19:46 «Ansteckungen können wir im Fussball nicht zu hundert Prozent verhindern.» Was sagt die Swiss Football League zum heutigen Entscheid des Bundesrats? CEO Claudius Schäfer mit den Antworten SRF: Die Football League möchte die Meisterschaft zu Ende spielen, mit Geisterspielen, also ohne Publikum. Warum eigentlich? Claudius Schäfer: Wir stecken mitten in einer spannenden Meisterschaft, wir möchten einfach diese Saison sportlich zu Ende spielen. Wir wollen wissen, wer ist der Meister, wer ist der Absteiger, wie werden die Uefa-Wettbewerbsplätze verteilt. Das ist das eine, dazu kommt der wirtschaftliche Faktor, Fussball ist ein grosser wirtschaftlicher Faktor. Und wir möchten diese Saison zu Ende spielen. Bei den Schweizer Klubs spielen die Ticketeinnahmen eine grössere Rolle als in anderen Ländern mit höher dotierten TV-Verträgen. Wollen die Klubs überhaupt Spiele ohne Zuschauer? Das gibt es tatsächlich eine Diskussion, ich kann das auch verstehen, dass einzelne Klubs Respekt haben vor diesen Geisterspielen. Aber eben, es gibt verschieden Faktoren, es gibt den sportlichen Faktor. Es gibt auch den Faktor, dass die Klubs natürlich Sponsoring-Verträge einzuhalten haben. Wir haben unsere Verträge. Bundesrätin Amherd hat heute gesagt, Anfang Mai seien Sportarten wieder möglich mit vermeidbarem Körperkontakt, Fussball gehört da definitiv nicht dazu. Ja, und darum können wir jetzt auch nicht sofort beginnen. Es gibt viele Beispiele in anderen Ligen im Ausland, die haben begonnen in Kleingruppen zu trainieren, ohne Körperkontakt. Und ich glaube, das ist die erste Phase, und wenn das gut geht, dann kommt eine zweite Phase, wo dann das Mannschaftstraining kommt. Und dann kann man allenfalls wieder diese Spiele austragen. Ansteckungen können wir nicht zu hundert Prozent verhindern. Nur hoffen wir natürlich auch, dass die Zahlen runter gehen, wie sie jetzt runtergehen. Und dass sich das stabilisiert. Aber im Endeffekt, ein Restrisiko werden wir auf jeden Fall haben, wenn wir wieder loslegen. Das ist klar. Legende: Keystone

19:39 Je höher das Einkommen, umso höher die Chance zur Homeoffice-Arbeit Eine Studie der Universität Basel zeigt, dass die Höhe des Einkommens mit der Möglichkeit der Homeoffice-Tätigkeit korreliert. So haben fast 80 Prozent der Beschäftigte mit einem jährlichen Bruttolohn von über 130'000 Franken die Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten. Bei der untersten Einkommensklasse bis 13'000 Franken haben diese Möglichkeit nur noch ein Viertel der Beschäftigten. Legende: SRF

19:27 Gurtenfestival vor dem Aus für 2020 Das Berner Gurtenfestival hat den Vorverkauf gestoppt. Die Organisatoren zogen damit die Konsequenzen aus der corona-bedingten «unsicheren Lage», wie sie auf ihrer Website schreiben. Abgesagt wurde das Festival aber noch nicht. «Wir befinden uns in einer Zwickmühle, um nicht zu sagen in einer absurden Situation», schreiben die Organisatoren. Nach heutigem Wissen könne man nicht davon ausgehen, dass Mitte Juli 80'000 Menschen während vier Tagen auf engstem Raum zusammen feiern könnten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton BE Das Gurtenfestival stoppt den Vorverkauf 22.04.2020 Mit Video

18:43 Geschlossene Grenze in Kreuzlingen wird bis Ende April überprüft Bis Ende April will das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement prüfen, ob und wie die Beschränkungen an der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz gelockert werden könnten. Dies hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter dem Kreuzlinger Stadtrat zugesichert. Anfangs April hatte sich der Stadtrat mit einem Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) gewandt und darin auf die Unsicherheiten aufmerksam gemacht, die die baulichen Sicherheitsmassnahmen entlang der Kunstgrenze auf Deutscher und Schweizer Seite auslösten. Gefragt wurde nach Massnahmen, mit denen die Situation entschärft werden könnte. Legende: Die Grenzschliessung zwischen Konstanz und Kreuzlingen bedufte spezieller baulicher Massnahmen. Keystone

18:20 Erste Coronavirus-Todesfälle in USA früher als bislang bekannt In den USA ist es bereits früher zu ersten Todesopfern im Zusammenhang mit einer Infektion durch das neuartige Coronavirus gekommen als bislang bekannt. Die Gesundheitsbehörden des Bezirks Santa Clara teilten mit, Gerichtsmediziner hätten bei zwei Toten Autopsien ausgeführt, die am 6. und 17. Februar gestorben seien. Die US-Gesundheitsbehörde CDC habe nun bestätigt, dass in Gewebeproben das Sars-CoV-2-Virus festgestellt worden sei. Die US-Behörden hatten erst später, am 29. Februar, im Bundesstaat Washington das erste Todesopfer infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet.

18:09 Statt Kunst in Museen gibt es jetzt Kunst zu Hause Not macht erfinderisch! Die Corona-Lage bringt uns grosse Kunst nach Hause. Weil viele seit Wochen in ihren Häusern oder Wohnungen sind, stellen die Menschen zum Zeitvertreib bekannte Kunstwerke zu Hause nach. 02:03 Video Corona bringt die grosse Kunst nach Hause Aus SRF News vom 22.04.2020. abspielen

17:50 Covid-19 ist nicht nur eine Lungenerkrankung Am Anfang schien es eindeutig: Covid-19 ist eine Lungenerkrankung. Inzwischen hat sich gezeigt, dass Covid-19 viel komplexer ist. Autopsien zeigen, dass die Krankheit über Blut und Blutgefässe auch andere Organe befällt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wie Covid-19 tötet Entzündet das Coronavirus den ganzen Körper? 22.04.2020 Mit Audio

17:42 Zahl britischer Corona-Toter vielleicht doppelt so hoch wie angegeben In Grossbritannien könnten einem Bericht der «Financial Times» zufolge bereits doppelt so viele Menschen infolge der Coronavirus-Pandemie gestorben sein wie bisher angenommen. Das geht aus Hochrechnungen der Zeitung auf Grundlage von Zahlen des britischen Statistikamts ONS hervor. Demnach könnten bereits 41'000 Menschen im Zuge der Pandemie gestorben sein, weit mehr als die offiziellen Zahlen vermuten lassen: Dem Gesundheitsministerium zufolge starben etwa 17'300 Menschen an der Lungenkrankheit in Krankenhäusern des Landes. Nicht eingerechnet sind dabei die Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten.

17:31 Lärm am Fenster Der 1.-Mai-Umzug fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich hat am Mittwoch nun mitgeteilt, wie stattdessen demonstriert werden soll: mit Lärm am Fenster. Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich ruft die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher dazu auf, am 1. Mai um 11 Uhr ans Fenster oder auf den Balkon zu treten und dort Lärm zu machen. So will der Gewerkschaftsbund auf die schlechte Bezahlung von Gesundheits- und Verkaufspersonal aufmerksam machen.

17:10 Stadt-Land-Graben beim Homeoffice Eine Studie der Universität Basel zeigt, dass in städtischen Gebieten deutlich mehr Personen im Homeoffice tätig sind als in ländlichen Gebieten. In Zürich sind es fast 60 Prozent, in Saanen (BE) dagegen nur 17 Prozent. Legende: SRF

16:50 Maximal eine Million Franken pro Startup Ueli Maurer präzisiert: «Das Bürgschaftsgesetz sieht maximal eine Million pro Startup vor.» Es sei aber nicht die Aufgabe des Bundes, die ganze Startup-Szene durch diese Krise zu retten.

16:45 Homeoffice geht weiter Wie sollen die Arbeitgeber nun vorgehen ab dem 27. April? «Die allgemeinen Empfehlungen zur Hygiene, aber auch das Homeoffice sollen bleiben, wo es möglich ist», so Berset. Auch nach dem 27. April. Dies gelte auch für Versammlungen ab fünf Personen. Am 27. April werde überhaupt nicht alles vorbei sein. «Wenn wir jetzt nachlassen, wird es noch eine zweite Welle geben.»

16:44 Koch: «Wer in der Sonne liegt, steckt niemanden an» Berset sagt, man könne in der Tat manchmal den Eindruck bekommen, dass man jetzt wieder einfach ohne Weiteres hinausgehen könne. Er betont aber: «Es gibt eine Lockerung. Aber die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen bleiben zentral. Da müssen wir dranbleiben. Nur so können wir die Massnahmen lockern. Wir versuchen dadurch, uns einen einigermassen normalen Sommer zu sichern.» Und auch Daniel Koch räumt ein: «Das Lehrbuch für diese Epidemie ist noch nicht geschrieben.» Und weiter: «Man darf nicht vergessen, die Schweizer Bevölkerung hat bisher gut mitgemacht. Wir haben Vertrauen in die Bevölkerung. Wenn man in der Sonne liegt, steckt man niemanden an, nur bei zwischenmenschlichen Kontakten. Da müssen wir alle vorsichtig bleiben.»

16:34 Maurer: «10 Prozent Verlust sind meine persönliche Schätzung» Die 10 Prozent Ausfälle im Bürgschaftswesen wurden von der Öffentlichkeit angezweifelt. Ein Journalist fragt Finanzminister Maurer, ob er diese Rechnung korrigiert habe. «Die Verluste im Bürgschaftswesen betragen normalerweise 1.5 Prozent. Diese 10 Prozent habe ich einmal gesagt. Die Unternehmen, die einen Kredit abholen, müssen die Betriebskosten eines halben Monats einsparen, damit sie das zurückzahlen können. Das muss möglich sein, das sind verantwortungsvolle Unternehmen. Ich gehe eher nicht davon aus, dass es gar 10 Prozent sein werden. Es kommt aber auch darauf an, wie lange diese Phase dauert. Das ist meine persönliche Schätzung», so Maurer.

16:31 Wann müsste die Schraube wieder angezogen werden? «Wir tun alles, um einen Anstieg der Ansteckungskurve zu verhindern», sagt Bundesrat Berset auf eine Frage, ob es einen Schwellenwert gebe, bei dem der Bundesrat sagt, dass man wieder anziehen müsse. «Darum öffnen wir auch nicht gleich alles am 27. April. Wir müssen diese Strategie stringent weiter verfolgen, damit genau das nicht passiert und die Kurve wieder ansteigt», so Berset.

16:21 Müssen Schulen am 11. Mai öffnen? «Dafür bräuchte man einen Juristen», so Berset, er wisse nicht, ob man sich dagegen wehren könne. Er höre aber bisher, dass die Erziehungsdirektorenkonferenz auch der Meinung sei, dass die Schulen nicht geschlossen bleiben sollen.

16:20 Kantone müssen über Besuchsverbot in Altersheimen entscheiden Berset führt aus, dass die Kantone die Empfehlungen des Bundesrats umsetzen würden. «Die Kantone entscheiden selbst, wie sie dies mit den Pflege- und Altersheimen gestalten.» Es sei für ihn klar, dass die Lage menschlich sehr schwierig für die Betroffenen sei. «Es ist sicherlich nicht wünschenswert, dass die isolierten Personen noch sehr lange keinen Besuch bekommen.» Eine Lockerung dieses Besuchsverbots sei aber heikel, wenn die Personen durch Vorerkrankungen gefährdet seien und daran sterben könnten. Aber man könne sicher längerfristig eine Lockerung der Besuche ins Auge fassen, falls sich die Eindämmung weiterhin positiv gestalte.

16:18 Cryptovalley Zug in Gefahr Finanzminister Maurer sieht die Gefahr, dass die Startups am Cryptovalley in Zug, bald insolvent sein werden. «Viele Sponsoren ziehen sich langsam zurück». Diese Unternehmen gelte es zu unterstützen, damit die Schweiz dort führend bleibe.