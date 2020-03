Das ungarische Parlament hat am Dienstag zudem einen Gesetzentwurf debattiert, der dem rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban umfassende Vollmachten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geben soll. Unter anderen sieht die Regelung vor, dass Orban ohne Zeiteinschränkung auf dem Verordnungsweg regieren kann. Das Parlament will Anfang nächster Woche darüber abstimmen. Die Opposition sprach sich in der Debatte gegen derartig weitreichende Vollmachten für Orban aus. In seiner fast zehnjährigen Amtszeit hat Orban nach Ansicht von Kritikern die demokratischen Institutionen in seinem Land ausgehöhlt und einen autoritären Regierungsstil gepflegt.

Ab Samstag gilt in Ungarn eine zweiwöchige Ausgangssperre. Das hat die Regierung mitgeteilt. Einkäufe und körperliche Betätigungen im Freien in begrenztem Rahmen sind zwar weiterhin erlaubt, allerdings gilt ein Kontaktverbot, wie Ministerpräsident Viktor Orban mitteilt. Die Polizei werde auf die Einhaltung der Vorschriften achten. Der Höhepunkt der Krankheitswelle sei in Ungarn im Juni oder Juli zu erwarten. Aktuell sind in dem Land 300 Infektionen und zehn Todesfälle bestätigt. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber höher sein, sagt Orban.

9:34

Australien schickt Heimkehrer in Quarantäne

Im Kampf gegen die Coronacirus-Pandemie schickt die Regierung Australiens alle aus dem Ausland heimkehrenden Bürger für zwei Wochen in Quarantäne. Sie würden direkt vom Flughafen in Hotels oder andere Unterkünfte gebracht, sagte Premierminister Scott Morrison am Freitag in Canberra. Die Kosten der Unterbringung trügen die jeweiligen Bundesstaaten. Die neue Verordnung soll an diesem Samstag ab Mitternacht in Kraft treten.

In Australien gibt es bisher gut 3000 bestätigte Covid-19-Fälle. Bei mehr als zwei Dritteln der Infizierten handele es sich um Australier, die aus dem Ausland zurückgekehrt seien, sagte Morrison. In den vergangenen Tagen trafen täglich rund 7000 Australier aus Übersee auf den fünften Kontinent ein. Morrison rief alle Bürger auf, so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen. «Es wird nicht sehr lange dauern, dass es sehr schwer wird heimzukehren.»