Ärztinnen und Ärzte entscheiden, wer ein Bett erhält. Das stellt sie vor gravierende ethische Probleme. Damit deswegen keine Tragödien entstehen, rät die Evangelische Kirche Schweiz (EKS) zur Patientenverfügung. Die EKS veröffentlichte zehn Fragen und Antworten, die einen möglichen Ausweg aus der ethischen Problematik aufzeigen. Diese sollen vermeiden, dass das Unglück der Krankheit zur Ungerechtigkeit wird. Jeder Mensch sollte die Frage klären, ob er eine intensivmedizinische Behandlung wünscht oder auf sie verzichtet. Der Entscheid sollte dokumentiert werden. Legende: Keystone

11:55 Rund 8780 neue Fälle – Trend weiterhin rückläufig Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 8782 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3737 . Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18,3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv.

Das BAG meldet 195 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3235 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:45 Maskengrössen: «Über fünfzig Prozent der Bevölkerung werden nicht berücksichtigt» Anders als bei Stoffmasken gibt es bei den Hygienemasken nur eine Grösse. Die passt allerdings nicht allen gleich gut. Um zu testen, wie viele Viren und Bakterien eine Maske zurückhält, wird sie im Labor einem sogenannten Norm-Kopf angezogen, erklärt Ernest Weingartner vom Institut für Sensorik und Elektronik der Fachhochschule Nordwestschweiz: «Diese Norm-Köpfe sind männlich. Damit werden aber über fünfzig Prozent der Bevölkerung nicht berücksichtigt.»

11:10 Corona-Schnelltests neu auch in Zuger Apotheken Der Kanton Zug weitet sein Testangebot aus: Ab Dienstag führen neu auch drei Apotheken in Steinhausen, Zug und Rotkreuz Antigen-Schnelltestes durch. Angesichts sinkender Testraten komme der Ausbau des Testangebots gerade zum richtigen Zeitpunkt, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit. Zusammen mit dem Kantonsarzt ruft sie die Bevölkerung dazu auf, sich auch bei nur leichten Symptomen testen zu lassen.