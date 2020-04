Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:41 Zermatt nutzt die Tourismus-Pause für Investitionen Der Weltkurort ist derzeit erfüllt von Flug- und Baulärm. Am Fusse des Matterhorns wird gebaut und renoviert. Dabei wird nicht gekleckert. Die Corona-bedingte Zwangspause nutzen viele Hoteliers, um ihre Betriebe auf Vordermann zu bringen. Knapp 120 Hotels zählt Zermatt. Dabei werden für den Herbst geplante Arbeiten vorgezogen. Auch die Zermatter Bergbahnen bauen auf die Zeit nach der Krise: sie bauen auf 4000 Metern weiter an einer durchgehenden Seilbahnverbindung nach Italien. Ausserdem planen sie die schweizweit erste Gondelbahn, die gänzlich ohne Personal auskommt – auf dass bessere Zeiten kommen mögen. 02:05 Video Zermatt baut Grossprojekte für die Zeit nach Corona Aus Tagesschau vom 24.04.2020. abspielen

20:36 Aus Kaffeemaschinen werden Beatmungsgeräte Normalerweise produziert Thermoplan aus Weggis (LU) Kaffeemaschinen für grosse Produzenten, wie Starbucks oder Nespresso. Als aber die Anfrage der US-Kaffeehauskette kam, ob Thermoplan Beatmungsgeräte bauen könnte, stellte das Unternehmen um. Die Steuerungselemente der Kaffeemaschinen – das Hirn der Maschine, wie sich Geschäftsführer Adrian Steiner (Interview) im DOK ausdrückte – wurden umfunktioniert. Die Motoren, welche normalerweise Kaffee aus den Maschinen pressen, unterstützen nun die Lungen beim Atmen. Das Unternehmen geriet so in branchenfremdes Gewässer und hat Erfolg damit. 03:58 Video Thermoplan stellt anstatt Kaffeemaschinen Beatmungsgeräte her Aus DOK vom 23.04.2020. abspielen

20:30 Das wahrscheinliche Rekorddefizit bedroht politische Geschäfte Die Corona-Krise kostet den Bund Milliarden. Es droht ein Rekorddefizit. Nun werden Stimmen aus der Politik laut, die eigentlich fest eingeplante Geschäfte neu überdenken möchten. Gerüttelt wird unter anderem am Vaterschaftsurlaub und an der geplanten Erhöhung des Kinderabzugs. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Angespannte Bundesfinanzen Vaterschaftsurlaub und Kinderabzug verlieren an Rückhalt 24.04.2020 Mit Video

20:07 Viele Basler stecken sich bei ihren Nächsten an Die Behörden des Kantons Basel-Stadt haben Daten zur Ausbreitung des Coronavirus veröffentlicht. Demnach ist die Stadt stärker betroffen als die Agglomeration, die grösste Gruppe der Infizierten ist zwischen 51 und 60 Jahre alt und die meisten Menschen haben sich im Familienkreis angesteckt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Die meisten Basler stecken sich in der Familie an 24.04.2020 Mit Audio

19:52 Milliardenschweres Konjunkturpaket in den USA US-Präsident Donald Trump hat ein weiteres Konjunkturpaket unterzeichnet. Das Paket, auf das sich Republikaner und Demokraten im Kongress nach langen Verhandlungen geeinigt hatten, sieht Hilfen in Höhe von über 480 Milliarden Dollar vor. Der Kongress hatte vor Wochen bereits ein Konjunkturprogramm in Höhe von rund 2,2 Billionen Dollar beschlossen, um die geplagte Wirtschaft zu stützen. In fünf Wochen haben in den USA mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren.

19:17 Päklipost: Die Krise als Chance Einkaufen im Laden ist momentan nur sehr eingeschränkt möglich. Also bestellen viele Menschen in der Schweiz ihre Kleider oder ihre Bücher im Internet. Dass das die Post an ihre Grenzen brachte, ist hinreichend bekannt. Sie beanspruchte deshalb die Hilfe der Online-Händler, bei der Vorsortierung, damit die Pakete wieder in nützlicher Frist beim Empfänger oder der Empfängerin ankommen. Wirtschaftsredaktorin Denise Joder hat den neuen Weg der Paketauslieferung nachverfolgt und dabei erfahren, dass auch hierbei gilt: Die Krise kann eine Chance sein. Audio Online-Händler unterstützen die Post 04:32 min, aus Echo der Zeit vom 24.04.2020. abspielen. Laufzeit 04:32 Minuten.

19:06 Indigene werfen Regierungen kriminelle Nachlässigkeit vor Vertreter indigener Organisationen aus dem Amazonasgebiet haben den Regierungen der Region vorgeworfen, sich nicht um die Versorgung und den Schutz der Ureinwohner zu kümmern. «Das Ignorieren der indigenen Völker durch die Regierungen (…) erreicht ein neues Extrem: Wir erhalten keine Lebensmittel und kein Material zu Prävention», sagte der Leiter des Dachverbands Coica, Gregorio Mirabal, vom Volk der Wakuenai Kurripaco aus Venezuela. «Die Nachlässigkeit der Regierungen ist fast schon kriminell. Wir fordern sie zum letzten Mal dazu auf, dieser (...) Krise ernsthaft entgegenzutreten. Tun sie das nicht, machen wir sie für die Toten verantwortlich, die wir zu beklagen haben.» Zu der indigenen Organisation Coica gehören Ureinwohner aus dem gesamten Amazonasbecken aus Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Venezuela, Französisch-Guayana, Guyana und Suriname. In den vergangenen Jahrzehnten starben in Südamerika immer wieder zahlreiche Indigene durch eingeschleppte Krankheiten.

18:50 Viele Corona-Tote in Tessiner Altersheimen Die Tessiner Altersheime sind aussergewöhnlich stark betroffen von der Cornavirus-Pandemie. 136 von 299 offiziell durch die Lungenkrankheit Covid-19 verursachte Todesfälle sind im Tessin in Altersheimen passiert, so die Tessiner Behörden. Von den insgesamt 68 Institutionen im Kanton hätten 29 Häuser an Covid-19 erkrankte Bewohner beherbergt. Weshalb die Infektionsrate in den Altersheimen so hoch ist, ist noch unklar. Dies gelte es nun herauszufinden, sagte der Tessiner Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa. Zu diesem Zweck untersuche man aktuell fünf Heime im Kanton genauer.

18:25 Neuinfektionen nehmen in Italien wieder schneller zu Die Zahl der bekannten Neuinfektionen in Italien nimmt wieder stärker zu. Das Katastrophenschutzamt gibt sie mit 3021 an nach 2646 am Vortag. Dagegen sank die Zahl der neuen Todesfälle auf 420 nach 464. Das ist der niedrigste Wert seit dem 19. März. Insgesamt sind in Italien 25'969 Todesfälle und 192'994 Infektionen verzeichnet.

18:06 Italien: Regierung will Haushaltsdefizit über zehn Prozent Die italienische Regierung plant zur Finanzierung der Coronavirus-Folgen das Haushaltsdefizit auf mehr als zehn Prozent anzuheben – und damit auf eine seit Jahrzehnten nicht da gewesene Höhe. Das Kabinett in Rom beantragte ein zusätzliches Defizit von rund 55 Milliarden Euro. Der Vorschlag bringe das Defizit 2020 insgesamt auf 10.4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), schrieb der Sekretär des Ministerrats, Riccardo Fraccaro, auf Facebook. Zuletzt war ein solches Niveau Anfang der 1990er Jahre in Italien verzeichnet worden. Die Regierung in Rom will mit dem Geld den Wiederaufbau im besonders hart vom Virus getroffenen Land finanzieren. Im Vorjahr hatte das Haushaltsdefizit bei 1.6 Prozent gelegen. Das war der niedrigste Wert seit vielen Jahren. Das Parlament muss den Plänen noch zustimmen.

17:54 Soforthilfe für Zürcher Studenten Die Universität Zürich will jenen Studierenden helfen, die wegen der Pandemie ihre Neben- oder Gelegenheitsjobs nicht mehr ausüben können oder wenig Ersparnisse haben. Insgesamt stehen 300'000 Franken zur Verfügung. Pro Person sind zwischen 1000 und 6000 Franken vorgesehen. Soforthilfe unter 3000 Franken müssen die Studierenden nicht zurückzahlen, grössere Beträge gibt es als zinsloses Darlehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht ZH und SH Kanton Zürich entlässt mehrere Personen aus Ausschaffungshaft 24.04.2020 Mit Audio

17:31 Kantönli-Geist bei den Maturaprüfungen Immer mehr Kantone wollen die schriftlichen oder mündlichen Maturaprüfungen streichen, einige wenige an der Durchführung festhalten. Das letzte Wort hat der Bundesrat. Sein Entscheid wird für den 29. April erwartet. Zürich will die schriftlichen und mündlichen Prüfungen streichen. Solothurn und beide Basel haben die Organisation ausgesetzt und planen eine Verschiebung auf spätere Termine. In Bern sollen die Schlussnoten in den einzelnen Fächern den Erfahrungsnoten entsprechen, die durch die Prüfungen über das ganze Jahr zustande kamen. Ländliche Kantone wollen die schriftlichen Prüfungen beibehalten: Thurgau will auch an der mündlichen Prüfung festhalten. Auch in Glarus sollen die schriftlichen und mündlichen Maturitätsprüfungen unter Einhaltung der gesundheitlichen Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Das Gleiche gilt für die Abschlussprüfungen, für den Fachmittelschulausweis und die Fachmaturität. In Luzern und Zug sollen die schriftlichen Prüfungen stattfinden, auf die mündlichen wird verzichtet. Aargau will den schriftlichen Teil der Maturitäts- und Abschlussprüfungen an den Mittelschulen und an der Maturitätsschule wie geplant abhalten. An der Fachmittelschule soll es in einzelnen Fächern auch mündliche Prüfungen geben. Schwyz will entscheiden, sobald EDK und Bund entsprechende Grundsatzentscheide gefällt haben. Uri wiederum will auf mündliche Maturaprüfungen verzichten. In St. Gallen fordert eine Petition die Exekutive auf, auf alle Prüfungen zu verzichten. Das Wallis möchte die mündlichen und schriftlichen Maturitätsprüfungen streichen. Der Bundesrat hat drei Optionen: Die Beibehaltung der Prüfungen, die Annullierung oder er überlässt den Kantonen die freie Wahl. (sda) 01:32 Video Tausende Maturanden im Ungewissen Aus SRF News vom 23.04.2020. abspielen

17:14 Südafrikas Präsident sorgt unfreiwillig für Lacher Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bekommt derzeit viel Aufmerksamkeit im Internet, wenn auch nicht ganz freiwillig. Am Ende einer Rede hatte Ramaphosa sichtliche Probleme beim Anlegen einer Maske. Das Video davon ging sofort viral und es gibt bereits hunderte Nachahmer-Videos, die sich über den Präsidenten lustig machen. Inzwischen reagierte der Betroffene darauf überraschend locker. Vor laufenden Kameras meinte er mit einem Augenzwinkern: «Allen, die gestern über mich gelacht haben, sage ich: Ich werde eine TV-Sendung starten und den Leuten beibringen, wie man eine Maske anlegt».

17:05 Ausflügler belasten die Bauern Die Corona-Einschränkungen lassen die Bevölkerung ins Grüne flüchten. Dabei werden landwirtschaftliche Flächen wie Wiesen und Weiden als Ersatz für nicht mehr zugängliche Parks oder Seewiesen genutzt. Das sorgt für Schäden und Konflikte mit Bauern und Bäuerinnen. So werde teilweise Gras niedergetrampelt oder mit Müll verschmutzt, wie der landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) mitteilte. Liegengelassener Abfall sei für Tiere sehr gefährlich, allem voran Alubüchsen, heisst es weiter. Der Schweizer Bauernverband (SBV) empfiehlt den betroffenen Bauernfamilien, mit den entsprechenden Personen direkt das Gespräch zu suchen. Der Zürcher Bauernverband (ZBV) rät den Betroffenen, mit Schildern auf die Problematik aufmerksam zu machen und die Flächen gegebenenfalls abzuzäunen.

16:50 10'000 Jobs weniger bei Lufthansa Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet mit einem Abbau von 10'000 Jobs in der Corona-Krise. Die Flotte werde um etwa 100 Flugzeuge schrumpfen, sagte der Vorstandsvorsitzende in einer internen Botschaft an die Mitarbeiter. Vor Ausbruch der Pandemie hatte der grösste Luftfahrtskonzern Europas weltweit rund 130'000 Mitarbeiter und 760 Flugzeuge. Spohr rechnet erst für das Jahr 2023 wieder mit einem Gleichgewicht für das Unternehmen, das dann ein anderes sein werde. «Wir waren als erste Branche von dieser weltweiten Krise betroffen und die Luftfahrt wird mit die letzte sein, die sie verlassen wird.». Nach der Krise rechnet das Unternehmen mit zehn Prozent niedrigeren Erlösen und einer um zehn Prozent niedrigeren Auslastung. Man werde jährlich über eine Milliarde Euro für Zinsen aufwenden müssen.

16:46 Wie schlägt sich die Armee im Kampf gegen den unsichtbaren Feind? Es ist die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch statt zu marschieren, helfen Soldatinnen und Soldaten im Altersheim: Desinfektionsspray und Mundschutz anstelle von Tarnanzug und Sturmgewehr. 02:58 Video Die Soldaten an der Virusfront Aus SRF News vom 24.04.2020. abspielen

16:20 Kanton Zürich will Clubs unterstützen Der Kanton Zürich will derzeit geschlossenen Clubs helfen, die Corona-Krise finanziell zu überstehen. Von der Unterstützung können gemäss den veröffentlichten Richtlinien aber nicht alle Anbieter profitieren. Der Kanton stützt sich bei seinem Vorgehen auf die Covid-Verordnung Kultur des Bundes, wie es in einem Merkblatt der Fachstelle Kultur, Link öffnet in einem neuen Fenster heisst. Der Bund sieht in den Ausführungsbestimmungen jedoch vor, dass «Discotheken, Dancings und Night Clubs» von der Unterstützung ausgenommen seien. Der Kanton Zürich stützt sich nun gemäss Merkblatt auf bestimmte Tarife der Urheberrechtsgesellschaft Suisa. Kulturunternehmen, welche nach diesen Tarifen abrechnen, können Antrag auf Ausfallentschädigung stellen. «Reine Discobetriebe können und wollen wir nicht unterstützen», sagt Madeleine Herzog, Leiterin der Fachstelle Kultur auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA. Aber der Bund habe die Zürcher Technokultur 2018 zu seiner «Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz» hinzugefügt, sie sei ein wichtiger Teil des kulturellen Angebots in der Stadt Zürich. Diese gelte es zu erhalten.

16:14 «Unter keinen Umständen» Desinfektionsmittel einnehmen «Unter keinen Umständen» sollten Desinfektionsmittel in den menschlichen Körper verabreicht werden – weder durch Einnahme oder Injektion noch auf irgendeine andere Weise. Das erklärte der britische Konzern Reckitt Benckiser und warnt vor der Einnahme von Desinfektionsmitteln zur Behandlung des Coronavirus. Das Unternehmen vermarktet u.a. das Desinfektionsmittel Sagrotan. Der Hinweis wurde nach Äusserungen von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht, der am Donnerstag im Weissen Haus Forscher unter anderem dazu ermuntert hatte, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Reckitt Benckiser stellte keinen Zusammenhang zwischen dem Hinweis und Trumps Äusserungen her. Das Unternehmen erklärte, aufgrund von Spekulationen und «Aktivitäten in sozialen Medien» habe es Anfragen zur Verabreichung von Desinfektionsmitteln gegeben. 00:50 Video Trump fantasierte über Lichtbehandlung und Desinfektions-Injektionen (engl.) Aus News-Clip vom 24.04.2020. abspielen

15:59 Auch die Fifa lanciert ein Corona-Hilfspaket Der Fussball-Weltverband Fifa schüttet als finanzielle Soforthilfe wegen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 150 Millionen Dollar an die nationalen Verbände aus. Damit erhält jeder Verband mindestens 500 000 Dollar. «Die Pandemie stellt die ganze Fussballgemeinschaft vor nie dagewesene Probleme. Als Weltfussballverband ist es unsere Pflicht, für sie da zu sein und denjenigen zu helfen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino. Dies sei der erste Schritt eines weitreichenden Hilfsprogramms. Legende: Corona trifft auch den Fussball. Die Verbände haben millionenschwere Einnahmeausfälle. Keystone