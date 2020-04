IDPH Director Dr. Ngozi Ezike said individuals using bleach as mouthwash and laundry detergent as a sinus rinse have been reported. https://t.co/ouOuUF0vg3

In den vergangenen zwei Tagen habe es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen «signifikanten Anstieg» der Anrufe im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln gegeben, sagte die Direktorin des Gesundheitsamtes, Ngozi Ezike. So sei beispielsweise mit einer Mischung aus Bleichmittel und Mundwasser gegurgelt worden, «in einem Versuch, das Coronavirus zu töten». Ezike warnte eindringlich vor der Einnahme von Haushaltsreinigern.

Keine Krise ohne Gewinner. Das gilt offenbar auch für die Corona-Pandemie. So könnte in Italien die Mafia von der weltweiten Virus-Schockwelle profitieren, meinen Kenner der Szene. Insbesondere auch, weil Kriminelle die Notlage vieler ärmerer Bevölkerungsschichten gnadenlos auszunutzen verstehen. Die SRF-Tagesschau berichtet über kriminelle Energie in Zeiten des Notstands.

Radek sagte, die GdP sei «nicht grundsätzlich gegen Fussballspiele. Ich kann auch verstehen, dass bei vielen ein Bedürfnis besteht, Fussballspiele nicht mehr nur aus der Konserve zu sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, in welcher besonderen Situation wir uns alle befinden - dazu zählt auch die Polizei.» Geisterspiele seien «eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten», so Radek: «Es ist das gute Recht der DFL, einen Plan für den Neustart auszuarbeiten, aber er scheint mir nicht alle Aspekte zu berücksichtigen.» Deshalb habe er mit Blick auf etwaige Geisterspiele einen Wunsch: «Mein Appell an die Fans lautet: Bleibt zu Hause!»

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte kürzlich ihr Konzept für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgestellt. Dieses sieht Geisterspiele vor - schon am 9. Mai könnte es weitergehen.

Allerdings gibt es einige Lockerungen. Die Massnahmen gelten nur noch in Ballungsräumen mit mindestens 500'000 Einwohnern, erklärte Präsident Alberto Fernández in einer Ansprache. Zudem dürfe neuerdings jeder für bis zu eine Stunde am Tag sein Zuhause verlassen, sich aber nicht mehr als 500 Meter davon entfernen. In den weniger bevölkerungsreichen Gegenden des Landes seien die Regelungen den Provinzregierungen überlassen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien, sagte Fernández weiter. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus dürfe sich etwa am jeweiligen Ort nicht innerhalb von weniger als 15 Tagen verdoppeln. Nur wenige argentinische Städte haben mindestens eine halbe Million Einwohner. Mehr als ein Drittel der rund 45 Millionen Bewohner des Landes lebt im Grossraum der Hauptstadt Buenos Aires.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

US-Präsident Donald Trump stellt seine regelmässigen Pressekonferenzen in der Coronavirus-Krise offenbar auf den Prüfstand. Die Diskussion darüber fing er - wie fast immer - über Twitter an. Was habe es für einen Zweck, Pressekonferenzen im Weissen Haus abzuhalten, wenn die Medien «nichts als feindselige Fragen stellen & sich dann weigern, die Wahrheit oder Fakten genau zu berichten», schrieb Trump am Samstagabend. «Sie haben Rekord-Einschaltquoten & das amerikanische Volk bekommt nichts als Fake News.» Dies sei den Aufwand aber nicht wert.

Auf europäischer Ebene kappen bereits Grosskonzerne die geplante Gewinnausschüttung. Fast ein Viertel, genau 141 der 600 Unternehmen im europäischen Aktienindex Stoxx haben gemäss einer Übersicht der DZ Bank bisher bekanntgegeben, dass sie die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr streichen. Die erwartete Ausschüttung im Stoxx für das Geschäftsjahr 2019 falle demnach um 23 Prozent auf rund 310 Mrd., so die DZ Bank. Man gehe «davon aus, dass in den kommenden Monaten die Ausschüttungen weiter reduziert werden.» Ein Rückgang der Dividenden um etwa 40 Prozent erscheine realistisch - ähnlich drastisch wie in der Finanzkrise 2008/2009.

Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz schliesst in der Corona-Krise Staatshilfen für Unternehmen mit Dividendenauszahlung aus. «Die Vorgaben sind klar: Wer einen Kredit bekommen will aus den KfW-Hilfsprogrammen, darf keine Gewinne oder Dividenden ausschütten», sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag». «Und bei den Boni-Zahlungen sehen wir ebenfalls strikte Regeln vor, das wäre sonst niemandem zu vermitteln.»

Metropolitan Opera: Virtuelle Gala der Opernstars

Sie sangen in ihren eigenen vier Wänden, vor Kinderfotos, Bücherregalen und Gummibäumen: Stars der renommierten New Yorker Metropolitan Opera gaben am Samstag eine virtuelle Gala.

«Die Met ist derzeit geschlossen», sagte Operndirektor Peter Gelb, «deshalb wollen wir Fans in aller Welt auf diese Weise beglücken.» Gelb moderierte die Veranstaltung aus seiner Wohnung in Manhattan heraus, gemeinsam mit Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin, der aus dem kanadischen Montreal zugeschaltet war.

Mehr als 40 Musiker aus 15 Ländern, Link öffnet in einem neuen Fenster traten live vor ihren Computern auf. Die amerikanische Sopranistin Angel Blue zum Beispiel sang aus ihrem Keller im Bundesstaat New Jersey. Die Bulgarin Sonja Jontschewa stand vor ihrem Kamin. Der deutsche Basssänger René Pape war in seiner Wohnung in Dresden. Die mehrstündige Gala liess sich kostenlos auf der Internetseite der Metropolitan Opera verfolgen. Das Opernhaus ist wie viele Einrichtungen in New York derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen. «Es sind schreckliche Zeiten», sagte Gelb, «die Lage ist nicht einfach für uns.» Mit der Online-Darbietung wollte die Met daher auch Spenden sammeln.

Interessierte können die rund vierstündige Übertragung im Nachhinein abrufen: Kostenlos via Stream-on-Demand, Link öffnet in einem neuen Fenster bis etwa 24 Uhr am Sonntagabend.