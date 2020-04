Der Ticker startet um 6:57 Uhr

20:06 Mehr als 20'000 Tote in Frankreich Frankreich meldet nach den USA, Italien und Spanien als viertes Land mehr als 20.000 Tote. Insgesamt sei die Zahl der Todesfälle in Krankhäusern und Pflegeheimen um 547 auf

20'265 gestiegen, teilen die Behörden mit. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sinkt den zwölften Tag in Folge.

19:57 Prüfungen an Uni Basel finden statt Für Studentinnen und Studenten an der Universität Basel finden trotz Corona-Krise ein Grossteil der Prüfungen statt, beispielsweise über das Internet. In Philosophie oder Geschichte finden die Examen als sogenannte «Open Book»-Prüfungen statt, die Studenten dürfen auch das Internet benutzen. Bei anderen Studienrichtungen wie bspw. Medizin, bei welchen auch eine praktische Prüfung abgelegt werden muss, funktioniert das nicht. Die Universität Basel ist gefordert. Audio Basler Studis müssen doch Prüfungen machen 26:34 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 20.04.2020. abspielen. Laufzeit 26:34 Minuten.

19:38 Röstigraben bei den Schulöffnungen Am 11. Mai werden Schweizer Grundschulen wieder geöffnet sein- ein Stück Normalität, welches zurückkehrt Während die Pläne in der Deutschschweiz mehrheitlich begrüsst werden, ist man in der Westschweiz darüber gar nicht erfreut. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Romandie vom Coronavirus bis jetzt deutlich härter getroffen wurde. Die Leute in der Romandie haben Angst, dass sich noch mehr mit dem Coronavirus anstecken könnte, wenn die Schulen wieder öffnen. 03:13 Video Das Coronavirus spaltet die Schweiz Aus Schweiz aktuell vom 20.04.2020. abspielen

19:15 Forscher freuen sich über Umwälzungen Die Corona-Pandemie stellt alles auf den Kopf: Ferien sind keine Ferien mehr, Schule findet nicht in der Schule statt, das Büro ist daheim und was Freizeit ist, ist auch nicht mehr so klar. Eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern an der Freien Universität in Brüssel jubelt bei solchen Umwälzungen. Seit Jahrzehnten haben sie sich mit Studien einen Namen gemacht, die unseren Tagesablauf erforschen. Die Corona-Pandemie eröffnet ihnen völlig neue Forschungsmöglichkeiten, wie der Beitrag von SRF-Korrespondent Charles Liebherr zeigt. Wollen Sie Teil dieser Alltags-Forschung in Corona-Zeiten werden? Alle Informationen hierzu finden Sie im Internet, Link öffnet in einem neuen Fenster. Audio Wann kehrt die tägliche Routine zurück? 04:40 min, aus Echo der Zeit vom 20.04.2020. abspielen. Laufzeit 04:40 Minuten.

18:50 New York: Erstmals seit Tagen weniger als 500 Tote Im besonders heftig getroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der Toten erstmals seit Tagen wieder unter die Zahl von 500 gesunken. Die Zahl der täglichen Todesopfer sei auf 478 gesunken, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen waren täglich bis zu knapp 800 Menschen in dem Staat mit knapp 20 Millionen Einwohnern gestorben. Nach Verkündung von relativ strengen Ausgangsbeschränkungen vor einem Monat waren die Zahlen der neu Infizierten in New York zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Insgesamt mussten bislang auch deutlich weniger Patienten in Kliniken als zuvor prognostiziert. Legende: Reuters

18:27 Angebot des ÖV wird wieder hochgefahren Erste Anpassungen soll es ab kommender Woche geben, wie das Bundesamt für Verkehr schreibt. SBB und Postauto bereiten ein Schutzkonzept für Fahrgäste und Personal vor. Nachdem der Bundesrat vergangenen Donnerstag erste Schritte aus dem Corona-bedingten Stillstand angekündigt hat, hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Montag auf seiner Webseite eine Agenda für die öffentlichen Verkehrsbetriebe publiziert. Diese hält sich an die Daten des Bundesrates. Erste regionale Anpassungen gibt es gemäss diesen Angaben am 27. April . An diesem Tag sollen auch Coiffeure, Gärtnereien oder auch Baumärkte wieder öffnen dürfen.

Am 11. Mai, dem Tag, an dem der Bundesrat die obligatorischen Schulen und auch alle Läden wieder öffnen will, folgt laut BAV ein «zweiter, umfangreicherer Schritt» mit grösserem Angebotsausbau. Es brauche einen funktionierenden Nahverkehr, wenn die Schulen öffnen würden, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga letzte Woche. Nähere Angaben zur Wiederinbetriebnahme machte das BAV nicht. Die SBB und Postauto Schweiz AG würden die für die Rückkehr zum regulären Fahrplan nötigen Umsetzungskonzepte erarbeiten. Für die Sicherheit von Passagieren und Personal werde ein Schutzkonzept erstellt. Legende: Die Sicherheit von Passagieren und Personal soll gewährleistet sein, dazu wird ein Schutzkonzept erstellt. Keystone

18:14 Seine Ruhe gibt der Schweiz Halt Daniel Koch, der Covid-19-Delegierte des Bundesamtes für Gesundheit BAG, wurde innerhalb von wenigen Wochen vom trockenen Bundesbeamten zur Kultfigur. Eine persönliche Zwischenbilanz. 02:04 Video Mr. Corona der Schweiz: ein Porträt Aus SRF News vom 20.04.2020. abspielen

17:57 Kantone haben gewissen Handlungsspielraum Obwohl es laut Bundesrat aktuell eigentlich verboten ist, Lebensmittelmärkte durchzuführen, gibt es für die Kantone gewissen Handlungsspielraum, dies trotzdem zu tun. Im Kanton Freiburg findet seit Montag wieder eine Art Markt statt, allerdings in einer neuen Variante: Statt an zwei Tagen die Woche findet der neuartige Markt nun täglich von Montag bis Samstag statt. Pro Tag darf eine begrenzte Anzahl Marktstände ihre Waren anbieten, am nächsten Tag kommen andere zum Zug. Statt auf einem Platz sind die Stände nun über die ganze Stadt Freiburg verteilt, immer mit mindestens 50 Metern Abstand zwischen den einzelnen Ständen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einfallsreiche Stadt Freiburg So funktioniert ein «Märit» trotz Corona 20.04.2020 Mit Audio

17:45 «Systemrelevant sind nicht die Manager» Schriftsteller Lukas Bärfuss, 2014 Gewinner des Schweizer Buchpreises, ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise erklärte er im März gegenüber dem «Spiegel», dass die Schweiz gar nicht auf das Virus vorbereitet sei. Bärfuss findet es wichtig, dass in der aktuellen Situation verschiedene Sichtweisen und Meinungen Gültigkeit haben: «Mein ältester Sohn, der jetzt eine Lehrstelle suchen sollte und momentan keine Chance hat, eine zu finden, versteht mehr von seiner Situation als jeder Epidemiologe.» Im der Sendung «Focus» von Radio SRF 3 erzählt Bärfuss unter anderem, warum nicht «die Manager mit den hohen Löhnen dafür sorgen, dass der Karren am laufen bleibt.» Audio Lukas Bärfuss: «Wir leben nicht in einer Expertendiktatur» 57:53 min, aus Focus vom 20.04.2020. abspielen. Laufzeit 57:53 Minuten.

17:32 Massiver Anstieg in Singapur Singapur meldet am Montag einen Rekord von 1‘426 neuen Coronavirus-Fällen, hauptsächlich unter ausländischen Arbeitnehmern, und erhöhte die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 8‘014. Der winzige Stadtstaat hat nun die meisten Fälle in Südostasien, ein massiver Anstieg von nur 200 Infektionen am 15. März, als sein Ausbruch fast unter Kontrolle zu sein schien. In den letzten drei Tagen wurden etwa 3000 Fälle gemeldet. Niedriglohn-Wanderarbeitnehmer, ein wichtiger Teil der Belegschaft Singapurs, machen mittlerweile mindestens 60 Prozent der Infektionen aus. Legende: Keystone

16:55 Österreichs Regierung spendet Die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung werden als Reaktion auf die Corona-Krise jeweils ein Netto-Monatsgehalt an eine ausgewählte Organisation spenden, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mitteilten. Details sollen demnach in den kommenden Tagen geklärt werden. Die Spende solle ein «Zeichen des Zusammenhalts» sein. «Jede Ministerin, jeder Minister, die Staatssekretärin und der Staatssekretär werden wohlüberlegt jeweils ein Nettogehalt an Organisationen spenden, die wiederum ihren so wichtigen Anteil daran haben, dass wir gemeinsam möglichst gut durch diese Krise kommen», sagte Kogler.

16:41 3'400'000'000'000 Euro Rund 3.4 Billionen Euro haben die Europäische Union und ihre Mitglieder der EU-Kommission zufolge bereits gegen die Corona-Wirtschaftskrise mobilisiert - und mindestens eine weitere Billion wird demnach für den Wiederaufbau gebraucht. Die Zahlen nannten Kommissionsvertreter am Montag. Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag soll klarer werden, woher das frische Geld kommen soll. Da der Streit über Corona-Bonds völlig festgefahren ist, sucht die Kommission Alternativen, bei denen sie selbst Anleihen ausgibt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Streit um Corona-Bonds Showdown zwischen Merkel und Europas Süden 14.04.2020 Mit Video

16:24 So entwickeln sich die Zahlen weltweit Mehr als 2.4 Millionen Menschen sind bisher an Covid-19 erkrankt, 165'000 Personen sind daran gestorben. Weitere Länder in Europa lockern aktuell ihre Massnahmen. Nach Dänemark, Spanien, Italien, und Österreich öffnet auch Deutschland ab heute wieder kleinere Geschäfte. Die wichtigsten neuen Zahlen und Fakten finden Sie in unserem internationalen Artikel zum Coronavirus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 20.04.2020 Mit Video

16:14 Putin: Corona-Krise eingedämmt Russland hat es Präsident Wladimir Putin zufolge geschafft, die Coronavirus-Krise einzudämmen. Aber der Höhepunkt stehe noch bevor, so Putin. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Russland legte um 4268 auf 47'121 zu und damit deutlich weniger als noch am Tag zuvor. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die an der Atemwegserkrankung starben, stieg

binnen 24 Stunden um 44 auf 405.

15:56 Frauenlauf in Bern erst im August Statt wie vorgesehen im Juni wird der Frauenlauf in Bern nun am 23. August stattfinden. Erwartet werden jedes Jahr rund 14'000 Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz. Unter den aktuellen Umständen könne ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung des Organisators. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton BE Grosse Nachfrage nach Berner Schutzmasken 20.04.2020 Mit Video

15:48 Medienkonferenz ist beendet Die Medienkonferenz mit Alain Berset ist zu Ende. Bei uns bleiben Sie weiter informiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Legende: Die Bündner Kantonsregierung, Bundesrat Alain Berset und Daniel Koch vom BAG nahmen in Cazis (GR) an der Medienkonferenz teil. Keystone

15:46 «Wir wollen keinen Blindflug» Eine zusätzliche Frage an den Bundesrat bezüglich Tourismus: Wann wird bekanntgegeben, wie es weitergeht? Alain Berset: «Der Bundesrat bereitet momentan die nächsten Massnahmen vor.» Eventuell könnten am 11. Mai und am 8. Juni diesbezüglich bereits Informationen erfolgen. Aber: «Wir wollen keinen Blindflug», so Berset.

15:45 Für die Bergbahnen sieht es positiv aus Alain Berset: «Bei den Bergbahnen haben wir aber viel mehr Einfluss, denn diese sind bei uns. Wenn die Schweizer Strategie wirklich funktioniert, dann sehen die Perspektiven für die Bahnen heute nicht schlecht aus.» Aber man dürfe nicht die Regeln vernachlässigen, weil sich die Perspektiven dann wieder schnell verschlechtern würden.

15:43 «Reisen von Massnahmen des Auslands abhängig» «Wie wahrscheinlich ist es, dass man im Sommer wieder verreisen kann und dass wieder Sportanlässe durchgeführt werden können?» Dies fragt eine Journalistin an die Adresse von Bundesrat Berset. Man werde jeweils Schritt für Schritt kommunizieren und entscheiden, antwortet der Bundesrat. Zurzeit sei es zu früh, Massnahmen für den Sommer bekanntzugeben. «Das Virus bestimmt das Tempo.» Er denke, dass es Möglichkeiten für Reisen geben könnte, so Berset. Dies sei jeweils aber auch stark abhängig vom Ausland. 00:28 Video Berset: «Schwierig vorherzusehen, was andere Länder machen» Aus News-Clip vom 20.04.2020. abspielen