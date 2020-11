Der Ticker startet um 7:15 Uhr

17:51 Skifahren in der Schweiz: Italienische Rückkehrer sollten in Quarantäne Italiens Gesundheitsrat-Präsident hofft angesichts der Corona-Pandemie auf geschlossene Skigebiete bis Jahresende und fordert ansonsten eine Quarantäne für Reiserückkehrer aus dem Ausland. «Wenn das nicht so wäre, würde ich sagen, dass es vernünftig ist, eine Isolationszeit für Rückkehrer zum Schutz der Allgemeinheit vorzusehen», sagte Franco Locatelli der Zeitung «La Stampa» (Sonntagsausgabe). Locatelli nannte es überraschend, dass Wien den Vorschlag der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und der italienischen Regierung nicht akzeptiere, die Betriebe zum Infektionsschutz geschlossen zu halten. Die Entscheidung der Schweiz, die Skigebiete offen zu halten, sei ebenfalls enttäuschend, fügte Locatelli an. Er und andere Wissenschaftler beraten das Gesundheitsministerium und erstellen die Corona-Lageberichte.

16:50 Frankreichs Kirche wehrt sich erfolgreich gegen Beschränkungen Zum ersten Advent hat das oberste französische Verwaltungsgericht die coronabedingte Maximalzahl von 30 Gläubigen bei religiösen Veranstaltungen gekippt. Nach Auffassung des Staatsrats in Paris ist die bisher geltende Regelung nicht verhältnismässig, wie die katholische Kirche Frankreichs am Sonntag mitteilte. Wie französische Medien und die dortige Nachrichtenagentur AFP einstimmig berichteten, hat die Regierung drei Tage Zeit, um die Vorgabe zu überarbeiten.

16:08 Anzeigen in St. Gallen wegen Verstoss gegen Corona-Regeln In der Stadt St. Gallen hat die Polizei über das Wochenende zwölf Anzeigen erstattet, weil in der Innenstadt Corona-Regelungen nicht eingehalten wurden. In den vergangenen Wochen habe die Stadtpolizei St.Gallen festgestellt, dass sich gerade an den Wochenenden in den Abendstunden grössere Gruppierungen in der Innenstadt nicht an die Maskenpflicht hielten, teilte die Stadtpolizei St. Gallen mit. Patrouillen hätten jeweils den Dialog mit diesen Gruppen gesucht und diese auf die Pflicht aufmerksam gemacht, sich an die Regeln zu halten. Im Zeitraum von 20 bis 24 Uhr hielten sich in der Innenstadt an beiden Abenden jeweils zwischen 60 und 100 meist Jugendliche oder junge Erwachsene in grösseren Gruppen auf, wie die Polizei schreibt. Mit Dialogteams wurden Personen, die sich dabei nicht an die Maskenpflicht hielten, angesprochen und aufgefordert, die Regelung einzuhalten. Im Verlaufe der Abendstunden sei festgestellt worden, dass sich bereits Verwarnte wiederholt nicht an die Maskenpflicht hielten. Daher habe sich die Stadtpolizei gezwungen gesehen, in zwölf Fällen Anzeige wegen Missachtung der Maskenpflicht zu erstatten.

14:52 Wien beginnt Corona-Massentests am 4. Dezember Die freiwilligen Corona-Massentests beginnen in Wien am 4. Dezember, zwei Tage später als ursprünglich geplant. Das sagte der Stadtrat für Gesundheit, Peter Hacker (SPÖ), am Sonntag. Die Berufsfeuerwehr hat drei grössere Testzentren eingerichtet, die zusammen jeden Tag 150'000 Tests durchführen können. Die anderen Bundesländer starten auch am kommenden Freitag oder in den Tagen danach mit ihrem Testangebot. Damit sollen Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen, gefunden und Infektionsketten unterbrochen werden. Die Regierung hat die 8.9 Millionen Einwohner zu reger Teilnahme an den Antigen-Schnelltests aufgerufen. Die Testung sämtlicher 200'000 Lehrerinnen und Lehrer sowie der Betreuungskräfte in Kindergärten soll je nach Bundesland entweder im Zuge der allgemeinen Massentests oder separat am 5. und 6. Dezember stattfinden. Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP) appellierte in einem Brief an die Lehrer, teilzunehmen: «Sie bekommen nicht nur eine Momentaufnahme über Ihren Infektionsstand, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag für einen sicheren Schulbetrieb.» Audio Schweiz/Österreich: Slowdown vs. Lockdown 17:22 min abspielen. Laufzeit 17:22 Minuten.

13:57 Urner Regierung erhält Notrechtskompetenzen Als Folge der Coronakrise hat das Urner Stimmvolk der Kantonsregierung Notrechtskompetenzen erteilt. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 63,34 Prozent gibt es dem Regierungsrat künftig das Recht, befristete Noterlasse zu beschliessen. Die Urner Regierung hatte im Corona-Lockdown ohne verfassungsmässige Notrechtskompetenzen agieren müssen. Im Gegensatz zum Bund und den meisten Kantonen kennt Uri kein Dringlichkeitsrecht. Diese Lücke wird nun geschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kanton Uri Uri sagt deutlich Ja zur Einführung einer Notrechtsklausel 29.11.2020 Mit Audio

13:32 Japan meldet Höchstzahlen Japan verzeichnet rekordmässig viele neue bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie: 2688 Infektionen an einem einzigen Tag meldete das japanische Gesundheitsministerium laut Medienberichten. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Tokio mit 561 neuen Fällen. Auch bei der Aufnahme auf einer Intensivstation gibt es Höchstzahlen, 440 Menschen müssen neu dort betreut werden. Das Land befürchtet seit Tagen eine dritte Welle der Epidemie.

13:06 Neugeborenes mit Corona-Antikörpern In Singapur hat eine Frau ein Kind mit Corona-Anti-Körpern zur Welt gebracht. Das Baby sei im November ohne Covid-19 geboren worden und trage Antikörper gegen das Virus in sich, berichtet die «Straits Times» und zitiert die Mutter. Sie sei selbst im März infiziert gewesen, als sie schwanger war, habe aber nur schwache Krankheitssymptome gezeigt. Der Fall gebe neue Hinweise auf eine mögliche Übertragung des Virus von der Mutter auf ihr Kind, heisst es in dem Bericht. Laut WHO ist noch nicht bekannt, ob eine Frau das Virus während der Schwangerschaft oder Entbindung auf ihren Fötus oder ihr Baby übertragen kann.

11:58 Verletzte nach Demonstration gegen Corona-Ausgangssperre in Lüttich Hunderte Menschen haben im belgischen Lüttich trotz Versammlungsverbots gegen die nächtliche Corona-Ausgangssperre demonstriert. Bei Auseinandersetzungen seien vier Polizisten und drei Demonstranten verletzt worden, meldete das Internetportal L'Avenir.net am Sonntag. Die Polizei habe 17 Personen in Gewahrsam genommen. In Belgien sind wegen der Pandemie öffentliche Versammlungen von mehr als vier Personen verboten. Ein eineinhalbstündiges Video der Demonstration zeigt vor allem junge Leute mit Maske und Abstand hinter einem Transparent, das «solidarische Gesundheitsmassnahmen» gegen die Corona-Krise fordert. Gegen Ende ist zu sehen, wie Polizisten den Protestzug auf einer Brücke stoppen.

11:10 Berset will Skigebiete massiv einschränken Gesundheitsminister Alain Berset fordert die Tourismuskantone auf, neue Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die Skigebiete müssten ihre Kapazitäten so einschränken, dass es nicht zu Menschenansammlungen komme. Das führt laut «SonntagsZeitung» zu einer Reduktion der Kapazitäten auf weniger als die Hälfte der normalen Auslastung an Festtagen. Die Bergbahnen wollen sich dagegen wehren. Die Schutzmassnahmen halten zwar einige Touristen vom Skiferien ab. Dennoch laufen die Buchungen von Wohnungen in Schweizer Skigebieten laut «NZZ am Sonntag» sehr gut. So wurden über die Schweizer Plattform E-Domizil gegenüber 2019 für diesen Dezember 43 Prozent mehr Wohnungen vermietet. E-Domizil verfügt in der Schweiz über ein Portfolio von 14'000 Objekten. 03:56 Video «Es gibt Momente und Orte, wo es Probleme geben kann» Aus News-Clip vom 26.11.2020. abspielen

10:18 Schweizer Altersheime geraten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen Wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen, werden mittlerweile auch erkrankte Personen eingesetzt, um den Pflegebetrieb aufrecht erhalten zu können. So seien mehrere Pflegerinnen in einem Altenheim im Kanton Bern zwar positiv auf Covid-19 getestet, jedoch angehalten worden, trotzdem weiter zu arbeiten. Die Berner Gesundheitsdirektion habe die ausserordentliche Massnahme bewilligt. Yvonne Ribi vom Berufsverband des Pflegefachpersonals verurteilt ein solches Vorgehen. Infiziertes Personal arbeiten zu lassen, verstosse nicht nur gegen die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, sondern auch gegen jene der Heime. Das BAG sieht für erkrankte Personen eine strikte Isolation vor. Audio Corona-Fälle im Altersheim: So hat das Pflegeheim in Düdingen den Corona-Ausbruch erlebt. 04:04 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 06.11.2020. abspielen. Laufzeit 04:04 Minuten.

9:09 Verschiebung der Olympischen Spiele kostet 1.9 Milliarden Dollar Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie kostet nach Schätzung der Organisatoren rund 1.9 Milliarden Dollar. Das berichtet die Zeitung «Yomiuri» unter Berufung auf Insider. Die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatten im März die eigentlich für dieses Jahr geplanten Spiele auf 2021 verschoben. Vor diesem Schritt seien die Kosten mit 13 Milliarden Dollar veranschlagt worden, heisst es in dem Bericht. Audio Aus dem Archiv: Olympische Spiele kompakt erklärt 14:34 min, aus Kontext vom 13.07.2020. abspielen. Laufzeit 14:34 Minuten.

8:13 Studie zur zweiten Welle: KMU fürchten um ihre Existenz Die selbständigen Unternehmen sind das schwächste Glied in der Coronakrise. Eine Studie des Zentrums Enterprise for Society zeigt nun laut der «NZZ am Sonntag», dass es vielen KMU in der zweiten Welle finanziell schlechter geht als während des Lockdowns im Frühling. Die Firmen rechnen für das ganze Jahr 2020 mit einem massiven Umsatzeinbruch von durchschnittlich 19 Prozent. Jeder dritte Unternehmer, entsprechend 200'000 KMU, hat Angst um die wirtschaftliche Existenz. Hinter der Studie stehen die Universität Lausanne und die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich. Die Studie basiert auf einer Befragung von knapp 800 selbständigen Unternehmen und Firmeninhabern aus allen Branchen und Landesteilen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Bürgschaften Nationalrat zeigt Herz für gebeutelte KMU 30.10.2020 Mit Audio

7:18 Grossbritannien sichert sich weitere zwei Millionen Dosen von Moderna-Impfstoff Die britische Regierung hat sich nach eigenen Angaben weitere zwei Millionen Dosen des Impfstoff-Kandidaten des US-Pharmakonzerns Moderna gesichert. Insgesamt habe sie nun Zugriff auf 357 Millionen Dosen von sieben verschiedenen Impfstoff-Entwicklern. Legende: Grossbritannien hat nebst dem Moderna-Impfstoff unter anderem 40 Millionen Dosen vom Impfstoff des US-Pharmakonzerns Pfizer und dem deutschen Entwickler BioNTec bestellt. Keystone

6:08 Bericht: Die meisten Skilager sind abgesagt Die wenigsten Kinder werden in diesem Winter in ein Schneesportlager fahren können. Normalerweise sind es über 100’000 Kinder und Jugendliche pro Saison, die an einem von gut 2300 Schneesportlagern teilnehmen. Diese erhalten in aller Regel Beiträge von Jugend und Sport. Doch in diesem Jahr dürfte es nur ein Bruchteil sein, berichtet die «NZZ am Sonntag». Denn erst 111 Lager seien bisher gemeldet. Bei auch der Schneesport-Initiative Schweiz, die Winterlager vermittelt, sieht es nicht besser aus. Geschäftsführer Ole Rauch zieht eine ernüchternde Bilanz: «Bei uns wurde über die Hälfte der ursprünglich gebuchten 250 Lager annulliert». Derzeit haben elf Kantone Lager verboten, berichtet das Blatt weiter. Vier weitere Kantone empfehlen einen Verzicht. Zwei Kantone erlauben zwar Lager, doch die betreffenden Gemeinden haben alle abgesagt. Im Kanton Zürich dürfen keine obligatorischen Schneesportlager stattfinden, freiwillige hingegen schon. Die Stadt Zürich will all jene durchführen, bei denen sich die Corona-Schutzmassnahmen einhalten lassen, wie Ralph König vom Sportamt gegenüber der Zeitung sagt: «Massenlager wird es keine geben». Voraussetzungen laut König: «Die Kinder sollen während des ganzen Lagers in den gleichen Gruppen unterwegs sein. Auf den Pisten, beim Essen und in der Freizeit.» Er denkt, dass so etwa die Hälfte der sonst rund 1000 Plätze zur Verfügung stehen. Audio Aus dem Archiv: «Die Lebenserfahrung aus dem Skilager ist sehr wichtig» 19:33 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 04.02.2019. abspielen. Laufzeit 19:33 Minuten.

3:05 Trotz Druck aus dem Ausland: Wintersaison startet gut In den letzten Tagen und Wochen gab es immer wieder Stimmen aus dem Ausland, die den Wintertourismus wegen drohender Corona-Risiken einschränken oder gar vollständig lahmlegen wollen. Doch trotz der allgemeinen Verunsicherung laufen vor allem Buchungen mit Wohnungen in Schweizer Skigebieten sehr gut, meldet die «NZZ am Sonntag». Dem Bericht zufolge wurden über die Schweizer Plattform E-Domizil für diesen Dezember 43 Prozent mehr Wohnungen vermietet als im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres. Und Myriam Schweizer von E-Domizil fügt hinzu: «Wenn wir den ganzen Winter mit dem Vorjahr vergleichen, kommen wir für den Reiseumsatz derzeit auf ein Plus von 28 Prozent». Die Plattform E-Domizil verfügt in der Schweiz über ein Portfolio von 14'000 Objekten. Was für Urlauber in dieser Zeit besonders wichtig ist, fasst Markus Berger von Schweizer Tourismus so zusammen: «Unsere Gäste brauchen im Moment vor allem Vertrauen: Vertrauen, dass sie auch wirklich reisen können. Vertrauen, dass Buchungen und Reservationen unkompliziert geändert werden können.» 04:08 Video FOKUS: Druck auf Ski-Nation Schweiz steigt Aus 10vor10 vom 26.11.2020. abspielen

2:06 Deutschland: Skepsis bei Warn-App, Zustimmung zur Maske Die Corona-Warn-App stösst einer Umfrage zufolge bei einer Mehrheit der Deutschen auf Skepsis. 51 Prozent halten die App nicht für ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Pandemie, wie eine Erhebung im Auftrag der Funke Mediengruppe ergibt. 49 Prozent werten das Instrument dagegen als sinnvoll. Weitgehende Zustimmung gibt es bei der Maskenpflicht. 90 Prozent betrachten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und an belebten Orten als hilfreich. 85 Prozent befürworten den Verzicht auf nicht notwendige Kontakte sowie auf berufliche und private Reisen. Audio Merkel und Länderchefs verlängern Shutdown 07:15 min abspielen. Laufzeit 07:15 Minuten.

1:22 Bericht: Impfstoff in Grossbritannien kurz vor der Zulassung Grossbritannien wird offenbar den von den Firmen BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff schon in der kommenden Woche zulassen. Mit der Auslieferung solle nur Stunden später begonnen werden, berichtet die «Financial Times» weiter. Grossbritannien wäre damit das erste westliche Land, in dem ein Covid-19-Impfstoff offiziell zugelassen wird. Erst am Samstag hatte der britische Premierminister Boris Johnson einen Impfstoffminister ernannt. Der bisherige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Nadhim Zahawi, sei mit der Organisation der Impfstoffausgabe beauftragt worden, erklärte Johnsons Büro. Die Amtszeit sei vorerst bis nächsten Sommer befristet. Grossbritannien hat 40 Millionen Dosen vom Impfstoff des US-Pharmakonzerns Pfizer und dem deutschen Entwickler BioNTec bestellt. Angaben der Unternehmen zufolge soll die Vakzine eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent besitzen. Auch in den USA wurde bereits eine Notfall-Zulassung für diesen Impfstoff bei der Gesundheitsbehörde FDA beantragt. Impfstoff kurz vor der Zulassung UK regulator set to approve Covid-19 vaccine next week https://t.co/p5rBdC6xIw — Financial Times (@FT) November 28, 2020

0:57 Belgiens Kritik an deutschen Lockerungen Die in Deutschland geplanten Lockerungen der Corona-Regeln über Weihnachten sorgen für Kritik in Belgien. Der Gesundheitsminister des Landes, Frank Vandenbroucke, erklärte: «Wenn es etwas gibt, was das Virus mag, dann sind das Feste, vor allem mit wechselnden Teilnehmern, das müssen wir unbedingt vermeiden. Deshalb finde ich, dass unsere Nachbarländer nicht das tun, was angebracht wäre.» Belgiens Premier Alexander De Croo hatte schon zuvor von Reisen in rote Zonen im Ausland abgeraten und Kontrollen an den belgischen Grenzen angekündigt, ob Einreisende das vorgeschriebene Formular ausgefüllt haben. Anschliessend soll stichprobenartig geprüft werden, ob die geforderte Quarantänezeit eingehalten wird. «Wir sehen, dass sich die Zahlen in unserem Land gut entwickeln», sagte De Croo. «Das Letzte, was wir wollen, ist, das Virus wieder nach Belgien zu importieren.» Belgien hatte sich trotz sinkender Corona-Zahlen entschieden, bis mindestens Mitte Januar und auch über Weihnachten strikte Kontaktbeschränkungen aufrecht zu erhalten. Haushalte dürfen nur eine weitere Person einladen. Nur Alleinstehende dürfen an den Feiertagen zwei Freunde oder Verwandte gleichzeitig empfangen - die sogenannten «Knuffelcontacte». In Deutschland sollen hingegen an Weihnachten bis zu zehn Personen zusammen feiern dürfen, plus Kinder. Audio Eine gute und eine schlechte Nachricht aus Belgien 01:30 min, aus HeuteMorgen vom 12.11.2020. abspielen. Laufzeit 01:30 Minuten.

0:45 Kroatien: Regierungschef in Quarantäne Der Regierungschef Kroatiens, Andrej Plenkovic, ist wegen eines positiven Corona-Tests seiner Frau seit Samstag in Quarantäne. Ein erster Test des Ministerpräsidenten sei jedoch negativ ausgefallen, berichtet die Zeitung «Jutarnji List» unter Berufung auf eine Mitteilung der Regierung. Nach leichten Symptomen habe sich Ana Maslac-Plenkovic am Samstagvormittag testen lassen. Der Test sei positiv ausgefallen, ihrem Mann sei daraufhin automatisch eine zehntägige Quarantäne auferlegt worden. Wegen steigender Zahlen infizierter Menschen sind in Kroatien in dieser Woche verschärfte Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Unter anderem wurden Restaurants und Cafes geschlossen, dazu soll die Maskenpflicht künftig genauer kontrolliert werden. Zudem plant die Regierung für die Missachtung der Regeln drastische Strafen, von hohen Geldbussen bis hin zu Gefängnisstrafen. In Kroatien wurden in den vergangenen 24 Stunden 3987 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, erklärten die Gesundheitsbehörden am Samstag. Aktuell seien im Land mit seinen knapp vier Millionen Einwohnern 25'357 Menschen infiziert. Mit 55 gemeldeten Toten stieg die Gesamtzahl auf nunmehr 1655. Audio Aus dem Archiv: Komfortable Situation für kroatischen Regierungschef 01:39 min, aus HeuteMorgen vom 06.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:39 Minuten.