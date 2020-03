Der Ticker startet um 6:50 Uhr

15:23 Bundesasylzentrum Muttenz wird wiedereröffnet Das im vergangenen Herbst aus Kostengründen geschlossene Bundesasylzentrum in Muttenz (BL) soll wieder in Betrieb genommen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass auch im Asylwesen die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus umgesetzt werden können. Der Kanton Basel-Landschaft und die Gemeinde Muttenz seien mit der Wiedereröffnung einverstanden, teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. In den nächsten Wochen werde das Bundesasylzentrum so weit vorbereitet, dass es bei Bedarf umgehend wieder geöffnet werden kann. Bis zu seiner Schliessung konnten im Zentrum in Muttenz bis zu 500 Asylsuchende untergebracht werden. Nun wird diese Kapazität halbiert, damit die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden können.

15:15 Kanton ZH: Kurzarbeit für fast 200'000 Menschen Im Kanton Zürich sind mittlerweile 191'000 Menschen und 27'000 Firmen von Kurzarbeit betroffen. Bei den Kurzarbeits-Voranmeldungen gibt es aktuell schon fast zehn Mal so viele wie während der ganzen Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Diese riesige Menge fordere das Amt für Wirtschaft und Arbeit sehr, teilte die Volkswirtschaftsdirektion mit. Aktuell arbeiten deshalb 200 Personen zusätzlich mit.

15:11 EU treibt Entwicklung von Corona-Schnelltest voran Ein Projekt zur Entwicklung eines Coronavirus-Schnelltests ist in das EU-Forschungsprogramm gegen die Pandemie aufgenommen worden. Es sei das 18. Vorhaben in dem Programm im Umfang von 48.5 Millionen Euro zur Erforschung des Virus und Gegenmitteln. Das teilte die EU-Kommission mit. Insgesamt komme das Geld 140 Forscherteams zugute. Das neu aufgenommene Projekt namens «HG nCoV19» werde von einer irischen Firma koordiniert. Es soll dazu dienen, eine Infektion mit dem Coronavirus schneller und genauer zu diagnostizieren.

15:06 Luftfahrt-Verband wagt düstere Prognose Der internationale Luftfahrt-Verband (Iata) stimmt die Fluggesellschaften auf viele Monate der Entbehrungen ein. Er sehe nicht, dass die Branche vor dem Jahr 2021 wieder auf das Niveau kommen könne, das sie vor der Corona-Krise gehabt habe, sagt Iata-Chefvolkswirt Brian Pearce. Es könne auch sein, dass dies noch länger dauern werde. Es sei schwer, derzeit vorherzusagen, wie viele Pleiten es in der Branche im zweiten Quartal geben könnte. Dies liege unter anderem daran, dass sich der Effekt staatlicher Hilfen noch nicht einschätzen lasse. Auch die Flugzeugbauer würden leiden. Er kenne niemanden, der vor dem Jahresende noch ein Flugzeug kaufen wolle, ergänzte Iata-Chef Alexandre de Juniac.

14:31 Armee sagt WKs bis Ende Juni ab Die Schweizer Armee sagt sämtliche Wiederholungskurse bis Ende Juni ab. Ausgeschlossen seien jene WK, die zur Unterstützung des Gesundheitswesens oder zur Unterstützung der zivilen Behörden zum Beispiel an den Grenzen eingesetzt würden. Das sagte der stellvertretende Armeechef Aldo Schellenberg am Dienstag am Grenzübergang Boncourt (JU). Das Motto sei jetzt: «Reduce to the Max.». Das bedeute keine unnötigen Wiederholungskurse, schonender Einsatz der Ressourcen, Schonung der Logistik, aber auch der Schweizer Wirtschaft.

14:17 Frankreich will jede Woche Millionen von Masken produzieren Bis Ende April wird Frankreich nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron in der Lage sein, 15 Millionen Schutzmasken pro Woche zu produzieren. Die Unternehmen Air Liquide, Valeo, Schneider Electric und PSA würden zudem zusammenarbeiten, um mehr Beatmungsgeräte für das Land zu fertigen, kündigte Macron an. Die Regierung in Paris werde vier Milliarden Euro für die

Beschaffung von Masken und Beatmungsgeräten bereitstellen. Künftig müsse mehr von dem, was im Kampf gegen die Pandemie benötigt werde, im eigenen Land produziert werden. Die Eigenständigkeit Frankreichs und Europas müsse in dieser Hinsicht wiederhergestellt werden.

13:55 Der neue Daniel Koch ist bereits bestimmt Auf den 1. April 2020 übernimmt Stefan Kuster die Leitung der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG. Er folgt damit auf Daniel Koch, der wegen der Corona-Krise in den letzten Wochen nationale Bekanntheit erlangt hat. Koch wird nach zwölf Jahren an der Spitze der Abteilung für Übertragbare Krankheiten pensioniert. Er arbeitet während der aktuellen Coronavirus-Pandemie jedoch weiter und unterstützt und berät das BAG. Ausserdem wird an den Medienkonferenzen des Bundes auch weiterhin Daniel Koch das BAG vertreten. Sein Nachfolger Stefan Kuster ist Facharzt für Innere Medizin und für Infektiologie. Zuletzt arbeitete er als Leitender Arzt der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich und hatte da bereits mit der Coronavirus-Pandemie zu tun. Legende: Stefan Kuster übernimmt die Leitung der Abteilung Übertragbare Krankehtein des BAG. Keystone

13:32 Die SVP stellt Forderungen für die Zeit nach dem 19. April Die Bundeshausfraktion der SVP hat ihre Vortellung skizziert, wie es nach dem 19. April in der Schweiz weitergehen sollte. Die Strategie solle «einen zielgerichteten Schutz für die Menschen» bieten und die «Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens» ermöglichen. So müssten sich – nach Meinung der SVP – gefährdete Bevölkerungsgruppen selber vor einer Ansteckung schützen und sich «so weit wie möglich isolieren». Der verstärkte Grenzschutz sei aufrechtzuerhalten und Einwanderer und Einreisende aus Risikogebieten abzuweisen. Dasselbe müsse für Personen gelten, «die nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass sie frei vom Coronavirus sind». Weiter fordert die SVP eine allgemeine Maskenpflicht für Orte, wo ein Kontakt zwischen Menschen stattfindet. Die aktuell geltenden Regeln des Abstandhaltens und die Hygienemassnahmen seien beizubehalten. Schliesslich müssten Risikopatienten, die positiv getestet wurden, in strikte Quarantäne gesetzt werden. Die SVP ist die erste Partei, die in der aktuellen Lage so konkrete Forderungen stellt. Das Eidgenössische Parlament trifft sich am 4. Mai zur Corona-Sondersession.

13:12 Infektionen in Spanien wieder gestiegen In Spanien sind den vierten Tag in Folge mehr als 800 Todesfälle verzeichnet worden. Innerhalb von 24 Stunden seien 849 neue Opfer dazugekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies ist die bisher höchste Zahl an Opfern, die seit dem Beginn der Krise an einem einzigen Tag gezählt wurde. Auch die Zahl neu erfasster Infektionen stieg wieder, nachdem sie mehrere Tage hintereinander gesunken war und lag am Dienstag bei mehr als 94'000 - etwa 9000 mehr als am Vortag. Dazu zählten aber auch Fälle vom Wochenende, die erst jetzt bekannt geworden seien, sagte María José Sierra, die Sprecherin der Gesundheitsbehörde. Sie zeigte sich weiter optimistisch, dass die Kurve der Neuerkrankungen in Spanien langsam abflache. «Die Zahlen fallen in den erwarteten Bereich. Ende der Woche werden wir eine klarere Vorstellung von der Entwicklung haben.» Es würden viele Tests durchgeführt, «ungefähr 20'000 pro Tag», betonte Sierra. Legende: Spanien ist eines der von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern. Das Land verzeichnet aktuell über 8000 Todesfälle. Reuters

12:45 CH Media will Kurzarbeit einführen Das Schweizer Medienunternehmen CH Media will wegen der Coronavirus-Pandemie ab Mittwoch konzernweit für seine rund 2000 Beschäftigten Kurzarbeit einführen. CH Media rechnet für 2020 mit einem Umsatzeinbruch von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein im April erwarte man einen Umsatzrückgang zum Vorjahr von über 30 Prozent für CH Media und über 50 Prozent im Werbemarkt, heisst es in einer Medienmitteilung. Das entspreche mehr als 10 Millionen Franken. CH Media sei mit ihren Regionalzeitungen, Anzeigern, Radiostationen und TV-Sendern stark dem einbrechenden Werbemarkt ausgesetzt, schreibt das Unternehmen. Bis anhin erzielte CH Media knapp die Hälfte der Erlöse im Werbemarkt. Die Löhne von Mitarbeitenden in Kurzarbeit würden für die beantragte Frist vollständig ausgezahlt. Diese erfahren also keine Lohneinbusse. Kurzarbeit beantragt hat auch die TX Group, die unter anderem die Zeitungen «Tages-Anzeiger» und «Der Bund» herausgibt. Legende: CH Media entstand im Herbst 2018 als Joint Venture der NZZ-Mediengruppe und der AZ Medien. Die Redaktion beliefert unter anderem verschiedene Regionalzeitungen der Schweiz. Keystone

12:36 Neuste Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat die neusten Zahlen zu den Coronavirus-Infektionen in der Schweiz veröffentlicht. Demnach gibt es in der Schweiz nun 16'176 bestätigte Fälle - das sind 701 mehr als am Vortag. Am Montag hatte das BAG noch 1201 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet. Bis am Dienstagmorgen hat die Pandemie hierzulande 373 Menschenleben gefordert. Getestet wurden bisher 123'150 Personen - rund 13 Prozent aller Tests fielen positiv aus. Auf die Anzahl Einwohner gerechnet haben die Kantone Tessin und Waadt die meisten Fälle.

12:15 Keine Töffausflüge im Wallis Die Kantonspolizei Wallis bittet Töffahrerinnen und Töffahrer wegen der Corona-Krise keine Ausflüge zu machen und ruft in einer Mitteilung zu Verzicht, Verständnis und Solidarität auf. Die Polizei tut dies hinsichtlich der wärmeren Temparaturen, die sonst viele Motorradfahrer nach draussen locken. «Wenn das Motorradfahren unumgänglich ist, weisen wir darauf hin, sich auf der Strasse vorsichtig zu verhalten.» Bereits ein relativ einfacher Sturz mit einem Motorrad könne einen Spitalaufenthalt von mehreren Tagen zur Folge haben. In der gegenwärtigen Situation seien jedoch freie Kapazitäten in den Spitälern absolut notwendig, heisst es im Appell. Legende: Töffahrer auf der Furkapass-Strasse im Juli 2018: Ein Bild, das die Kantonspolizei Wallis in den nächsten Wochen nicht sehen will. Keystone

11:54 Zürcher Unispital will alle Patienten testen Das Universitätsspital Zürich testet ab Mittwoch alle neuen Patientinnen und Patienten auf Covid-19, selbst wenn diese keine Symptome zeigen und etwa wegen eines Unfalls eingeliefert werden. Ziel sei es, die Sicherheit für Mitarbeitende und andere Patienten zu erhöhen. Diese Tests würden aber die Gefahr bergen, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, weil der Test am einen Tag negativ und am nächsten Tag positiv ausfallen könne, gab Infektiologe Hugo Sax zu Bedenken. Es sei deshalb möglich, dass der Corona-Test im Laufe eines längeren Aufenthalts wiederholt werde. Pro Tag hat das Unispital eine Kapazität von bis zu 500 Tests. Bis das Testergebnis vorliegt, werden alle neuen Patienten isoliert.

10:37 Bund gründet die «Swiss National COVID-19 Task Force» Die Schweizer Wissenschaftsgemeinschaft hat ihre gebündelte Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus angeboten. Vor diesem Hintergrund hat der Bund die «Swiss National COVID-19 Task Force» einberufen. Diese besteht aus Experten relevanter Fachgebiete der schweizerischen Hochschul- und Forschungslandschaft. Geleitet wird die Task Force vom Präsidenten des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), Matthias Egger. Die Gruppe soll den Gesamtbundesrat, den Departementsvorsteher des EDI sowie die zuständigen Stellen des Bundes und der Kantone beratend unterstützen.

9:40 Deutschland: Jena führt Maskenpflicht ein In einer Woche solle das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in Jenaer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden, kündigt die Stadt an. Nach Ostern solle dann auch am Arbeitsplatz eine Maske getragen werden, sagt ein Sprecher der thüringischen Stadt. Neben Masken werden auch Tücher oder Schals als Schutz anerkannt. Diese müssten aber Nase und Mund abdecken. An die Bevölkerung richtete die Stadt die Bitte, die Masken für sich und andere selbst zu nähen: «Jede Maske ist besser als gar keine Maske.» Gestern hatte bereits Österreich eine Maskenpflicht für Supermärkte angekündigt. Die Massnahme tritt am 1. April in Kraft. Mittelfristig soll dieser Mund- und Nasenschutz überall dort getragen werden, wo man an Menschen vorbeigeht. Legende: SRF