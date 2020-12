Der Ticker ist abgeschlossen

6:05 Corona sorgt für zahlreiche Wortneuschöpfungen Die Corona-Pandemie hat den Wortschatz dieses Jahr stark geprägt. Zu diesem Schluss kommt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim, wie eine Sprecherin zu den Erweiterungen des Wörterbuchs der Neologismen, also der neuen Wörter, am Montag mitteilte. Etwa 1000 neue Wörter und Wortverbindungen zu Corona hat das IDS in diesem Jahr gesammelt. Darunter sind zum Beispiel Coronadetektiv, Coronamüdigkeit oder coronafrei. Auch ganz neue Begriffe wie Abstandsgebot, Maskenverstoss und Hustenhygiene finden sich nun im Wortschatz-Verzeichnis der Sprachforschenden.

2:33 Luzerner Kleintheater schliesst für zweieinhalb Monate Das Kleintheater Luzern stellt seinen Betrieb ab dem 14. Dezember für rund zweieinhalb Monate ein. Wegen der coronabedingten Einschränkungen dürften nur noch 50 Personen pro Vorstellung ins Theater kommen. Ein kostendeckender Spielbetrieb sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Trotz der Bestrebungen, das Theater «in diesen schwierigen Zeiten für Künstlerinnen und Künstler offen zu halten», hätten sich Stiftungsrat und Geschäftsleitung «aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation des Hauses» am Donnerstag für den «Mini Lockdown» entschieden.

2:14 Deutscher Städte- und Gemeindebund zweifelt an Lockerungen über die Feiertage Angesichts der hohen Fallzahlen in Deutschland zieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund die für die Feiertage angekündigten Lockerungen in Zweifel. «Wir werden in Deutschland insgesamt darüber sprechen müssen, ob die geplanten Lockerungen für Weihnachten und Silvester tatsächlich richtig sind. Sie werden unweigerlich zu weiteren Kontakten und zusätzlichen Reiseaktivitäten führen und stellen damit ein Risiko für einen Anstieg der Neuinfektionen dar. Daher sollte man abwarten, wie sich die Zahlen in den nächsten anderthalb Wochen entwickeln», so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in der Montagsausgabe der Zeitung «Rheinische Post». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln für die Festtage Oh du traurige? So feiert Europa Weihnachten 05.12.2020 Mit Audio

0:37 Millionen chinesische Touristen strömen auf coronafreie Südseeinsel Angesichts der Beschränkungen in Europa wirkt es fast schon surreal: Zahlreiche chinesische Touristen machen derzeit Urlaub auf Hainan, einer Inselprovinz am südlichsten Punkt des Landes.

Die Insel, die als «Hawaii Chinas» gilt, hatte seit sechs Monaten keinen Corona-Fall mehr. Neben tropischen Temperaturen lockt das Eiland mit Duty-free-Einkaufszentren. Zwar erhielt Hainan dieses Jahr von Januar bis Oktober nur 46 Millionen Besucher – weit weniger als 2019, als es 83 Millionen waren. Die vielen einheimischen Touristen dürften diesen Winter jedoch für einen unerwarteten Boom sorgen. Weil viele Grenzen wegen Corona geschlossen bleiben, machen die Chinesen vermehrt Urlaub im eigenen Land. Legende: Reuters

23:06 Ständerat diskutiert über schnelleres Internet ab 2023 Mit der Corona-Krise hat sich das Leben in die eigenen vier Wände verlagert - für viele auch während der Arbeitszeiten. Homeoffice hat einen massiven Schub erlebt. Das kann allerdings zum Ärgernis werden, wenn die Telefonkonferenz immer wieder abbricht. Der Ständerat diskutiert kommende Woche nun eine Erhöhung der Mindestgeschwindigkeit in der Internet-Grundversorgung. Doch was bringt das wirklich fürs Homeoffice? 02:51 Video Ständerat: Schnellere Internet-Grundversorgung ab 2023 Aus Tagesschau vom 06.12.2020. abspielen

21:50 Rudy Giuliani nach Angaben von Trump positiv gestestet Der persönliche Anwalt des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Trump am Sonntag auf Twitter mit. Wie es Giuliani ging und ob er Symptome einer Erkrankung zeigte, wurde zunächst nicht bekannt. Die «New York Times» und der Sender Abc News berichteten jedoch am frühen Abend (Ortszeit), Giuliani sei in der Hauptstadt Washington in einem Krankenhaus. Später meldete sich Giuliani auf Twitter und teilte mit, er werde sehr gut versorgt und fühle sich gut. Der 76-jährige ehemalige Bürgermeister New Yorks leitet die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis in den USA zugunsten Trumps zu kippen - bislang ohne nennenswerten Erfolg. Trump sendete seinem Anwalt in seiner Twitter-Nachricht Genesungswünsche. Trump war Anfang Oktober selbst an Covid-19 erkrankt. Zahlreiche Menschen in seinem Umfeld wurden bereits positiv auf das Virus getestet.

21:15 Samichlaus trotz Corona Getreu dem Leitspruch «Samichlaus du liebe ma, steck mi nid mit Corona a» haben heute viele Chläuse auf Hausbesuche verzichtet. Einige fanden virtuelle Wege, um den Kindern eine Freude zu machen, andere verzichtet ganz darauf oder verlegten die Treffen ins Freie. Nicht so in Menzingen im Kanton Zug. Dort wollte man den Samichlaus möglichst «normal» gestalten. Wer den Samichlaus also besuchen wollte, konnte das – allerdings mit Auflagen. 01:33 Video Corona ohne Samichlaus, aber nicht überall Aus Tagesschau vom 06.12.2020. abspielen

19:06 Geschäfte in Österreich wieder geöffnet In Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Auch Friseure können wieder Kunden bedienen. Hygienerichtlinien wie die Maskenpflicht gelten weiterhin. Von der Öffnung sind Hotels und Gastronomie ausgenommen. Beherbergungsbetriebe und Restaurants dürfen erst am 7. Januar wieder Gäste empfangen. Dank des Lockdowns hatte sich die Zahl der durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen in Österreich halbiert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank von 522 auf 263 pro 100'000 Einwohner. Legende: Geschlossene Geschäfte in Wien Mitte November: Dieses Bild wird ab Montag wieder der Vergangenheit angehören. Keystone

18:25 Neuer Höchststand in Dänemark Dänemark hat bei den erfassten Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Wie am Sonntag aus Zahlen des staatlichen Gesundheitsinstituts SSI hervorging, wurden seit Samstag 1745 neue bestätigte Fälle bekannt. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion stieg im gleichen Zeitraum um sieben auf 885. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb am Sonntag auf Facebook, dass die Regierung die Einführung neuer Corona-Massnahmen plane, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

18:01 Papst: Keine Pandemie kann das Licht Gottes auslöschen Papst Franziskus hat zur Adventszeit dazu aufgerufen, trotz der Corona-Pandemie Hoffnung zu haben. Man solle zum Sinn der Weihnachtszeit zurückkehren, «zu Jesus, zur Liebe Gottes, die er uns offenbart hat, zur unendlichen Güte, die die Welt zum Leuchten gebracht hat», sagte er in seiner Angelus-Botschaft zu Gläubigen auf dem Petersplatz. «Es gibt keine Pandemie, keine Krise, die dieses Licht auslöschen kann.» In seiner Ansprache wies das katholische Kirchenoberhaupt darauf hin, dass auf dem Petersplatz ein Weihnachtsbaum aufgestellt worden sei und eine Weihnachtskrippe vorbereitet werde. «Diese Weihnachtssymbole werden zur Freude der Kinder und der Erwachsenen auch in vielen Häusern aufgestellt. Es sind Symbole der Hoffnung, insbesondere in dieser schwierigen Zeit», sagte der Papst. Es sei aber wichtig, sich auch auf deren Bedeutung zu besinnen. Legende: Keystone

16:55 300 Personen in Bern weg gewiesen Die Kantonspolizei Bern hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag rund 300 Personen von der Bundesterrasse weg gewiesen, weil diese Corona-Schutzmassnahmen nicht einhielten. Ausserdem löste sie eine Schlägerei auf der Bundesterrasse auf. Am späten Samstagabend sei bei der Kantonspolizei eine Meldung eingegangen, wonach von der Bundesterrasse aus Gegenstände ins darunter liegende Quartier geworfen würden, schreibt wie Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Eine zivile Patrouille habe vor Ort beim Treppenabgang vom Bundesplatz auf die Bundesterrasse eine Schlägerei unter mehreren Personen festgestellt.

16:05 Dicht gedrängt an der Bahnstation Die Skigebiete haben teils strenge Schutzkonzepte – trotzdem kommt es offenbar weiterhin lokal zu Massenansammlungen. In den sozialen Medien beschwert sich ein User und postet ein Foto, welches eine Menschenmenge am Samstag vor einer Bahnstation in Verbier zeigt. Die Leute sind dicht an dicht am Anstehen, von Abstandhalten keine Spur.

14:13 Striktere Regeln sollen in Bayern ab Mittwoch gelten Die bisherigen Massnahmen hätten eine Wirkung, aber es reiche nicht, machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an einer Pressekonferenz klar. Die Zahlen seien zu hoch, das Gesundheitswesen zu stark belastet. Bayern will deshalb seine Corona-Beschränkungen vom kommenden Mittwoch an bis zum 5. Januar verschärfen. Insgesamt wurden zehn Punkte beschlossen. Dazu zählen Ausgangsbeschränkungen, nach denen Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen werden dürfen. Lockerungen bei Zusammenkünften gelten nur für Weihnachten, aber nicht für Silvester. In Hotspots gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Auch sind neue Einschränkungen beim Grenzverkehr vorgesehen. Der bayrische Landtag soll am Dienstag darüber beraten. Wir haben eine Überlastung des Gesundheitssystems.

13:24 Interesse an Massentests in Österreich überschaubar Das Interesse an den Massentests in Österreich ist bislang geringer als erwartet. In den ersten beiden Tagen liessen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300'000 Menschen auf das Virus testen. Die Regierung hofft, dass sich mehrere Millionen Menschen testen lassen. Die Lage im Land hat sich zuletzt gebessert, die durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen haben sich halbiert. Am Montag öffnen wieder alle Geschäfte. Hotels und Gastronomie bleiben allerdings bis zum 6. Januar 2021 geschlossen und es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Legende: Nur wenige Infizierte gefunden bei Massentest in Österreich. Etwa 417 von knapp 160'000 in Tirol getesteten Menschen. Reuters

11:26 Grossbritannien trotz drohendem No-Deal-Brexit für Impfungen bereit Die Chefin der britischen Arzneiaufsicht zeigt sich für den Fall eines sogenannten No-Deal-Brexits gerüstet. «Wir haben geprobt, wir sind bereit, wir sind voll und ganz auf jedes Ergebnis vorbereitet», sagt June Raine der BBC auf die Frage, ob ein Scheitern der Verhandlungen über ein Handelsabkommen die Impfungen gefährden könnte. Raines Behörde hat am 2. Dezember den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Am Dienstag soll mit der Impfung begonnen werden. Die Verhandlungen zwischen EU und Grossbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit stocken. Die Übergangsphase endet am 31. Dezember, danach gehört Grossbritannien nicht mehr der Zollunion an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Drohender No-Deal-Brexit Brexit-Unterhändler nehmen noch einen Anlauf 06.12.2020 Mit Video

10:16 Lufthansa hat bis Ende Jahr 29'000 Stellen abgebaut Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa wird im Zuge der Corona-Krise einem Zeitungsbericht zufolge bis Jahresende 29'000 Stellen abgebaut haben und dann noch 109'000 Mitarbeiter beschäftigen. Im Ausland würden mehr als 20'000 Stellen gestrichen, berichtete die «Bild am Sonntag» vorab unter Berufung auf Konzernkreise. Die verkaufte Catering-Sparte LSG habe 7500 Mitarbeiter beschäftigt. Von den neun Milliarden Euro staatlicher Hilfen sind dem Vorabbericht zufolge drei Milliarden aufgebraucht. Legende: 2021 sollen in Deutschland weitere 10'000 Stellen gestrichen werden. Keystone

8:16 BAG erwartet Impfungen ab Januar Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erwartet den Start der Corona-Impfaktion in der Schweiz Anfang Januar. Geplant sind bis zu 70'000 Impfungen pro Tag. Die Impfungen sollen bis zum Sommer dauern. Es sollen sechs Millionen Menschen geimpft werden können. Mehrere Kantone seien bereits sehr weit mit den Vorarbeiten. Andere prüften noch, wie viele Impfzentren sie einrichten wollten. Die hohe Zahl von Impfungen sei nur mit grossen Zentren möglich. Das könnten Turnhallen, Zivilschutzanlagen, Spitäler, Arztpraxen oder Apotheken sein. Die Kantone entschieden über die Zahl der Zentren. Legende: Bis im Januar sollte in der Schweiz ein erster Impfstoff zugelassen sein, sagte Virginie Masserey, Leiterin Infektionskontrolle beim BAG, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Keystone

5:35 Krankenkassen: Corona kostet eine halbe Milliarde Franken Nach vielen Monaten der Pandemie sind Aufwand und Kosten der Coronakrise für die Versicherer hierzulande noch nicht genau bezifferbar. Erstmals gibt der Krankenkassenverband Santésuisse jetzt eine vorsichtige Schätzung ab. Dies berichtet der «SonntagsBlick». Demzufolge gehen die Versicherungsexperten von mindestens 550 Millionen Franken aus, die für die Krankenkassen – und damit die Schweizer Prämienzahler – anfallen werden. Nicht mitgerechnet seien dabei Beträge, die Kantone und Bund zahlen, meldet das Blatt weiter. In die Berechnung der Kosten seien folgende Faktoren eingeflossen: 130 Millionen Franken für die erste Welle.

Kosten von 180 Millionen für stationäre Behandlungen der rund 14'000 schwer erkrankten Patienten von Ende Juni bis heute.

Dazu weitere ambulante Kosten in Höhe von 40 Millionen Franken. Darunter Ausgaben für symptomlindernde Medikamente, ambulante Untersuchungen vor einer Hospitalisierung oder von Patienten, die für eine Nachkontrolle zum Arzt gehen.

Hinzu kämen etwa 200 Millionen Franken an Impfkosten. «Es sind natürlich erhebliche Kosten, die anfallen», erklärt Santésuisse-Chefökonom Christoph Kilchenmann. Doch wegen Corona komme es «zu keinen Prämienerhöhungen», erklärte er der Zeitung. Deshalb seien Reserven zentral. «So sind diese Kosten für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler verkraftbar. Sie dürfen darauf zählen, dass nach überstandener Krise nicht noch zusätzliche Corona-Kosten anfallen.» Audio KK-Kosten der Pandemie 01:08 min, aus Nachrichten vom 06.12.2020. abspielen. Laufzeit 01:08 Minuten.

3:45 Südkorea: Massnahmen gegen dritte Corona-Welle Südkorea verschärft erneut die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Hauptstadt Seoul. Nun seien Versammlungen von mehr als 50 Menschen untersagt, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Auch für Gottesdienste und Schulunterricht, Fitness-Studios und Karaoke-Bars gebe es strengere Auflagen. Diese würden mindestens bis Ende des Jahres

gelten. Südkorea verzeichnet erneut einen Höchstwert bei den täglichen Neuinfektionen. Bereits am Samstag wurden Ausgangssperren für Seoul verhängt. Bericht: Anstieg der Fallzahlen in Südkorea [Breaking] South Korea reports 631 more cases of new coronavirus, total now at 37,546. Death toll rises by 5 to 545 and number of recoveries rises by 211 to 29,128.#COVID19#Corona#Coronavirus#CoronavirusUpdatepic.twitter.com/Bu0PUpf7H5 — The Korea Herald (@TheKoreaHerald) December 6, 2020