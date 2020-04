Daniel Koch dämpft die Erwartungen, dass bald ein Impfstoff zur Verfügung stehe. «Alle Impfstoffe sind in einer relativ frühen Entwicklungsphase», so der BAG-Vertreter.

Pro Fall müssen dann 50 bis 100 Personen in Quarantäne. Die Befragungen sind aufwändig. Wir haben deshalb die Kantone aufgefordert, ihre kapazitäten asuzubauen.

Seco-Vertreter Boris Zürcher: «Die Gesuche für schweizweit 1,76 Millionen Mitarbeiter liegen erst vor, sie sind noch nicht in jedem Fall bewilligt. Es ist in der heutigen Situation durchaus möglich, dass ein Gesuch ohne grössere Kontrolle bewilligt wird und das Geld ausbezahlt wird. Dann machen wir Kontreollen, ob der Kanton das Gesuch rechtens bewilligt hat. Ist das nicht der Fall, muss der Betrieb das Geld zurückzahlen.»

Eine Frage betrifft spezifisch die Gartenwirtschaften. Für Daniel Koch (BAG) ist es zu früh, auf Einzelfälle einzugehen. Er räumt ein, dass Vielfalt in der Gastronomie die Norm sei: «Das dicht gedrängte Café ist nicht vergleichbar mit dem Gourmet-Tempel». Deshalb werde das in Zusammenarbeit mit den Branchen präzise ausgearbeitet.

Personenbezogene Dienstleister wie Coiffeure oder Physiotherapeuten dürfen ab dem 27. April wieder arbeiten. Doch gehören Dienstleistungen von Fahrschulen oder Reisebüros auch dazu? «Eher nicht», findet Boris Zürcher (Seco), denn bei personenbezogenen Dienstleistern finde seiner Ansicht nach ein direkter Körperkontakt statt. Daniel Koch (BAG) ergänzt, dass Reisebüros und Fahrschulen wohl erst in die zweite Etappe fallen würden, also ab dem 11. Mai.

Boris Zürcher (Seco): «Die Frage der Wettbewerbsverzerrung beschäftigt uns seit langem. Es muss in den Kantonen einheitlich vollzogen werden.»

Daniel Koch (BAG) sagt, dass in den Erläuterungen zur bundesrätlichen Verordnung die erlaubten Angebote präzisiert werden.

Ein Journalist fragt, ob es wahrscheinlich sei, dass diesen Sommer noch irgendwelche Festivals durchgeführt werden können. «Es ist einfach nicht möglich, etwas Verlässliches zur Situation in drei Monaten zu sagen», sagt Daniel Koch (BAG). «Das wäre unseriös. Wir sind uns bewusst, dass es für die Grossveranstalter eine sehr schwierige Situation ist.» Deshalb verstehe er, dass vereinzelte Festivals wie Paléo (Nyon) oder das Montreux Jazz Festival bereits jetzt die Reissleine ziehen würden.

Zum Epidemiologen Marcel Salathé (EPFL), der sich aus dem internationalen Projekt «PEEP-PT» zur Entwicklung einer Contact-Tracing-App zurückziehen will, kann sich Koch nicht äussern.

Ab dem 11. Mai gehen die Schulen wieder auf: Gibt es dafür spezielle Schutzmassnahmen – oder sind diese gar nicht nötig, weil sich Kinder kaum anstecken? «Was die Schulen angeht, haben wir ebenfalls ein Schutzkonzept ausgearbeitet», sagt Daniel Koch (BAG). In den Schulen seien Kinder ganz unterschiedlichen Alters, da brauche es gezielte Massnahmen.

Sind Schulungen für Coiffeursalons vorgesehen, wie sie die Masken korrekt handhaben müssen? Daniel Koch (BAG): «Wir werden am Montag oder Dienstag einen Film präsentieren, wie man eine Hygiene-Maske richtig benützt. Es ist nicht so schwierig. Aber wenn die Masken falsch gebraucht werden, nützen sie tatsächlich nichts. Dann sind sie eher gefährlich.»

Viele Spitäler haben Kurzarbeit beantragt – doch in den Spitälern stehen auch Zivilschutz-Leistende im Einsatz. Nehmen diese dem Personal nun noch die wenige Arbeit weg? Christoph Flury (Babs) verneint: «Bei Spitälern, die nicht voll ausgelastet sind, werden keine Zivilschützer eingesetzt. Da schauen wir drauf.»

Christoph Flury, Vizedirektor Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs), erläutert, dass es in den Pflege- und Altersheimen etliche Ausfälle beim Personal gegeben habe. Da springe der Zivilschutz ein.

Eine solche Epidemie habe allerdings niemand vorhersehen können. «Man wird es sicher in Zukunft besser machen.» Aktuell seien genügend Masken verfügbar, sagt Koch. «Es gibt nun 20 Millionen Masken beim Bund, bis zu 100 Millionen Masken werden bis Ende April erwartet.»

Lockerung der Besuchverbote wird abgeklärt

Eine Journalisten-Frage thematisiert die ältere Generation. Dazu Daniel Koch (BAG): «Wir sagen weiterhin, dass jedes Risiko vermieden werden sollte und das besteht nun mal im öffentlichen Raum.» Bewegung sei aber wichtig. Gegen einen Spaziergang rund um den Wohnblock sei nichts einzuwenden.

Was die Pflege- und Altersheime betrifft, in denen das Risiko besonders hoch sei, stellt Koch Abklärungen über die Lockerung von Besuchsverboten in Aussicht.