Der Ticker startet um 7:21 Uhr

18:08 Über 1000 Betten: US-Spitalschiff legt in New York an Die 272 Meter lange «USNS Comfort» hat New York erreicht: Das Spitalschiff der US-Marine verfügt über tausend Betten und zwölf Operationssäle und soll New Yorker Kliniken entlasten. Zwar werden auf der «USNS Comfort» keine Coronavirus-Patienten behandelt. Dafür können andere Patienten auf das Schiff verlegt werden, um den Spitälern mehr Kapazitäten für Coronavirus-Erkrankte zu verschaffen. Der Bundesstaat New York und die gleichnamige Grossstadt sind besonders schwer von der Pandemie betroffen. Dort wurden mehr als 60'000 Infektionsfälle bestätigt, das ist fast die Hälfte aller Infektionen landesweit. Legende: Das Spitalschiff soll dafür sorgen, dass in den New Yorker Spitälern weiterhin genügend Kapazitäten vorhanden sind, um Corona-Patienten zu versorgen. Keystone

17:50 Der Dunkelziffer auf der Spur: Österreich macht Stichproben-Tests Mit Stichproben-Tests bei 2000 Bürgern will Österreich der Dunkelziffer bei den Corona-Infizierten auf die Spur kommen. «Diese Tests sind wichtig, um Licht in die Datensituation zu bringen», sagte Forschungsminister Heinz Fassmann. Derzeit sei nur die Zahl der Neuinfizierten bekannt, man habe aber keine Information über die genaue Verbreitung des Virus. Die Auswahl der Bürger sei repräsentativ. Sie würden vorab durch einen Brief und einen Anruf informiert. Der fällige Test durch einen Abstrich würde von Mitarbeitern des Roten Kreuzes in der Wohnung der ausgewählten Männer, Frauen und Kinder gemacht. Die Tests sollen laut Fassmann in regelmässigem Abstand wiederholt werden, um auch die Veränderungen zu erheben.

17:34 Sonderprämie für Angestellte von Lidl und Aldi Sie schieben aktuell Sonderschichten und sind dabei auch immer dem Risiko einer Ansteckung ausgesetzt: Nun werden die Mitarbeitenden von Lidl Schweiz und Aldi Suisse für ihren Einsatz belohnt. So zahlt Lidl Schweiz den rund 3500 Filial- und Lagermitarbeitenden Sonderprämien in Höhe von insgesamt über einer Million Franken aus. Der erste Teil der Prämie im Wert von 350 Franken je Mitarbeitenden sei in Form von Einkaufsgutscheinen bereits vor drei Wochen ausbezahlt worden, der Rest werde im April geleistet. Auch Aldi Suisse setzt auf Gutscheine: Mit einem Warengutschein von bis zu 400 Franken pro Person will der Discounter seinen über 2500 Verkaufs- und Logistikmitarbeitenden «Danke» sagen.

17:15 Baustelle kontrolliert: Luzerner Firma muss Arbeit niederlegen Wenn auf Baustellen der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten wird, hat das Folgen. Dies erfuhr heute ein Unternehmen im Kanton Luzern. Die Firma musste ihre Arbeit einstellen. Den Verstoss gegen die Massnahmen der Covid-19-Verordnung bemerkte die Suva, wie Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern mitteilte. Daraufhin verfügte die Kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) eine Einstellung der Arbeit. Das Unternehme dürfe die Arbeit wieder aufnehmen, wenn es die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus einhalten könne.

17:06 Grounding von Europas grösster Billig-Airline bis nach Ostern Die Billig-Fluglinie Ryanair hält ihre Flotte weiterhin zum grössten Teil am Boden. Der extrem eingeschränkte Flugplan mit einigen Verbindungen von und nach Irland und Grossbritannien werde um eine Woche bis einschliesslich Gründonnerstag (9. April) verlängert, teilte das Unternehmen in Dublin mit. Gründe sind Flugverbote und weitere Einschränkungen in den europäischen Ländern in Folge der Corona-Pandemie. Mehr als 90 Prozent der Ryanair Flotte bleiben damit am Boden. Auf ihrer Website macht die Fluggesellschaft allerdings schon Werbung für Urlaubsflüge im September. Legende: Keystone

16:55 Glarner Winterhilfe gibt Essensgutscheine ab Die Glarner Winterhilfe hilft jenen, die ohnehin nicht viel haben und von der Corona-Pandemie derzeit hart getroffen werden. Essensgutscheine werden als Überbrückungshilfe abgegeben, bis staatliche Unterstützungsformen greifen. Die Winterhilfe will in Absprache mit der kantonalen Führungsorganisation akute finanzielle Notlagen von betroffenen Alleinstehenden und Familien mit Einkaufsgutscheinen überbrücken. Wie die Winterhilfe und die kantonalen Behörden mitteilten, erhalten Alleinstehende 150 Franken, Familien maximal 500 Franken.

16:37 Die Corona-Massnahmen und ihre vielleicht tödlichen Folgen Die Zügel weiter anziehen – oder eher lockerlassen? Darüber streitet man sich in Deutschland. Kritiker warnen, dass die Folgen der Corona-Massnahmen möglicherweise mehr Tote fordern könnten als das Virus selber. Arbeitslosigkeit, Depression, mangelnde Bewegung, Suchtprobleme und häusliche Gewalt – dies alles seien Konsequenzen, die mit in die Gleichung aufgenommen werden müssten, so die Experten. Doch noch mag Bundeskanzlerin Merkel nicht über eine Lockerung reden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Massnahmen Deutschland streitet über Lockerungen 30.03.2020 Mit Video

16:25 Freiburger Kapo büsst über 60 Personen Die Freiburger Kantonspolizei hat bislang 61 Personen gebüsst, die gegen Corona-Vorschriften des Bundes verstossen haben. Zumeist ging es um nicht eingehaltene Abstände oder Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Das teilte die Kantonspolizei mit. Allgemein würden die Massnahmen von der Bevölkerung zwar respektiert. Allerdings habe man einige Parks und öffentliche Gärten einzäunen müssen, um «unangemessene Zusammenkünfte» zu vermeiden.

16:16 Die Post wird langsamer – aus gutem Grund Mangels Personal und wegen verschärfter Hygienevorschriften muss die Post Abstriche machen. Das heisst: Einzelne Filialen werden kürzere Öffnungszeiten haben, und die Paketzustellung dauert länger. Das UVEK habe zugestimmt, die Vorgaben für die Beförderungs- und Zustellzeiten von Briefen und Paketen sowie die Vorgaben zu Erreichbarkeit und Zugang zu ihren Filialen temporär auszusetzen, heisst es in einer Mitteilung der Post. Ziel sei, die unverzichtbaren Dienstleistungen während der ganzen Dauer der Notlage aufrechtzuerhalten. Die Post stelle aktuell 40 Prozent mehr Päckli zu: Es würden Spitzenwerte wie zur Vorweihnachtszeit erreicht. Gleichzeitig stünden weniger Mitarbeitende zur Verfügung, da 2100 von ihnen nicht am Arbeitsplatz sein könnten, weil sie einer Risikogruppe angehörten, Kinder betreuten, sich in Quarantäne befänden oder selbst erkrankt seien.

15:59 So massiv trifft die Corona-Krise die Medienhäuser Wer heute «20 Minuten» in der Hand hält, sieht es: Die Zeitung hat in etwa halb so viele Seiten wie noch vor einem Monat. Der Regionalteil ist gestrichen, die Auflage um ein Drittel gekürzt. Die Wirtschaft ist tief verunsichert – das spüren alle Medienhäuser: Kaum jemand wagt es noch, Werbung zu schalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Krise trifft die Medien Den Zeitungen brechen die Werbeeinnahmen weg 30.03.2020 Mit Audio

15:55 Cassis ruft Schweiz und Tessin zum Zusammenhalt auf Aussenminister Ignazio Cassis bekräftigte in Bellinzona die Unterstützung des Tessins durch die Landesregierung. Der Bundesrat sei sich bewusst, dass die Pandemie nicht alle Kantone gleich stark treffe. Dass die Landesregierung die vom Tessin verhängten restriktiveren Massnahmen nachträglich abgesegnet hätte, sei ein «starkes Signal des Zusammenhalts» sagte Regierungspräsident Christian Vitta zu Beginn der Medienkonferenz. Der Tessiner Bundesrat Cassis habe den Kanton auf diesem Weg unterstützt. Das Tessin hatte vor etwas mehr als einer Woche die vorübergehende Schliessung aller Betriebe verfügt und diese gegen Bundesrecht verstossende Sperre trotz einer Rüge aus Bern aufrechterhalten. Am Montag ist im Südkanton die Grenze von 100 Todesfällen überschritten worden. Um der Verstorbenen zu gedenken, hielten Vitta und Cassis an der Medienkonferenz eine Schweigeminute ab. 00:45 Video Schweigeminute für die Verstorbenen im Tessin Aus News-Clip vom 30.03.2020. abspielen

15:50 GA-Besitzer sollen entschädigt werden Wegen des Coronavirus haben Zugunternehmen ihren Fahrplan massiv ausgedünnt. Wer ein GA oder Verbundbillett besitzt, kann sein Abonnement aktuell kaum nutzen. Nun verspricht die ÖV-Branchenorganisation allerdings «eine Lösung». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Teures Abo ohne Nutzen GA-Inhaber sollen eine Entschädigung erhalten 30.03.2020 Mit Audio

15:44 So aktiv ist die SNB am Devisenmarkt Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte vergangene Woche erneut gegen eine weitere Frankenaufwertung am Devisenmarkt interveniert haben. Darauf deuten die sprunghaft angestiegenen Sichtguthaben bei der SNB hin. Allerdings haben wohl auch weitere Faktoren wie die Corona-Notkredite den Anstieg beeinflusst. Die Einlagen der Banken und des Bundes stiegen innert Wochenfrist um rund 11.7 Milliarden auf 620.5 Milliarden Franken, wie einer Mitteilung der SNB zu entnehmen ist. Es handelt sich um einen der massivsten Anstiege seit dem Jahr 2015, als die SNB unmittelbar nach Aufhebung des Mindestkurses stark am Devisenmarkt interveniert hatte.

15:30 Datum der Olympischen Spiele ist klar Dass die fürs Jahr 2020 geplanten Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben werden, wurde bereits mitgeteilt. Nun ist auch klar, wann sie genau stattfinden. Und zwar vom 23. Juli bis am 8. August 2021. Dies bestätigten das Organisationskomitee der Spiele und das Internationale Olympische Komitee. Ursprünglich sollten die Sommerspiele in Japans Metropole vom 24. Juli bis 9. August 2020 stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden sie verschoben. Die ebenfalls verschobenen Paralympics werden vom 24. August bis 5. September 2021 ausgetragen.

15:26 Die wichtigsten Erkenntnisse Das war die Medienkonferenz mit den Experten des Bundes. Hier gibt’s die wichtigsten Erkenntnisse nochmals zusammengefasst: Dass die Infektionen in den letzten Tagen immer etwa im selben Masse zunehmen würden, sei ein erstes Zeichen dafür, dass die Massnahmen wirken, so Daniel Koch vom BAG. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.

Von den 20 Milliarden Franken, die der Bund für Unternehmenskredite gesprochen hat, wurde bereits etwa ein Drittel – 6.6 Milliarden – ausgegeben. Eine Aufstockung wird geprüft.

In der Armee sind aktuell 128 Soldaten mit dem Coronavirus infiziert. An zwei Standorten gibt es deshalb Quarantänen. Aktuell sind 1000 Sanitäter der Armee im Einsatz.

Aktuell sind etwas mehr als 280 Patienten auf Beatmungsgeräte angewiesen. Es gebe also noch viele freie Geräte in der Schweiz.

15:17 Einheitliche Regelung im Schulwesen wird geprüft Wird der Bund einheitliche Regeln im Schulwesen einführen, fragt eine Journalistin. Zum Beispiel wegen der Prüfungen, wann und ob die durchgeführt würden. «Ich weiss, diese Fragen werden geprüft», so Daniel Koch. «Es ist aber noch zu früh, dass wir hier definitive Antworten haben.» Damit beenden die Experten des Bundes die Medienkonferenz.

15:15 Fliegt die Schweiz minderjährige Flüchtlinge aus? Eine weitere Frage: Beteiligt sich der Bund an Sofortmassnahmen für minderjährige Flüchtlinge in griechischen Camps? Die Schweiz habe aus Griechenland verschiedene Gesuche erhalten, um unbegleitete Minderjährige einzufliegen. Doch durch die aktuelle Situation sei es im Moment leider nicht möglich, diese Jugendlichen hierher zu holen, sagt Barbara Büschi vom EJPD.

15:14 Trotz Coronavirus-Infektion im Spital zur Arbeit? Einem Journalisten sei der Fall einer jungen Pflegefachfrau bekannt, die positiv auf das Virus getestet wurde, von ihrem Arbeitgeber aber gezwungen werde, weiterhin zur Arbeit zu erscheinen, weil sie nur milde Symptome habe. Was hält Daniel Koch davon? «Ich kann sehr schlecht Einzelfälle beurteilen», meint dieser. Theoretisch sei es aber so, dass auch eine Person mit milden Symptomen andere Personen anstecken könne. «Es ist nicht sinnvoll, solche Personen einzusetzen.» Falls die Person aber kein Patientenkontakt habe, sei dies eventuell anders zu beurteilen. «Ich kann aber nicht wirklich Einzelfälle kommentieren.»

15:10 300 Millionen Masken für die ganze Schweiz? Wie viele Masken bräuchte man, um die Schweizer Bevölkerung gesamthaft zu versorgen? Ganz genau könne er das nicht beziffern. Doch eine Studie der ETH spreche von einem Gesamtbedarf von 300 Millionen Masken, so Daniel Koch.