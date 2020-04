In China hat es am Samstag 16 Neuinfektionen gegeben. Das ist die niedrigste Zahl seit dem 17. März, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Neun davon seien aus dem Ausland eingeschleppt worden. Einen Tag zuvor waren noch insgesamt 27 neue Fälle gemeldet worden. Es habe keine weiteren Toten gegeben.

Tens of thousands defy Bangladesh lockdown to attend Islamic preacher’s funeral https://t.co/zwL8c16618 pic.twitter.com/eaE7yDn5lu

Bilder der Menschenmenge sorgten in sozialen Netzwerken für wütende Reaktionen. Zur Eindämmung des Coronavirus sind in Bangladesch nicht lebenswichtige Geschäfte und Schulen geschlossen, öffentliche Verkehrsmittel sind seit Ende März eingestellt.

Trotz der Corona-Krise haben in Bangladesch Tausende Anhänger die Beisetzung eines Predigers und islamistischen Politikers besucht. Menschen sammelten sich auf dem Gelände einer Religionsschule in der Verwaltungseinheit Sarail im Nordosten des Landes, um Jubayer Ahmed Ansari die letzte Ehre zu erweisen. Ansari war ein Anführer der islamistischen Partei Khelafat Majlish und Leiter der Religionsschule. Die Polizei habe versucht, die Teilnehmerzahl auf 50 zu begrenzen, um die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus in der Menschenmenge zu verringern - dies sei aber weitgehend ignoriert worden, sagte der örtliche Polizeichef. «Die Menge war ausser Kontrolle», sagte er und bezifferte die Zahl der Menschen auf schätzungsweise 10'000. Ansari war am Freitag im Alter von 69 Jahren gestorben.

Ausserdem stellte Trump die Frage nach den Ursachen der Virus-Verbreitung: Ob es ein Fehler war, der ausser Kontrolle geriet, oder ob die Ausbreitung des Coronavirus absichtlich erfolgte. In letzterem Fall, drohte er, «sollte es Konsequenzen geben». In jedem Fall hätte die Regierung in Peking den US-Experten erlauben müssen, die Vorgänge vor Ort zu untersuchen. «Sie wollten uns dort nicht haben. Ich denke, dass sie beschämt waren. Ich denke, sie wussten, dass es etwas Schlechtes ist.»

Wegen der Corona-Krise erhebt US-Präsident Donald Trump erneut schwere Vorwürfe gegen China. Das neuartige Coronavirus hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich über die ganze Welt verbreitete, erklärte sagte Trump am Samstagabend im Weissen Haus. «Das ist nicht geschehen, und die ganze Welt leidet deswegen.» Der US-Präsident warf der Regierung in Peking deshalb Versäumnisse vor.

Zuletzt gab es immer wieder Ausnahmen, insbesondere für Rückholaktionen von Drittstaaten. Auch zahlreiche Deutsche stecken immer noch in dem südasiatischen Land fest. Die deutsche Botschaft in Pakistan sei dabei, alternative Rückkehrmöglichkeiten für verbliebene Deutsche zu prüfen, schrieb Botschafter Bernhard Schlagheck am Samstag auf Twitter.

Der Ausnahmezustand, die zweithöchste Notstandsstufe des Landes, war am 18. März erstmals in Demokratie-Zeiten ausgerufen worden. Seitdem gilt für die etwa zehn Millionen Bürger eine strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle lag am Samstag in Portugal bei knapp 20'000, fast 700 Menschen sind gestorben. Nach Angaben der Behörden wurde der Höhepunkt bei den Neuinfektionszahlen bereits Ende März erreicht.

Im nächsten Monat will Portugal die zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verhängten Massnahmen schrittweise lockern. Die neuen Regeln wolle er am 30. April bekanntgeben, sagte der sozialistische Ministerpräsident António Costa der Zeitung «Expresso». Costa liess schon vorher durchblicken, dass seine Regierung nach Ende des noch bis zum 2. Mai geltenden Ausnahmezustands unter anderem eine Öffnung des Einzelhandels, von Friseurläden und von Kindergärten in Erwägung zieht. Auch Restaurants und Cafés sowie Kinos und andere Kultureinrichtungen könnten noch vor dem Sommer wieder öffnen.

Drone video of Jacksonville Beach after partially reopening Friday. First Coast News' Alex Livingston and David Jones were live there this morning. Here's what they saw. https://t.co/ncujMaU4iL

Der TV-Sender Fox News, Link öffnet in einem neuen Fenster berichtete, dass Hunderte Menschen ihre wiedererlangte Freiheit nach der Bekanntgabe am Freitagnachmittag nutzten, und zeigte Bilder von regem Treiben am Wasser. Im stärker vom Coronavirus betroffenen Süden des Bundesstaates blieben Strände weiter geschlossen. In Florida wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 24'700 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Surfen und spazieren gehen erlaubt, sonnenbaden verboten: Im Norden des US-Bundesstaates Florida sind einige Strände trotz der anhaltenden Corona-Krise unter verschärften Bedingungen wieder geöffnet worden. Die Behörde für Krisenmanagement der Stadt Jacksonville rief Bürger am Samstag dazu auf, beim Strandbesuch einen Abstand von rund zwei Metern zu anderen Menschen einzuhalten. «Das kann der Beginn des Weges zurück zum normalen Leben sein», sagte Bürgermeister Lenny Curry und appellierte an die Menschen, sich an die geltenden Einschränkungen zu halten. Am Strand seien zum Beispiel weder Grills noch Stühle oder Decken erlaubt. Zudem gelten begrenzte Öffnungszeiten in den Morgen- und frühen Abendstunden.

Thirty-one major provinces in Turkey on Saturday headed into a second round of a weekend lockdown, as part of measures to contain the spread of coronavirus https://t.co/a7uoIvGGgs

In den 31 Städten beziehungsweise Provinzen galt an diesem Wochenende zudem erneut eine weitgehende zweitägige Ausgangssperre. Dies hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag angekündigt, nachdem schon für das vorherige Wochenende kurzfristig eine solche Massnahme angeordnet worden war. Man wolle damit verhindern, dass es bei frühlingshaftem Wetter zu Menschenansammlungen komme und damit die Ansteckungsgefahr erhöht werde, sagte Erdogan. Die Zahl der Infizierten im Land stieg nach Angaben der Regierung um 3783 auf 82'329 und liegt damit erstmals über den offiziellen Zahlen in Iran. Die Zahl der Toten in der Türkei wuchs binnen 24 Stunden um 121 auf 1890 an.

Medizinisches Schutzmaterial soll wieder in Deutschland + Europa produziert werden, derzeit kommen noch 90 % aus Asien, so Wirtschaftsminister @peteraltmaier . Er rechnet mit einem Bedarf von einigen Milliarden #Schutzmasken in den nächsten Monaten. @bmwi_bund | #stayHome #COVID19 pic.twitter.com/EzQB8vAsDR

Die deutsche Regierung rechnet in der Corona-Krise mit einem Bedarf von jährlich bis zu zwölf Milliarden Atemschutzmasken. «Wenn wir allen Menschen in Deutschland das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz ermöglichen möchten, brauchen wir zwischen acht und zwölf Milliarden Masken pro Jahr», sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier der «Bild am Sonntag». Ziel sei, schon in der zweiten Sommerhälfte Millionen OP-Masken und Mundschutze in Deutschland produzieren zu können. Er stellt Investitionszuschüsse und Abnahmegarantien in Aussicht.

Nonostante i divieti, i cittadini di Saviano, in provincia di Napoli, si sono riversati in strada per il corteo funebre del sindaco. L'ultimo saluto con applausi e palloncini. pic.twitter.com/NIbdjR33jM

Die Beerdigung eines an Covid-19 gestorbenen Bürgermeisters sorgt in Italien für Aufsehen. Bei der Feier in dem Ort Saviano bei Neapel waren Medien zufolge rund 200 Menschen anwesend, obwohl im ganzen Land strikte Ausgangssperren gelten und Menschenansammlungen verboten sind. «Die Gesetzesvorschriften sind auf schwerwiegende Art und Weise verletzt worden», erklärte der Regionalpräsident von Kampanien, Vincenzo De Luca, am Samstag. Auf einem Video sieht man, wie bei Musik Luftballons in den Farben der italienischen Flagge in den Himmel steigen.

Heiraten in New York: Trauungen per Video-Konferenz

Heiratswillige in New York müssen nicht länger auf die Wiedereröffnung der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Standesämter warten. Gouverneur Andrew Cuomo kündigte am Samstag an, dass Menschen in dem US-Bundesstaat nun eine Heiratserlaubnis online beantragen können. Standesbeamte dürfen dann Trauungen per Videokonferenz durchführen, erklärte der Gouverneur.

In dem besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sollen relativ strenge Ausgangsbeschränkungen mindestens bis Mitte Mai andauern. Insgesamt sind in dem 19-Millionen-Einwohner-Staat nach Angaben der Johns Hopkins Universität in Baltimore nun bereits mehr als 235'000 Menschen infiziert worden. Über 17'000 Menschen seien an den Folgen von Covid-19-Erkrankungen gestorben.